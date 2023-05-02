苹果或于2025年推出采用MicroLED屏幕的Apple Watch Ultra！

根据屏幕供应链咨询公司DSCC首席执行官最近的说法，其认为苹果目前自研屏幕进展顺利，虽然此前曾认为苹果将在2025年推出采用MicroLED屏幕的Apple Watch Ultra，但如今他可以确定这一准确时间点为2025年下半年。

先前就有爆料称，苹果已经着手开始自研屏幕，想借此摆脱对于三星的依赖。同时，屏幕供应链咨询公司DSCC首席执行官在社交媒体表示，苹果自研的屏幕将不会自己生产，可能会交由LG生产。

据外媒报道，苹果将会为iPhone和Apple Watch等移动设备自主设计定制显示屏，自研将会降低苹果对于合作伙伴的依赖，也让自家产品能够掌握更多话语权。同时，苹果将首先在Apple Watch Ultra上首先使用自研屏幕，并逐渐扩展到iPhone等其他移动设备中。苹果将会掌握自主设计技术，但依然由外部合作伙伴负责制造生产。

据悉，苹果将会自研MicroLED屏幕，有别于普通的OLED屏幕和Mini LED屏幕。MicroLED即LED微缩化和矩阵化技术，简单来说，就是将LED(发光二极管)背光源进行薄膜化、微小化、阵列化，可以让LED单元小于50微米，与OLED一样能够实现每个像素单独定址，单独驱动发光(自发光)。它的优势在于既继承了无机LED的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点，又具有自发光无需背光源的特性，体积小、轻薄，还能轻易实现节能的效果。

从结构原理上看，MicroLED更简单，效果更好，TFT基板、超微LED晶粒、驱动IC都不是大问题，但是它最大的难题就是众所周知的巨量转移，如何将LED做的微小化，这需要晶圆级的工艺水平。比如4K级别的MicroLED屏幕，需要800万个以上的LED高度集成到一起，所以理论上应用到小尺寸屏幕上是极为困难的，同时成本和发热也是极为可观。

一旦苹果实现这项技术，将能够为苹果设备提供更准确的色彩、高对比度，以改善HDR以及光照不佳场景下的观看效果，并且拥有更广的可视角度。同时相比OLED屏幕，烧屏几率将极大降低，响应时间更快，延迟更低，还能支持更高的帧数。

自研屏幕可以降低苹果对于三星的依赖程度，同时能将关键技术掌握在自己手中，能够根据需求来定制素质更高的显示屏。屏幕供应链咨询公司DSCC首席执行官还表示，LG正在建造一条小规模生产线，为苹果提供MicroLED屏幕，并且LG将在2024年下半年开始大规模量产这一屏幕。

另外还有分析师认为，采用MicroLED屏幕的Apple Watch Ultra尺寸将会更大，与目前采用LED屏幕的Apple Watch相比，新款产品屏幕亮度将会更高。对于苹果来说，一直以来都在积极推进硬件自主化，从期初手机芯片，到如今自研基带甚至是自研MicroLED屏幕，都表明苹果想要加深软硬件生态的决心。而在技术未成熟之前，选择用户量相对偏小的Apple Watch Ultra，也有着更小试错成本的优点。在后OLED时代，MicroLED或将掀翻OLED技术，成功取而代之，成为未来设备厂商的首选。