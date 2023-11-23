年轻人的第一块巨型屏幕，小明Q3 Pro投影仪使用体验分享

不知道大家平时看视频的设备是什么呢？在以前，我是一名坚定的显示器用户，选好一块色彩准确的屏幕，然后在电脑面前正襟危坐，这让我觉得是对影片导演的尊重。

但随着短视频的兴起，碎片化娱乐的流行，我也逐渐习惯了下班之后瘫坐在沙发或者床上，以一个轻松的姿势用手机看看视频，观影的设备也在不断改变。最近听了朋友的建议入手了台小明Q3 Pro投影仪。它的体积不大，和我的手掌差不多，无论是放在床头柜还是桌子上都不会太占地方，而且搬运起来十分方便。

它内置的系统用着和我们的手机差不多，你可一样用它看短视频，可以安装第三方的视频客户端，也可以用来看电影。更重要的是小明Q3 Pro的画质在千元价位是数一数二的的存在，整体用起来很舒服。

小明Q3 Pro支持投影原生的1080P分辨率，与千元价位常用的抖动算法提升分辨率的方式相比，小明Q3 Pro对于画面细节的呈现能力更好。这台投影仪内部采用了定制的全封闭光机，是单LCD的显示方案，因此Q3 Pro能呈现更好的画质表现，同时这种镜头和光机完全密闭的设计也大幅增加了这台投影仪的使用寿命，很抗造，可以胜任各种使用环境。

说完了画质，再来聊聊我比较关注的安装问题。小明针对Q3 Pro便携的体积做了一系列优化，支持全向自动提矫正和自动对焦，省去了每次我们搬动完后的设置过程。支持自动避障和自动入幕，大幅提升了小空间使用的便利性。而且这台投影仪甚至还能根据墙面的色彩自动矫正投影画面的颜色，这在千元价位是个十分罕见的功能。

丰富且智能的画面调整功能，配上小明Q3 Pro便携的体积和密封式光机意味着我们可以带着它去任何地方，很好的发挥了这类小型投影仪的优势。

上面说的这些优点对于一款千元级投影仪来说是相当难得。可以说在同价位下如果你看重画质和便利性，那买小明Q3 Pro是个不错的选择。

但是受限于成本，这台投影仪的缺点还是比较明显的。首先是投影画面的亮度并不算高，只有在黑暗环境下才能得到比较可用的效果，在使用时要注意控制环境的光线。

音响据说有波士顿声学的联合调音而且还配备了两个，但是把两个体积不大的音腔挤在一起并不是一个好的选择，整体的声场比较窄，没有那种左右声道的感觉，并没有很好的发挥双音腔的优势，我个人觉得是不如放一个更大的单音腔，至少那样可以很大程度上提升Q3 Pro的重低音表现，听着比较震撼一些。

后面的接口略少了一点，视频输入方面只有一个HDMI接口，也就是说我们的电脑，游戏机，播放器等设备只能选其一连接。

上面说的问题整体来说是瑕不掩瑜，毕竟小明Q3 Pro的价格只有1600左右，并且在同价位带来了较好的画质和自动画面调节功能，优点明显。至于亮度，音质，输入源过少的问题则大多是同价位投影仪的通病，的确会影响使用体验，但是同级别的表现大都是如此。因此总的来说，小明Q3 Pro是一款优点明显的便携投影仪产品，虽然存在短板，但是在千元价位，如果你希望购买一款画质表现出色的产品，那小明Q3 Pro是一个不错的选择。