42小时超长续航！超值TWS耳机华为FreeBuds SE 3开启预售

除开手机不说，TWS耳机绝对是当代年轻群体日常必备的数码单品。2022年，华为推出全新入门级TWS产品华为FreeBuds SE，备受职场新人和学生群体的青睐;去年推出的华为FreeBuds SE 2，凭借超强的续航能力，同样广受用户好评。根据市场分析机构报告显示，华为TWS耳机出货量已实现连续四个季度的快速增长。

为了满足更多年轻用户不断增长且多样化的的耳机使用需求，2024年12月12日，华为正式推出全新一代入门级TWS耳机――华为FreeBuds SE 3，该款新品集42小时超长续航、时尚美观、舒适佩戴和便捷操控于一身，无疑是当下入门级TWS产品的理想之选。

目前，华为FreeBuds SE 3售价199元，且已于2024年12月12日10:08开启预售，并将在2024年12月20日10:08正式开售，12月31日前购买可享20元优惠，到手只需要179元，用户可登录华为商城及各大授权电商平台在线选购。如果你正打算入手一款百元档高质价比的TWS耳机，可直接闭眼入!

42小时超长续航，音乐畅享不停

市面上的TWS耳机大多都存在续航能力不足的情况，频繁充电、挥之不去的续航焦虑也成为许多人拒绝TWS耳机的重要原因。华为FreeBuds SE 3得益于其低功耗高性能芯片结合高能量密度电池耳机提供的强大能源支持，可带来更持久的续航表现。

华为FreeBuds SE 3的充电仓电池容量为510mAh，单个耳机的电量为41mAh，两者结合使用，在满电状态下可提供长达42小时的超长续航。也就是说，出去玩一整天都不用担心耳机没电，就算长达十几小时的国际航班或高铁返乡的长途旅行，华为FreeBuds SE 3都能确保电量充足，使用起来超安心。

对于高频使用的年轻用户来说，华为FreeBuds SE 3单次使用可持续播放高达9小时，远超同价位TWS耳机，无论是连续的会议通话，还是长时间的音乐播放都能轻松应对。

另外，华为FreeBuds SE 3还配备了实用的快充功能，只需充电10分钟，即可续航3小时，趁着整理行李或吃早餐时间，耳机就能快速回血，无需担心因电量问题错失重要的会议通话，整个通勤路上都能享受舒心的旋律。

精致小巧，3.8g空气感轻盈佩戴

在年轻人看来，耳机就是时尚穿搭的一份子，颜值必须在线。华为FreeBuds SE 3拥有鹅卵石般的精致外观，采用NCVM金属电镀工艺+仿皮纹材质，并提供流光金和星际黑两种时尚配色。其中流光金以钛金色盒盖与淡金色素皮盒身搭配，星际黑以亮黑盒盖与纯黑素皮盒身组合。可以说，双材质碰撞的设计加上无可挑剔的做工，让华为FreeBuds SE 3在同档产品中格外出众。

更巧妙的是，打开充电舱盖你会发现耳机也采用了双色撞色设计，腔体部分与握柄外侧以同色系的哑光和亮色区分，是耳机，更是你耳畔精美的配饰。

长时间佩戴耳机，舒适度尤为重要。华为FreeBuds SE 3单耳机仅重3.8g，轻若无物。经过大量人体工学仿真分析与1万+耳道特征大数据结合，其采用半开放式设计，让耳机与双耳轻松贴合，实现“空气感”舒适佩戴体验。而充电盒也仅有33g，只相当一包口香糖的重量，拿在手里握感舒适且方便携带。

可靠连接，智慧交互

稳定、便捷的连接方式，一定能为TWS耳机加分不少。华为FreeBuds SE 3与华为HarmonyOS手机、平板等设备初次连接时可实现快速配对，连接其他终端设备也十分简单便捷。只需打开充电舱盖并保持耳机在盒内，长按底部功能键2秒，待指示灯白灯闪烁时，耳机便进入了配对状态，一旦配对成功，再次使用就能做到开盖即连。另得益于蓝牙5.4技术的加持，使设备间能够在更远的距离上实现稳定的连接，延迟更低，音画同步。

不止如此，华为FreeBuds SE 3提供了丰富的快捷操作手势，例如双击耳机触控区，即可实现控制音乐播放、接听电话、挂断通话等，同时还可通过智慧生活app自定义手势操作来唤醒语音助手和切换歌曲。细节方面，它还支持IP54级防尘抗水溅，更有耳机查找、获得SGS一级绿色健康认证等等优异表现，称得上是百元价位段TWS耳机中的“尖子生”。

不可否认，年轻一代的消费者在购物时越来越注重质价比，既想要高质量的产品，也要有合理的价格，在选购TWS耳机亦是如此。这一想法与华为FreeBuds SE 3不谋而合，其作为全新一代入门级音频产品，具备精致的外观、42小时超长续航、轻量化空气感佩戴以及智慧连接等优秀特质，无疑完美满足了年轻人选购TWS耳机时既想要合适价格、又追求高品质的需求。

简言之，作为一款百元档的超值TWS耳机，华为FreeBuds SE 3质价比相当高，是当下TWS耳机市场最佳的入门级产品，如果你已经很心动，就赶紧把它带回家吧!