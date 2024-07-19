华为终端闪耀2024中国联通合作伙伴大会，带来全场景智慧生活！

7月19日-20日，以“向新同行 共创智能新时代”为主题的2024中国联通合作伙伴大会在上海世博中心举办。

作为中国联通重要合作伙伴及通信领域的头部企业，华为携鸿蒙智行全新车型享界S9、华为凌霄子母路由Q6、Pura70系列手机、全屋智能解决方案、政企解决方案等亮相大会展区，向与会者全方面展示了华为终端的最新产品及解决方案。

鸿蒙智行：豪华旗舰轿车享界S9

在本届中国联通合作伙伴大会上，华为终端展台展示了鸿蒙智行全新车型享界S9。作为豪华旗舰轿车，享界S9整体设计采用鸿蒙智行家族化风格，以“人间星河”为主题将贯穿式日间行车灯、远近光大灯等融为一体，前脸呈现出豪华沉稳的视觉效果，还拥有领先全球量产豪华轿车的极低风阻，并在鸿蒙智行家族车型中首发流媒体外后视镜。

进入车内，迎面而来就是一种尊贵气息。享界S9中控台采用简约的T型布局，全车随处可见的真皮包裹，搭配实木饰板，座舱内集合了液晶仪表、悬浮式中控屏、贯穿中控台的星河画卷及璀璨氛围灯等，后排更是顶奢享受，双零重力座椅、总裁级扶手屏、轿车车规级激光投影巨幕等，一应俱全。此外，享界 S9还将首发HUAWEI ADS 3.0高阶智驾、最新华为途灵平台、HarmonyOS 4智能座舱系统等最新华为黑科技，届时会与问界M9形成强大势能，对BBA们展开激烈的高端竞逐。目前，新车已经开启预订及选配，实车已经抵达各经销商门店，预售价为45-55万元。

智能家居：华为凌霄子母路由Q6

华为终端首个搭载凌霄技术的全屋Wi-Fi产品，华为凌霄子母路由Q6也在大会上亮相。华为路由Q6通过电力线互联方式，1个母路由最多可带15个子路由，无论是不规则户型、大平层，还是别墅都能轻松覆盖。华为路由Q6采用新一代PLC模块，支持PLC MIMO，理论速率为1.3Gbps，无论是下载高清电影，还是15Gb的王者荣耀，都能享受到“狂飙”体验。

同时，华为凌霄子母路由Q6支持灵犀通信的双Wi-Fi功能，支持手机同时使用路由器的两个频道进行上网，游戏、看剧互相之间不影响速度。此外，对于喜欢玩手游的用户，华为凌霄子母路由Q6拥有针对热门手游的智能加速功能，为了儿童能有健康上网体验，家长还可通过华为智慧生活App直接管理孩子的上网时长。安全方面更是不用担心,华为凌霄子母路由Q6具备专业的攻击识别引擎，能有效识别恶意攻击的设备并对其进行阻断。可以说，这款产品不仅革新了家庭Wi-Fi覆盖，也进一步夯实了华为路由技术的领先地位。

智能手机：华为Pura70系列革新高端市场

在手机圈中引发“科技地震”的华为Pura70系列也是本次大会上与会者关注的焦点。华为Pura 70系列搭载新一代超聚光影像系统，主摄像头采用业界首创旋动伸缩镜头结构设计，结合业界首创的XD Motion运动引擎，可实现超高速“风驰闪拍”。外观上，华为Pura 70系列采用独特的三角形风向标设计，机身设计和色彩搭配上也是独具匠心，纳米织光工艺+光织银尽显现代摩登感，还有华为Pura 70 Ultra独有的XMAGE影像徽标，彰显独特的优雅与品位。

华为Pura 70系列不仅拥有独特之美、强大的影像实力，全新的HarmonyOS 4.2更是为其带来更好玩、更智慧、更流畅、更安全的系统体验。在HarmonyOS 4.2操作系统的加持下，不仅有全新的趣味互动主题，还有AI消除、AI云增强、智感支付等特色功能。另外，华为Pura 70系列在无地面网络的情况下，仍可通过天通卫星通信、北斗卫星消息两种卫星系统与外界去的联系，让出行多一份安心。作为原P系列的继承者，华为Pura70系列手机可谓是华为重新定义高端手机市场的有力一击。

全屋智能：后装解决方案实现极速焕新

本次展会上，华为全屋智能通过后装产品一面墙带来了后装解决方案展示，帮助与会者直观的了解全屋智能的产品组成。全屋智能后装解决方案通过全屋智能主机 EZ 创新有线+无线双网架构，能够实现全屋网络统一管理;全屋智能中控屏S2，可墙可桌可手持，随时操控全屋;联合十大子系统智能设备，实现不破墙免布线，当天装当天用;还有AI辅助康养传感器，以起居检测场景实现老人孩子的检测看护。也就是说，在新一代华为全屋智能后装方案的赋能下，即便是已经装修好的房屋，没有任何全屋智能的布置经验，也能实现一天全屋极速焕新，可谓让后装市场智能化按下加速键。

终端政企：赋能企业数字化转型

随着数字化时代的来临，政企组织正面临着前所未有的挑战与机遇，本次展会华为带来安全手机、健康管理、无纸化会议三大解决方案，加速数字化进程。

针对政企通信安全问题，华为擎云联合合作伙伴打造Mate 60系列量子密话定制终端，采用端到端加密方式，可实现通话、消息及群聊加密;针对政企业务信息安全，华为擎云推出基于mate60系列打造的双系统定制终端,打造“工作系统”“生活系统”两个相互隔离、文件互不可见的独立空间，一机两用更方便、更安全。

在煤矿等特殊工作环境下，及时获知一线员工的健康安全状态的重要性不言而喻，以华为擎云商用穿戴设备为核心，并结合手机和PC等智能终端构建了全方位的职业健康管理系统，大大提高了实时通讯、监测预警、救援实战等能力。

华为挚云还为各行各业提供一栈式会议解决方案，凭借HarmonyOS高效协同、会务文件分发低时延、实时同屏无卡顿及企业专属定制等核心优势，解决用户在无纸化会议推进过程中遇到的“不好用、不管用”难题。

写在最后

2024中国联通合作伙伴大会犹如一场科技盛宴，华为终端作为中国联通重要合作伙伴以及其中重要的参展商之一，在本次大会上向与会者展示了智能汽车、路由、手机、全屋智能等领域的成果与进展。而未来，我们将期待华为终端能为消费者带来更多尖端科技产品以及数智化解决方案!