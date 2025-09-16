苹果iPhone 17发布会后 一场由影像器材SmallRig斯莫格引领的行业变革

2025年当地时间9月10日，苹果秋季发布会如期而至。

iPhone17系列震撼发布将“牙膏挤爆”，变得更薄更强。其影像和芯片的突破性升级，再次拉高了移动“超级计算机”的天花板。

本次发布会，全球影像设备品牌SmallRig斯莫格作为iPhone 17 Pro“最强影像”助力之一同台亮相。据了解，这已是该品牌连续四年与苹果发布会深度联动。

作为与苹果协同多年的伙伴，SmallRig斯莫格专为苹果 iPhone 17 Pro系列打造的拓展配件随新机发售同步上市。该系列以模块化、专业化设计，充分释放手机影像潜能，显著提升用户的专业创作体验。

苹果2025秋季发布会现场视频展示SmallRig斯莫格iPhone系列拓展套件 (图片来源Apple发布会相关视频)

这场“技术平权”，正通过外接配件增加iPhone影像生产力，砍掉设备堆料门槛，让专业影像走向亲民化。

一场由iPhone引领的影像平权：人人都是创作者

技术平权重新定义了“专业”本身。

iPhone等智能手机，打破了影像行业长期以来的“装备价格门槛”。

例如，最新的iPhone 17 Pro系列，搭载三颗4800万像素摄像头和强大的神经网络引擎，实现了以往百万专业设备完成的影像效果。性能飞跃的背后，是科技平权下，引领行业走向亲民化的体现。

过去，一套RED电影机价格高达数十万元，一支高端电影镜头的价格堪比轿车。再加上灯光、后期等巨额投入，将大部分普通人拦在专业创作门外。如今，靠金钱堆出来的专业，最终凝练在简洁的界面上，装到口袋里。

苹果2025秋季发布会现场视频展示SmallRig斯莫格iPhone系列拓展套件 (图片来源Apple发布会相关视频)

因此，iPhone引领的影像变革，目的让创意凸显，人人都能自由表达视觉语言。不过争议随之而来，部分传统摄影师质疑算法过度干预创作，专业设备制造商也面临被市场挤压，需要重新思考产品定位。

但用户真正关心的，是最终效果，而非实现过程。

如今，越来越多的创作者拥抱iPhone带来的技术平权。有业者通过iPhone拍摄入围国际电影节，也有靠iPhone拍摄赢得广告商认可。可以明确感知到，影像行业正被重构。

伴随着iPhone不断推动影像行业全面升级，诸如SmallRig斯莫格等专业配件，已成为移动创作生态中不可或缺的一部分。SmallRig斯莫格的发展历程，也刚好验证了市场对工具的增长需求。

释放iPhone影像生产力：配件成为移动创作的第二引擎

iPhone拓宽了影像专业创作的边界，而SmallRig斯莫格等专业配件，进一步释放iPhone影像生产力极限。

从数据来看，2024年全球智能手机专业配件市场规模已达到210亿美元，同比增长45%，其中iPhone配件占比超过60%。与此同时，全球超过70%的短视频团队，以及58%的独立摄影师，已将“手机+配件”作为主力创作工具。

这意味着，iPhone搭配SmallRig斯莫格等专业配件，已成为影像行业主流。

图片来源：苹果官网

多年以来，高达数万甚至上百万的专业设备，令很多创作者望而却步。而“iPhone+配件”的组合下，价格不足传统设备的10%，成片效果却高达80%。这大幅拉低了专业创作的门槛。

以美食自媒体“舌尖研究院”为例，该团队以总投入不足5万元，仅用iPhone搭配微距镜头、麦克风与便携灯光，拍出了打动品牌方的作品，并拿下了商业订单。而设备预算直降85%，制作周期却缩短50%。

因此，这种高性价比的创作方式，备受行业青睐。数据显示，2024年采用“iPhone+配件”模式的创作者数量同比增长80%。迫使RED、索尼等传统专业设备制造商，推出轻量化机型以应对市场变化。

同时，配件能对手机影像诸如续航、发热、清晰度等短板，能进行精准弥补。

以SmallRig斯莫格模块化套件为例，该系列通过稳固的物理结构和人性化的外设支持，让iPhone 17 实现更长时间的创作续航，助力创作者突破手机摄影的固有上限，实现过去可能需要专业设备完成的镜头语言和视觉创意。因此，这种搭配方式，让用户低成本、轻量级触及专业的影像创作。

从行业来看，影像行业的竞争，也从设备的参数、性能，转向了创作生态。而移动化、模块化与高性价比，已成为必然发展趋势。这也是SmallRig斯莫格与生态的共同愿景。

生态协同成为行业新增量：SmallRig斯莫格们或将重塑影像赛道

如今，影像行业从设备参数竞争，横向扩展成生态价值。

自2021年起，SmallRig斯莫格与苹果公司展开合作并持续获得认可。这绝非偶然。

一方面，SmallRig斯莫格的产品理念与技术与iPhone高度契合;另一方面，两家公司的战略保持高度统一，携手推动手机专业影像的普及与影像新场景的开拓。这是共同愿景下的彼此成就。

回顾过去五年，SmallRig斯莫格与苹果的合作持续深化。

2021年，iPhone 13系列首次在官方广告片中采用其拓展套件，初步验证了“手机+配件”的专业拍摄可能性;2023年，iPhone 15 Pro发布会上借助配件演示“电影感移动拍摄”，成功将“手机拍大片”的概念推向大众;2024年，iPhone 16 Pro与歌手The Weeknd音乐视频深度合作，以真实创作案例展现手机影像的专业潜力，苹果CEO蒂姆・库更在社交媒体发文称赞，引发全球广泛关注。

在2025年iPhone 17 Pro发布会上，SmallRig斯莫格专属套件将“协同”理念，从功能支持升级至体验共创。例如，无线侧手柄通过蓝牙直连iPhone，实现“物理按键控制ProRes录制”，让手机操作更趋近专业摄影机。

SmallRig斯莫格iPhone 17 系列专用拓展框双手持视频套件(图片来源：SmallRig斯莫格官网)

因此，iPhone 的强大影像能力与 SmallRig斯莫格等专业配件深度融合，正在引发一场由配件驱动的生态革命。

事实上，配件企业已从支持角色，进化成生态的组织者。诸多配件企业，通过“模块化+开放生态”的策略，持续赋能行业，包括游戏、运动健康、移动办公等。

例如，在游戏领域，Raze的高效散热背夹和超低延迟手柄，助力多支战队夺冠，其开放技术也被腾讯、米哈游大厂，集成到原生游戏系统中;运动健康品牌Whoop，通过智能臂环与手机协同，为用户提供精准体能监测与体能修复指导，目前年用户留存率超过90%;而龙头品牌安克(Anker)的多口快充站与扩展坞，年销量增长达60%，备受远程办公人群的喜爱。

如此看来，配件在“开放外设+主机”的模式下，能扩展终端设备的场景。

正如乐其创新SmallRig创始人兼CEO周阳，在2025国际影像文化周的致辞： “这个时代的所有人都在影像场景之中，所有人也都是影像场景的用户。”

写在最后

自成立以来，SmallRig斯莫格始终深耕影像底层能力。因此，乐其创新SmallRig不仅是配件供应商，也是移动影像演进的重要推动者。

从光学影像到智能影像，再到构建完整影像场景生态，SmallRig斯莫格通过开放接口协同120余家开发者，与大疆、罗德等品牌推动跨设备兼容，助力行业从“单一功能配件”，迈向“系统级解决方案”。

目前，SmallRig斯莫格的产品已覆盖全球160多个国家和地区，形成全场景生态矩阵。其连续五年适配苹果影像升级，为iPhone 17 Pro系列构建完整创作生态。

未来，SmallRig斯莫格还将推出与「变形金刚」联名的限量系列，融合IP文化与创新功能。在SmallRig斯莫格们的带领下，移动化、模块化与高性价比，也已成为影像行业明确的发展方向。