音质降噪升级，新增心率监测 AirPods Pro有望时隔3年迎更新

北京时间9月10日凌晨，苹果将召开一年一度的秋季新品发布会，最大的主角当属实全新一代的iPhone 17系列手机，它将包含iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro以及iPhone 17 Pro Max四款产品，标准版将首次迎来高刷，Air型号替代了之前的Plus，主打极致轻薄，Pro版本则继续强化影像。而除此之外苹果预计还将发布一些其它周边产品，比如全新一代的AirPods Pro 3，有望时隔三年迎来更新，预计会在外观设计和健康功能等方面进行升级，今天笔者就带大家先来了解下。

设计变化

此前有消息称，这代AirPods Pro 3将采用新设计，但目前尚不清楚会有什么变化，有可能是进行小的调整，让耳机柄变得更小一些。

去年苹果更新了AirPods 4的充电盒，今年应该会轮到AirPods Pro的了，一方面会进行缩小，更加方便携带;另一方面则应该会和AirPods 4一样，删除盒子上的配对按钮，取而代之的是隐形电容式按钮，LED灯也可能会隐藏在外壳之下，在亮起时才能看到它。

音频改进

AirPods Pro 3预计会搭载全新的研发的音频芯片，将为其提供更好的音质表现和主动降噪能力，提升用户的使用体验。

健康功能

健康功能应该是本次升级的一大重点，苹果一直都在致力于在智能设备上为用户提供健康监测功能。最近，它们为Powerbeats Pro 配备了精准的心率监测传感器，可以监测用户在运动时的心率，这一功能也有望出现在AirPods Pro 3之上，AirPods Pro 3将能够在锻炼期间监测心率。如果用户同时佩戴Powerbeats Pro 2与Apple Watch，苹果会默认采用 Apple Watch 的心率数据，新款AirPods Pro很可能也会延续这种处理方式。

还有就是体温检测，这是苹果一直在开发的AirPods 功能之一，但目前尚不清楚它是否会出现在AirPods Pro 3 中。如果有的话，通过耳朵进行体温检测将比Apple Watch的皮肤温度读数准确得多。

另外，AirPods Pro 2具有听力测试，并支持临床级助听功能,适用于用户感知到的轻度至中度听力损伤，此功能也将出现在AirPods Pro 3上。未来，苹果可能会改进这些功能。

实时翻译

苹果还在为AirPods开发实时翻译功能，该功能将为面对面的对话提供实时翻译，提升跨语言交流的效率，该功能将扩展 iOS 26 中引入的实时翻译功能。不过有消息称，这项功能可能不会随着AirPods Pro 3一同发布，而是后续通过软件更新加入。

iOS 26支持

全新的AirPods Pro 3将支持 iOS 26 中的所有功能，包括入睡时自动暂停、相机远程控制、录音室品质录音、充电提醒等等。

写在最后

就目前曝出的消息来看，AirPods Pro 3的升级还是比较大的，外观小幅变化，搭载全新的芯片提升音质和降噪功能，更重要还是加入了心率监测功能，无需佩戴Apple Watch也能监测运动时的心率变化，还是蛮不错的。当然，至于AirPods Pro是否会时隔三年迎来更新，还是得等到9月10日的发布会才会揭晓。