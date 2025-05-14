再夺第一！华为商用平板2025 Q1市场份额登顶，凭实力持续领跑行业

据国际数据公司(IDC)发布的2025年第一季度中国平板电脑市场季度跟踪报告显示，华为商用平板出货量强势登顶榜首，与此同时，在教育行业、以及中高端档位出货量实现了显著同比增长。此外，结合过往数据来看，华为已连续2年登顶商用平板市场份额第一，由此可见，华为商用品牌展现出了强劲的市场竞争力和行业影响力，其优势还在进一步扩大。

事实上，能取得这样傲人的成绩并不意外也非偶然。当前，教育数字化已然成为全球教育发展的重要趋势，但传统教学模式面临诸多挑战，如课堂互动性不足、教学资源分发效率低下、个性化教学难以实现等问题，都制约着了教育信息化的深入发展。

华为擎云凭借对行业趋势的精准洞察和领先的技术优势，带来以商用平板为核心的智慧教育解决方案，贯穿课前、课中、课后全教学流程，切实解决了教育数字化转型中的难点、痛点，满足了行业的实际需求，并赢得了学校、师生行业内外的的广泛认可和选择。

擎云智慧教育-智慧课堂直击传统课堂的弊端，致力于打造全员参与、互动生成的智慧课堂环境。在智慧课堂中，教师可以利用华为擎云 C5(第三代)商用平板，借助HarmonyOS强大的分布式能力，轻松实现一对多的教学资料实时分发、屏幕共享、远程控制等功能，这不仅提高了教学效率，还极大提升了课堂教学的互动性和参与感，引导学生积极参与课堂互动，加深对知识点的理解和掌握，进而提高教学质量。

与此同时，擎云智慧教育-智慧课堂依托于华为AI能力进行教育场景智能识别，可帮助教师精准分析学生学情，进而针对性匹配学习资源，实现个性化、分层化教学。例如在日常教学中，平板可记录课堂练习完成情况、知识点掌握程度等学习数据，并能生成分析报告，帮助教师精准把握学情，优化教学设计;还有在复习过程中，学生拍摄试卷进行错题分析时，AI可进行自动矫正，智能识别题目错题与批改结果，助力学生高效巩固复习。

另外，针对行业定制化需求，平板提供MDM移动设备管理、安全API接口开放，学校可根据自身的教学需求和管理规范，对平板设备进行统一配置、应用管控、内容过滤等操作，打造一个纯净、安全、高效的学习环境。

当然，华为智慧教育解决方案的落地还离不开强大的产品力支撑，就例如华为擎云在近期推出的华为擎云 C5(第三代)商用平板，其专为教育场景打造，在硬件配置、用户体验、耐用性和安全性方面都有不俗的表现。

华为擎云 C5(第三代)商用平板搭载120Hz高刷全面屏，在浏览课件、观看教学视频等场景中都能带来更开阔、更流畅的视觉体验;该块屏幕德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光及无频闪双重认证，能够有效过滤有害蓝光，避免因长时间盯着电子屏幕对视力产生的危害。在可靠性方面，华为擎云 C5(第三代)商用平板经过了严苛的品质测试，包括跌落测试、按键寿命测试、极端环境测试等，能够在高强度使用环境下保持稳运行，为教学活动的顺利开展提供了可靠保障。

总而言之，华为商用平板出货量能保持领跑行业、连续2年登顶商用平板市场份额第一的背后，是解决方案和产品成功，也是华为擎云品牌实力的体现。自2023年3月发布以来，华为擎云秉承“品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本”四大品牌DNA，深耕教育、政务、金融等行业;同时，持续优化商用平板体验，在硬件性能、软件体验和安全防护能力等方面不断加码;另外，还在紧密地携手合作伙伴，深入理解不同行业的细分需求，打造出更具契合度的场景化解决方案。

展望未来，华为擎云将持续加大研发投入，通过不断的技术创新和产品优化，推出更多符合各个行业需求的智能硬件和服务，引领商用平板行业高质量发展，为千行百业的数字化进程贡献更大力量。