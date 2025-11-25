在健康意识日益提升的当下，用户对高血压这一“慢病之王”的监测与管理需求日益提升。11月25日华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会上，备受期待的华为WATCH D2星云蓝新配色正式亮相，包括幻夜黑、晨曦金款都迎来全面升级，在血压监测和全面健康服务方面进行了多项优化。

十年血压健康领域深耕，持续引领新一代血压管理方式

众所周知可穿戴式电子血压计面临着非常广阔的前景，然而当下市场上专业便携的血压监测设备却十分稀缺。传统家用电子血压计，无论是腕式还是上臂式，都只能解决单次血压测量问题，无法在睡眠时测量，更不支持动态血压监测。医用动态血压记录仪虽能实现动态监测，但携带不便不说费用还普遍都不太便宜。

而华为在深刻洞悉用户需求和行业痛点的基础上，已经在此领域深耕十年之久。十年磨一剑，先后推出两代产品华为WATCH D和华为WATCH D2，几乎都凭借轻量化设计、方便携带、舒适佩戴、动态血压监测等多个优势，受到众多用户的喜欢和青睐。

其中华为WATCH D2采用业界首创的“表带气囊一体+快拆整合系统”，拥有业界最窄的26.5mm气囊，不仅测量更精准，过程还更舒适。这种轻量化的设计，让用户佩戴起来几乎没有一点负担，更得益于智能手表这种独特形式，不知道的还以为是一款简单的智能穿戴设备。

不是任何一款智能手表都能叫血压表!全球首款获动态血压监测医疗认证的智能手表

除外观设计优势外，华为WATCH D2有着行业领先的专业血压管理和健康功能。大家知道，高血压具有慢性特性，定期定时测量至关重要。世界卫生组织指出，定期测量血压有利于早期发现高血压病情，从而采取相应措施进行控制。《中国高血压防治指南》等国内外主流高血压指南等，均明确将动态血压监测定义为三大诊断高血压的血压测量模式之一。可以说，动态血压监测是高血压诊断和评估降压效果的“真金标”。

作为行业首款获得动态血压监测医疗认证的智能手表，支持医疗级单次血压监测与医疗级动态血压监测，新增的定时测量功能，为用户带来了更丰富便捷的血压测量模式。无论站着、坐着还是睡着，都能随时随地测量血压，实现全天全场景测血压。这种全天24小时动态血压监测，直接突破传统设备需要不便携带、不易测量的痛点，为行业带来了新的思路。

此外，它还支持一键微体检和多项全天候健康监测，能进行全面健康管理，时刻守护用户健康。和传统血压计相比，华为WATCH D2这种更便捷的血压管理功能和更全面的健康评估能力，既体现出华为作为穿戴大厂的责任与担当，更重要的是引领着行业朝着更便捷、更全面的方向发展。

更重要的是，华为WATCH D2还是全球首款通过中国药监局医疗器械注册和欧盟CE MDR医疗器械认证的腕部动态血压监测智能手表，还首发动态血压监测功能，并连获7张全球医疗器械认证。7张权威机构认证，充分证明了其在动态血压监测方面的专业性和权威性，为用户提供了可靠的血压监测保障。

示波法+气囊袖带，精准测血压智能手表称号实至名归!

《2024年ESC高血压和高血压管理指南 》《中国高血压防治指南》等相关要求均表示，“示波法测量并配齐气囊袖带才能精准测血压是行业共识”。但目前市面上多数智能手表虽都有血压管理功能，但是采用的都是无袖带测血压的方式，准确性有待考量。

而华为WATCH D2采用行业认可“示波法血压测量技术+气囊袖带”血压监测方式，能真正实现精准测血压，准确度等各方面都有依据，是一款真正实现精准测血压的智能手表。

综合来看，华为WATCH D2在腕上血压监测领域展现出了强大优势。不管是测量技术、丰富的功能，还是专业的医疗认证，华为都做到了行业领先。可以说，在腕上血压监测领域，华为WATCH D2展现出了领先优势，为用户提供了便捷、精准的血压监测解决方案，更为整个行业的发展树立了标杆，这是很值得被大家看见的。