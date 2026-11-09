11 月 7 日至 9 日，海内外 AI 产品密集更新。谷歌发布 Gemini Omni 1.2 Flash，登顶 Arena 文生视频与图生视频双榜，720p 生成每秒 0.07 美元、较上代便宜约 30%，时长由 10 秒提升至 15 秒并支持 3 至 15 秒自选，可先用 360p/720p 出草稿再放大至 1080p 或 4K，已在 Gemini API 与 Google Cloud 开放。Perplexity 为 Max 会员上线「AI 同事」Teammates，可在 Slack 接活、24 小时后台值守，官方演示中从美东晚 6 点值守至次日早 8 点，报警后自动拉取日志、定位根因并给出修复与回滚方案，正式上线仍须人工批准。英伟达发布 VFlash，以并行预测点、框、轨迹等视觉基元替代逐 Token 自回归解码，动作解码最高提速 12 倍、机器人整体推理提速 5.1 倍;李飞飞团队 World Labs 则推出可实时串流的世界模型 Demo Frameboy。国内侧，腾讯「元宝搜索」开放独立网页入口，支持 AI 问答与普通搜索切换、上传图片追问及单独检索公众号文章;百度开源文心 5.5 Flash Base，蚂蚁灵光用户突破 2000 万。