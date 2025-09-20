从”隐形冠军”到”定义者”：天马发布天马天工屏，重构高端OLED格局

引言：中国显示产业的新突破

2025年9月19日，厦门国博会议中心。天马微电子在此隆重举办"天工屏定乾坤"高端OLED技术品牌发布会，正式推出全新高端OLED技术品牌天马"天工屏"。这不仅仅是一场新品牌亮相，更是中国显示产业发展的里程碑事件。在三星显示、LG显示等国际巨头长期霸占的高端手机OLED屏幕领域，历经42年技术积累与创新突破的天马，以"技术定义者"的姿态，登上全球高端制造的牌桌。此次发布会标志着中国显示产业实现了从追赶到并跑、最终迈向引领的关键转折，其背后蕴含的技术突破与战略升级值得深入解读。

全球OLED格局：从追赶到破局

要理解天马此次发布的意义，必须首先审视全球OLED产业的竞争格局。长期以来，全球手机OLED面板市场呈现金字塔结构，塔尖位置由三星显示牢牢占据，其凭借深厚的技术积累、庞大的产能规模以及与全球顶级品牌的深度绑定，构筑了难以逾越的技术护城河。

中国各大面板厂商虽然通过持续投入和技术攻坚，已成功实现OLED量产与交付，成为主流手机品牌的重要供应商，但在全球顶级旗舰屏幕的竞争中，往往在技术创新、标准定义和品牌溢价方面与国际巨头存在差距。天马"天工屏"的发布，彻底改变了这一竞争态势，其目标不再局限于国产替代，而是直指技术超越与标准定义，这意味着中国力量正式开启了对高端市场话语权的争夺。

技术品牌战略：从硬件制造到体验创造

天马此次推出的"天工屏"，本质上不是一个单一产品，而是一个凝聚其核心技术创新成果的技术品牌。这种品牌化运作本身就是向国际巨头看齐的战略举措，标志着天马从销售硬件产品向输出技术认证和体验承诺的关键转型。

天马微电子执行副总裁姜华玮在发布会上阐释的这一战略转变，体现了公司从传统"硬件制造商"向"感官体验创造者"的定位升级。通过构建覆盖护眼、显示、交互的用户体验系统，天马希望用"中国屏"的温度，让全球用户看见中国智造的高度。这种以用户体验为核心的技术品牌战略，正是全球顶级厂商的成功路径，也彰显了天马进军高端的决心与实力。

核心技术突破：重新定义高端标准

天工屏的核心竞争力体现在"超级护眼、极致通透、畅快高刷"三大技术体验支柱上。在护眼功能已成为行业标配的背景下，天马通过构建无频闪、1nit明眸护眼、低蓝害、自适应环境光四位一体的全链路守护体系，将有害蓝光占比降至4.7%，并联合OPPO推出全场景真1nit明眸护眼屏，实现了熄灯环境下的真正护眼。这些突破性技术的背后，是天马在驱动电路、发光材料、器材结构与精准调光算法等领域的深度创新。

在显示效果方面，天工屏实现了2500nits全局亮度和8000nits峰值亮度的行业领先水平，95% BT.2020色域覆盖率使其色彩表现接近真实世界，自研的"风车像素"结构更展现了其在底层物理设计上的自主创新能力。面对高刷新率带来的功耗挑战，天马不仅实现量产165Hz和研发240Hz的高性能指标，更通过LTPO 3.0技术实现智能动态刷新率调节，体现了其在系统设计与驱动设计领域的顶尖实力。

生态合作创新：共建产业新生态

天马此次登上高端牌桌的另一个关键筹码，是其构建的产业生态合作体系。与OPPO的深度战略合作具有里程碑意义，OPPO副总裁刘畅宣布下一代旗舰Find X9系列将全球首发搭载天工屏，这意味着一线手机巨头对天马高端技术能力的终极认可。双方从传统的供应链采购关系升级为共建联合实验室的深度共创模式，共同研发未来技术、定义行业标准。

这种强强联合不仅为天工屏提供了顶级的产品落地载体，更开创了中国显示产业与终端品牌协同创新的新模式。此外，天马还获得了中国质量认证中心颁发的"视觉健康友好度"认证，以及医疗专家的专业背书，这种多方权威认可为其高端品牌形象提供了坚实支撑。

产业影响与未来展望

天马"天工屏"的强势登场，将对全球显示产业格局产生深远影响。高端市场的竞争维度将从单纯的产能与良率比拼，全面升级为定义技术、体验创新与生态构建的全方位较量。中国屏幕产业也有望借此逐步摆脱价格竞争和中低端标签，凭借技术创新赢得更高的定价权与品牌溢价，推动整个产业链向价值高端攀升。

更重要的是，天马提出的"感官体验创造者"定位，代表着产业思维的根本转变――从追求冰冷参数到拥抱有温度的人本体验，这将成为引领行业发展的新范式。虽然登上牌桌仅仅是一个开始，天马仍需面对国际巨头的专利壁垒、全球品牌建设等长期挑战，但"天工屏"的发布无疑是一个里程碑事件，它宣告全球高端手机屏幕的竞争规则因中国玩家的深度参与而正在被改写。天马用42年的坚守与创新，终于换来了与世界顶级选手同台竞技的资格，中国显示产业的"天工"时刻，已经到来。