苹果晒Vision Pro头显应用成绩：超1000 款原生、150万款兼容

苹果全球营销高级副总裁格雷格・乔斯维亚克(Greg Joswiak)近日发布推文，表示自 2 月 2 日发售 Vision Pro 头显之后，吸引了大量开发者推出 visionOS 应用。

乔斯维亚克推文内容翻译如下：“衷心感谢开发者的支持!正是各位的辛勤工作，目前适用于 Vision Pro 头显的原生应用数量已经超过 1000 款，此外兼容该头显的应用数量超过 150 万款!我们非常期待 visionOS 应用数量不断突破极限”。

苹果 Vision Pro 头显发售之初，苹果官方表示已经有超过 600 款专门为该头显打造的空间应用，包括 Airmail、Box、CARROT Weather、Disney+、Fantastical、Facades、JigSpace、MUBI、Night Sky、OmniPlan 4、Parcel、PCalc、Red Bull TV、Sky Guide、Tides、Webex、Zoom 等等。

微软 365 套件中的 Excel、PowerPoint、Teams 和 Word 等应用也原生支持 visionOS。

苹果称，这些应用充分利用了 Vision Pro 独特的功能，包括无限扩展的虚拟屏幕、直观的三维用户界面以及眼睛、手势和语音交互等，将彻底改变人们在娱乐、办公等领域的交互方式。

Vision Pro 为用户打造了一个无拘无束的虚拟空间，打破了传统显示屏的限制。用户可以通过直观的三维界面，通过眼睛、手势和语音进行交互。无论是沉浸式观影、协同创作还是虚拟旅行，Vision Pro 都能提供前所未有的体验。