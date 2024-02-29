小牛电动三款新车发布：电摩卷出汽车级配置，越野产品首秀

2月29日，小牛电动发布“新世代性能旗舰”电摩NX、电自NXT，以及“全场景智驾越野电摩”X3三款新品，不仅带来两轮旗舰性能升级，以更丰富功能特性带来骑行、安全等体验的完善，还首次将越野电摩拉进智能时代。

小牛电动NX电摩：引入“汽车级配置”，卷

延续小牛电动N系家族设计的同时，NX更加激进、运动、科技，车身很有辨识度。更让人印象深刻的是，NX的性能表吸纳――其Hyper版搭载三组72V28Ah 锂电，电机功率10000W，巅峰功率可达20000W，还支持Boost弹射模式。NX提供“经济、标准、运动、雨雪”等多种驾驶模式，还有可自定义的大师模式，根据骑行用户需求及骑行场景灵活切换，其最高时速达135km/h，0-50km/h加速仅2.45s，0-100KM/h加速也只需7.5s。而且在功能方面还支持圈速记录等多重功能，进一步满足骑友需求。NX Hyper版所采用的单摇臂结构设计，更是让该车拥有更稳的操控体验。

安全配置上也是一大亮点，小牛电动为NX带来了“汽车级配置”――不仅有汽车级行车记录仪，还配备了行业首款汽车级毫米波雷达，通过BSD盲区监测系统、RCW后碰撞预警系统，用户可以根据路况自主调节雷达侦测范围，实现精准预判侧后方来车，无需回头即可完成安全并线，有效避免因回头而导致的各类交通事故，大幅提升用户出行的安全系数。NX还配备双通道ABS以及TCS牵引力控制系统，进一步提升车辆行驶方向的稳定性。

智能配置方面，NX标配TFT智慧彩屏，应用16兆全彩技术实现全视角显示，骑行中查看更加清晰，并且，小牛电动通过人性化设计在车中加入“魔术轮”旋钮按键，支持音乐、电话、导航等多种功能，操作更便捷易用。而且，NX不仅支持轨迹记录、标记，智能安防，还有低功耗模式，可实现281天中控超长待机。另外远程场景下支持远程借车、远程开坐桶，亲友用车也方便。小牛在生态合作方面也与苹果、华为对接，苹果用户可实现快捷指令解锁用车。

NXT：追求电自越级体验

作为小牛电动的新世代性能旗舰电自，NTX与NX电摩同步研发、技术共享，拥有与NX相同的TFT彩屏、魔术轮交互旋钮、驾驶模式等设计和功能。

小牛电动NXT提供传奇黑、星际灰、丛林绿三款配色，共有Play、Sport、Ultra和Hyper四个不同版本。其中，Ultra版搭载12寸满盘高性能电机、48V56Ah超大电池以及小牛最新的GoFar长续航系统，支持Boost弹射模式下一键狂暴，长续航模式达170KM，并且在小牛电动最新的FOC算法加持下，NXT可由用户自由控制动力输出。小牛电动NXT Ultra版标配650W 12A的超级快充，电量在0状态下充至80%仅需3.8小时。

整车结构上，通过对应力结构的重新优化，小牛电动最终将N系列经典的双臂围栏车架适配到了身为电自的新品NXT之中，让电自也能拥有堪比电摩的骑行感受，小牛电动还为该车架提供终身质保，实现舒适性与安全性的全方位升级。

安全方面，NXT Ultra版标配大排量油摩同款的双通道真ABS，采用前220mm后190mm大盘双碟，以及前90/80-12 后100/70-12运动型宽胎等摩托级制动部件，越级搭载了汽车级的高精度毫米波雷达，以及TCS牵引力控制系统。

另外，NXT实现了整车兼容苹果智能生态，Ultra版电池内置FindMy查找功能，并同时兼容华为钱包定制NFC钥匙、高德骑行导航等多个软硬件生态。而像“OkGo”无感一步启停、OTA自动在线升级、自动定速巡航、Niu smart lighting自动大灯等功能，也皆为NXT全系标配。

在发布会现场，天极网也现场体验了NTX。外观动感科技，特别是车前大灯区域的透明设计，很有冲击力。在骑行体验方面，动力层面自然不用多说，座椅很舒适，减震、大盘双碟刹车让骑行更加平稳。而且，多种模式的切换以及魔术轮交互旋钮相当加分，突出了一个好用。

小牛电动X3：将越野拉进智能时代

如果说在发布会现场留下了哪些遗憾，那就只能是看着小牛用户体验X3甚至进行翘头时，只能作为围观群众了。

作为小牛电动越野产品首秀，“全场景智驾越野电摩”X3拥有357N・m磅礴扭矩，配备72V32Ah高性能超充锂电池，可实现75km/h最高时速以及116km等速续航，支持8000W Boost弹射模式，轻松应对不同地形。并且，小牛电动通过X3搭载矢量正弦波控制器，减少噪音震动的同时，带来更精准的动力响应。

X3融合了极地越野与城市出行的双重设计，高强度一体锻造铝合金车架让该车在各种路况下都能带来出色的操控性和稳定性。除此之外，X3还拥有多项硬核装备，包括整车配备KKE减震，具备200毫米长行程前减震，预载回弹全可调;后置中央减震，压缩回弹可全调，用户可根据自己的需求，调节适合的减震软硬度;前220mm、后203mm刹碟盘，同时配合19寸越野轮胎等。

除了性能外，小牛电动首次将便捷的智能化应用装备在具备极致越野体验的“暴力玩具”身上，如无感解锁、轨迹记录、一键接听、TFT全彩仪表等配置在全场景智驾越野电摩X3上皆为标配。同时，X3还内置圈速计时器，方便记录骑行数据，随时随地就能开启一场越野比赛。

X3不仅是对小众摩托越野市场的布局，更是其年轻化市场拓展的重要一步。既可以满足专业骑友、玩家对于性能的要求，同时也降低了体验门槛，让更多用户也能轻松尝试越野乐趣。

售价及上市信息

小牛电动NX电摩Hyper版售价为29980元，上市时间为2024年6月。

小牛电动NXT电自的Play版售价为6299元，首发价5999元;Sport版售价为7999元，首发价7499元;Ultra版售价为12499元，首发价11999元，三款车型都已发售。Hyper版的价格暂未揭晓，将在2024年6月发售。

小牛电动X3智驾越野电摩售价为24980元，首发价23980元，现已开启预售。

在发布会上，小牛电动CEO李彦宣布，小牛电动成为知名体育电竞俱乐部――JDG京东电子竞技俱乐部官方唯一电动车合作伙伴，同时还带来了小牛电动NXT Ultra和X3的限量战队版，首发价分别为11999元和23980元，现已经开启预售。