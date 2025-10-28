我国作为世界上最大的煤炭生产和消费国，煤炭行业的安全生产与稳定成产，不仅是中国社会经济稳健运行的重要基石，更直接关乎着数十万从业者的生命安全，维系着社会的和谐稳定。同时，煤炭作为国家能源供应的“压舱石”，其稳定、安全的产出也是保障电力、钢铁、化工等关键下游产业正常运转的核心环节。

10月28日-31日，第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会在中国国际展览中心召开。华为擎云携擎云智慧能源解决方案及自主创新终端亮相展会，聚焦能源行业生产全场景，以多场景多维度安全能力，守护煤炭人安全。

从“被动响应”到“主动预见”，筑牢安全新防线

煤炭井下一线作业，作业人员不仅暴露于高地压、高瓦斯、高地温等叠加风险中，更长期处于与地面信息半隔绝的黑箱状态中，这对安全生产的超前预判与瞬时响应能力提出了极致要求。华为擎云携手合作伙伴，打造擎云智慧能源-矿安表、擎云智慧能源-矿务通手机，将井下安全从信息孤立的“黑箱”被动防御，升级为对作业人员状态、作业环境、设备运行“可知、可感、可控”的主动智能守护。

擎云智慧能源-矿安表基于华为擎云商用穿戴打造，通过煤安电池改造，符合井下特殊环境生产要求，同时支持私有化平台部署及多样化数据传输。作业人员佩戴手表后可实时监测心率、血氧、体温等体征数据，异常状态自动上报管理后台，一线工作人员身体不适时，可通过手表一键求救，上报体征及位置信息，提升安全保障与应急效率。

擎云智慧能源-矿务通手机是一款专为井下苛刻环境设计的终端设备，其电池通过本安煤安改造，支持私有网络适配，满足井下通信传输所需;面对高噪声作业现场，提供最高88dB的通话音量，确保指令清晰可闻;同时，支持矿鸿设备协同，可与平板、PC等终端协同工作，提升工作效率。

可以说，擎云智慧能源解决方案，正引领能源行业的安全管理发生一场深刻变革，通过数字化技术，将安全管理实现了“被动响应”到“主动预见”的跨越，将安全防线从事后追责前置到了事前干预，并利用深度定制的终端设备，打破了井下人员、设备、地面指挥中心之间的信息孤岛，为一线员工构筑起数字化生命护盾。

安全双系统，“智”守信息安全

在数字化转型的洪流中，信息安全问题日益凸显，信息安全管理也成为企业面临的重大挑战。擎云智慧能源-安全终端基于自主可控的HarmonyOS，通过独特的“安全双系统”设计，实现真正的操作系统级隔离，实现内网工作区和互联网工作区各自的存储文件相互不可见，并对文件/文件夹进行加密安全保护，硬件驱动限制，防止数据泄露，实现全方位安全防护，为煤炭企业构建了一个的移动数字堡垒，并破解了安全与效率、员工不愿被过度管控的矛盾。

会议无纸化，安全且高效

高效会议是企业高效运营的引擎，但对于涉密频繁的能源行业而言，传统办会模式存在成本高、管理复杂、信息易泄露的隐患。擎云智慧能源-无纸化会议系统，基于HarmonyOS分布式能力，会前文件一键高效定向分发，筹备更高效;会议期间实现同屏实时更新，提升会议效率;会后对敏感文件一键销毁，降低信息安全风险。可以说，擎云智慧能源-无纸化会议系统实现了会议资料从创建、流转、归档到安全销毁的完整闭环，并能确保领决策信息能高效、保密地传达到各级单位。

总而言之，擎云智慧能源解决方案针对井下安全生产、井上办公、会议信息安全三大场景，为煤炭行业构建了从“井下到井上、人员到数据”的立体化安全防线，而这三个场景方案更是将数据转化为驱动安全生产和高效决策的生产力，为智慧煤炭“可知、可感、可控”提供了坚实基础。可以说，华为擎云正以自主可控、安全可靠的技术，为新能源行业的数字化转型、保障国家能源战略安全，构筑了坚实可信的未来平台。