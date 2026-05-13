说到手持云台相机，相信不少小伙伴脑子中立刻就会浮现大疆的Osmo Pocket系列产品，它可以说是该领域的标杆级别产品，今年大疆也已经推出了全新一代的Osmo Pocket 4，后续还会带来拥有双摄的Osmo Pocket 4P。同时在今年，大疆将迎来新的挑战，这片由它“独占”多年的市场将迎来多位“挑战者”，不仅有OPPO、vivo等头部手机厂商将要入局这片市场，深耕全景相机、VR全景相机以及运动相机等领域的影石也将推出自己的手持云台设备―影石Luna系列，而且上来就“发大招”，可谓是亮点很多。

据了解，这款影石Luna Ultra最大亮点为广角+长焦双摄系统，并与徕卡深度联合调校，实现光学设计、镜头标定到色彩输出的全链路定制，拥有专业级影像表现。其中其主摄为1英寸大底CMOS，F1.8大光圈，有着很大进光量，满足暗光环境下的拍摄。另外一颗长焦镜头则有着1/1.3英寸传感器，等效70mm焦距，F2.8光圈，支持3倍光学变焦，6倍光学品质变焦(通过传感器裁切实现)，以及12倍的混合变焦，两颗摄像头组合，为用户提供了非常丰富的焦段可选，无论是日常扫街还是户外风光或是拍摄人像特都够满足需求。

它配备三轴机械云台，可以录制6K/50fps、4K/120fps、10bit i-Log、杜比视界格式视频，支持48 kHz 32位(AAC)音频，并兼容(未发布的)Insta360 Mic Pro(TX)，连接功能还包括Wi-Fi 6、蓝牙和USB-C。

影石Luna Ultra同样配备了一块2英寸OLED屏幕，而且采用了非常独特的模块化设计，打破传统口袋相机一体化设计，它的屏幕以及手柄控制区域可以通过磁吸进行拆卸。在进行拍摄时，可以将机身放置在某一位置，然后通过拆卸下来的手柄进行远程操控，提升了创作的灵活性。它为大家多提供了一种远程操控的使用方式，这也是大疆Pocket 4P所没有的，可玩性更多一些，也是其核心竞争力之一了。这里多说一句，手持云台相机的可分离设计并非是现在才有的，此前飞宇Pocket 3就采用了可拆卸式手柄设计，它的云台相机与遥控手柄能够无线分离，可实现多种形态组合，从而拓展更多花式玩法。此前，Insta360的首席执行官刘靖康表示，这绝不是另一个Pocket，而是拥有多项创新定义与革新的产品。

影石Insta360入局手持云台相机市场，并和和大疆“叫板”是有底气的，过去7年，Insta360累计研发投入超过30 亿元；仅2025年前三季度，研发费用就突破10亿元，占营收比例高达15.3%，这一数字长期碾压行业平均水平。尤其是2025年，其研发投入甚至超过了前三年的总和。而且，影石早在2023年便投入数千万元研发模块化手持云台相机，可以说是有备而来。

另外，据数码博主@数码闲聊站表示，Insta360 Luna Ultra双摄云台相机价格已被代理曝光，单机预计为5299元，全能套装预计为6499元，说实话这个价格确实不低，已经快到两个Osmo Pocket 4的售价了。不过这个只是曝光信息，最终的售价还得等产品正式发布时揭晓。

可以说，这款影石Luna Ultra对标的就是大疆即将发布的Osmo Pocket 4P，两者都是主摄+长焦的组合，相比于之前的单摄产品，能够满足很多用户更多样的拍摄需求，而它独特的模块化设计还让它的玩法更加丰富一些，通过它形成一个差异化的竞争点。另外，除了这款Ultra外，影石还有一款单摄的Luna Pro(1英寸主摄)，对标的就是Osmo Pocket 4，两款产品覆盖不同预算和需求的用户。目前影石官方尚未确认Luna系列产品的发布时间，不过考虑到此前提到会在上半年正式推出，那么不出意外就是六月份了。