华为用科技突破界限，为残障人士插上运动健康“数字化”翅膀

2023年12月3日是第32个国际残疾人日，参与体育活动对残障人士来说，不仅有利于保持身体健康，还能带来积极向上的情绪，融入社会大环境。但是，残障人士在运动过程中或多或少会遇到缺少专业设备、科学指导等痛点，好在随着时代的发展，科技也成为助残的重要力量。

作为运动健康领域的创新引领者，华为始终秉持着“科技，不让任何一个人掉队”的品牌理念。10月26日，华为运动健康科学实验室(芬兰)首次对媒体开放，该实验室正在对残障人士的运动及健康数据检测、指标衡量等方面展开探索，针对“久坐提醒”“活力三环”等智能穿戴运动健康功能展开定制化研究，致力帮助轮椅用户获得更加科学、适配、贴心的运动健康管理体验。

而面对残障人士参与体育活动的主动性不足、活动水平低等现状，华为与残障用户受试者、欧洲高校开展研究合作，全面、深入了解残障人士的运动健康需求，帮助残障用户更好地进行主动健康管理。

华为深耕运动健康领域十年间，依托全球十余个研发中心，搭建起运动健康科研体系，组建全球三大运动健康科学实验室，在心率、血压、血管、呼吸健康等领域坚持、持续深入研究，并为全球消费者带来更科学、更专业的穿戴产品和运动健康服务。

为更好满足不同用户差异化的需求和使用场景，华为在运动健康领域拓展了丰富的产品线，包括智慧科技的华为WATCH系列、经典全能的华为WATCH GT系列、时尚潮流的华为WATCH FIT与华为手环、健康守护的华为WATCH D系列、华为儿童手表系列以及华为WATCH Ultimate。截至今年8月，华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。

华为WATCH 4系列作为HUAWEI WATCH数字系列全新智慧健康旗舰，宛如智能手表中的健康专家。华为WATCH 4系列首发高血糖风险评估研究，大大降低了高血糖筛查门槛，更有利于日常监测、评估高血糖风险。同时，华为WATCH 4系列还支持一键微体检、ECG心电分析、健康趋势分析等多项健康数据监测功能，新增的ECG心电分析功能可进行心律失常风险筛查，能为用户提供更全面的心脏健康监测;微体检的加入更是具备划时代意义，只需60秒就能检测心率、血氧、心电图、心血管健康、呼吸健康等10项健康指标并生成微体检报告，让用户随时随地都能掌握自己的健康状况。

融入智能科技与时尚设计的华为WATCH GT 4系列也是国产智能手表的标杆之作。搭载全新活力三环，通过记录活动热量、锻炼时长、活动小时数等各种运动数据总结，让运动数据监测过程更加简易且科学;全新减脂塑形功能，引入吃动平衡概念，另提供有100多种运动模式，科学的饮食加上合理的运动，更有利于用户完成塑性计划;得益于全新TruSeen™5.5+心率监测技术，可提供全天候健康管理功能;更有对女性十分友好的女性生理周期管理3.0，十分贴心。

数据显示，我国高血压患者已经超过2.7亿，每5个人中就有1人患有高血压。华为WATCH D系列是华为首款医疗级腕上血压监测设备，这是一款通过了药监局二类医疗器械注册的产品，其将血压测量技术融入手表，并集成高精度压力传感器，实现误差在±3mmHg以内的压力测量精度，佩戴在腕上就能知晓血压情况。得益于与内置的ECG高性能传感器模组，华为WATCH D系列还支持心电信号采集，可即时生成心电图报告，进一步守护用户心脏健康。

从2014年第一代华为手环B1，到2023年支持双向北斗卫星消息、百米深潜模式、高阶健康等功能的华为WATCH Ultimate系列，华为智能穿戴一直走在突破与创新的路上，继续引领行业发展，持续探索智能穿戴设备运动健康场景的深度和边界。

现在，秉承“科技，不让任何一个人掉队”的品牌理念，华为宣布重点投入残障人士运动健康研究。不难预见，华为未来将会推出解决残障人士运动健康“痛点”的智能穿戴产品，为他们插上“隐形的翅膀”，让每一个人都能感受到科技的温暖!