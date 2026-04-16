2026年4月16日，大疆正式发布 Osmo Pocket 4，持续完善 Pocket 系列在便携拍摄与云台稳定领域的产品布局。作为新一代口袋云台相机，Osmo Pocket 4 延续了小型化机身与三轴机械云台的一体化设计，并在画质、操控与使用体验等方面进行升级，进一步回应大众用户对轻量化记录和日常创作工具的核心需求。与此同期，大疆通过官方宣传片首次披露了双摄版本机型Pocket 4P。此举标志着大疆Pocket系列首次出现明确的产品线分层，旨在同时覆盖大众日常记录与专业影像创作两大细分市场。

值得关注的是，在 Pocket 4 发布当天，大疆还发布了一条双摄版本 Pocket 4P 的宣传片。尽管大疆尚未披露更多信息，但这一细节已被外界视为第四代 Pocket 产品线将进行更明确版本划分的信号。

从当前信息来看，单摄版本 Pocket 4 在上代轻便体积、简易操作、稳定出片的基础上，进一步提升了影像画质及用户交互体验;而 Pocket 4P 则更可能作为满足长焦需求及更多进阶创作需求的拓展版本，在拍摄覆盖和综合性能方面提供更完整支持。此外，据可靠消息，Pocket 4P 还将与大疆旗下的生态产品实现更紧密的生态联动，带来更多超预期的协同可能。

相较以往由单一型号尽量覆盖全部需求的思路，大疆此次更强调按照使用场景和用户层级进行产品定义。这种布局有助于降低大众用户的选择成本，也为更高要求的创作者提供更清晰的升级路径。

行业分析指出，大疆此次推出双摄版Pocket 4P的策略，根植于其在云台控制、多摄协同与微型化集成领域深厚的技术积累。将已在无人机产品上验证成熟的多摄云台方案延伸至手持设备线，不仅强化了Pocket系列在高阶市场的竞争力，也为整个手持云台相机品类的形态与功能创新指明了新的演进方向。