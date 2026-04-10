自大疆在2023年底发布Osmo Pocket 3以来，这款搭载旋转屏幕的口袋云台相机迅速风靡全球，长达数月的缺货状态足以印证其在Vlog市场的统治力，也成为一众视频创作者几乎“人手一台”的生产力工具。时隔2年多，有关其迭代产品的呼声也越来越高。终于在最近，大疆正式官宣了下一代Osmo Pocket 4，这款产品的参数爆料在社交平台引发了广泛讨论。

综合海外爆料人线索以及近期国内网络盛传的谍照，我们对Pocket 4的核心参数进行了一次前瞻。当然，在vivo等手机大厂开始跨界涉足类似形态产品的今天，Pocket 4将面临怎样的市场处境？

关于Pocket 4到底会如何升级，近期的真机包装曝光也让我们看到了Pocket 4影像系统将迎来一次“大换血”。结合最新曝光的参数清单，Pocket 4并没有采用此前广为流传的双摄方案传闻(目前并不能排除存在一款OSMO Pocket 4 Pro的可能性)，而是选择将一英寸主摄的潜力压榨到极致，支持4K 120fps高帧拍摄。

爆料显示，新机将采用一英寸传感器的规格，动态范围将跃升至惊人的14档，并支持10bit D-Log。在微型云台相机中实现14档动态范围或许意味着它采用了全新一代的堆栈式 CMOS或双增益技术，这将极大提升在大光比环境(如逆光Vlog自拍、夕阳风景)下的高光压制与暗部细节保留能力，画质宽容度将上一个台阶。

与此同时，为了弥补单摄在焦段上的局限，Pocket 4引入了2倍无损变焦。通过一英寸高像素传感器的高画质裁切，创作者依然可以获得等效40mm-50mm的优质中长焦画面，从而实现极佳的人像特写效果。

智能跟随ActiveTrack 7.0&智能对焦的升级也意味着Pocket 4在面对复杂背景遮挡、人物快速移动时，依然能轻松地实现对焦跟焦。按照经验来说，即便是目标物体离开画面一段时间，设备依然可以跟得上。这套“光学防抖+AI追踪”的组合拳依然是大疆在微型云台领域的看家本领。

最令人惊叹的升级是Pocket 4将内置高达107GB的存储空间，并支持高达 800MB/s的快速导出，这将成为大疆在用户体验上非常关键的一点提升。长期以来，外置SD卡的容易损坏、忘带以及读取速度慢是众多视频创作者的痛点。107GB的内置高速存储配合800MB/s的导出速度意味着用户拍完素材后在极短的时间内就能将几十个GB的4K视频备份至手机或电脑中。此外，在今年NAND行业大涨价的情况下，如果大疆给到的这个配置不仅解用户燃眉之急，更显魄力。

在机身设计方面，Pocket 4 也迎来了大刀阔斧的“断舍离”与加码。在保留三轴机械增稳与广受好评的“旋转屏幕开机”这一灵魂交互的基础上，爆料显示Pocket 4将取消沿用多代的传统全包保护壳，取而代之的是更加轻便灵巧的“云台固定夹”。这一改变将进一步缩短设备从收纳状态到开机拍摄的“拔枪速度”，实现即取即拍。屏幕下方也确实新增两颗按键，分别为放大和自定义，允许用户设置常用功能。

令人意外的是，Pocket 4或将取消续航手柄，这似乎暗示了大疆在新一代机身内塞入了更大容量的电池，或是采用了更为激进的快充，使得单机续航已经完全能够满足绝大多数用户的日常需求，从而精简了底部繁琐的模块化配件。

全能套装版包括了丰富的配件，包含主机、云台固定夹、1/4英寸螺纹手柄、无线麦克风发射器、磁吸背夹、2只防风毛套、迷你三脚架、USB-C 3.1数据线，除了收纳包、便携收纳袋以及手绳，还有补光灯以及增广镜。官方补光灯的加入也回应了用户在暗光环境下拍摄人像的需求。

同时，备受好评的收音系统也迎来了迭代，除了支持 OsmoAudio四声道输出以提供更沉浸的空间音频外，还可搭配全新Mic mini(一说Mic 3)，配合磁吸背夹使得麦克风在衣服上的存在感降到最低。

如果说前三代Pocket是大疆在“无人区”里独自奔跑，那么Pocket 4面对的将是一个群雄并起的修罗场。在我看来，Pocket 4最大的对手可能不再是Insta360或传统云台厂商，而是以vivo为代表的智能手机巨头。

近期业内频繁传出，以vivo为代表的手机厂商正在研发手持微型云台相机设备。在此之前，vivo已经将手机的增距镜迭代2代，并且收获了市场不少好评。手机大厂的跨界入局会撼动大疆在手持云台相机领域的霸主地位吗？

从影像算法来说，vivo、OPPO 在诸如“人像算法”与“HDR计算摄影”上有着深厚积累。如果vivo带着蓝图影像(甚至加上蔡司小蓝标)推出手持云台相机产品，对其生态用户将十分具有吸引力。其次是生态闭环的无缝互联。手机厂商做配件能与自家操作系统的底层深度打通，拍摄素材同步、传输、分享会更加流畅，利用手机端原生的各种能力能快速实现对素材的处理编辑，从工作流来说会更加便利。相比之下，大疆依赖DJI Mimo App进行连接，中间始终隔着一层壁垒，相对来说可能会成为竞争中的劣势。

大疆Pocket 4是一次看似没有改变物理形态，实则在内部体验上还是有了相当的迭代，新机在拍摄规格和“让用户更方便地拍摄”方面针对性地进行了优化。14档动态范围、107GB内置存储、800MB/s传输以及云台夹设计，精准解决视频创作者实际创作中的痛点。此外，面对手机大厂的进攻，大疆也在坚守自家光学素质(1英寸大底+ D-Log+色彩科学)、成熟的机械防抖(三轴云台)以及更成熟的软硬配件，这都是大疆很难被撼动的护城河。后续，手机厂商的入局只会更多。在这个内卷的时代守住专业的底线，或许就是大疆最锋利的矛。