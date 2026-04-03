深夜，你的大脑在说“该睡了”，但你的手指却诚实地点开了下一个视频，在被窝里那点着“再刷五分钟”。于是第二天，你顶着干涩酸胀的“屏幕眼”和昏沉的大脑，在“下次一定早睡”的誓言中开启新一天。恭喜你，成为了2025年中国人均每日刷屏超7小时大军中的光荣一员。

暗光环境下天马屏1nit亮度的OPPO新旗舰Find X9s Pro亮度与均一性表现都更好

但2026年，事情可能有点不一样了。当显示行业还在为参数内卷时，一场更本质的“像素级救援”行动已经在供应链最上游展开。在2025年首发真1nit护眼屏后，国内显示巨头天马微电子再次联手深度合作伙伴OPPO。他们似乎想通了：既然无法把你从手机前拉开，那就让屏幕发出的每一缕光，都变得“友好”一点。

天马微电子执行副总裁姜华玮

最近，在天马武汉那座堪比未来工厂的6代柔性AMOLED产线里，他们亮出了一套名为“像素级护眼”的技术组合拳。而接过这第一拳，并将于近期实装到消费者眼前的，正是OPPO即将发布的旗舰新机――Find X9s Pro。这或许不是戒除手机依赖的良方，但可能是目前技术能给你的，最硬核的“电子眼保健操”。 天马微电子执行副总裁姜华玮在活动中明确表示，天马正加速从“硬件制造商”转变为“感官体验的创造者”。

从“参数护眼”到“体验护眼”：像素级战争的底层逻辑

“用户的护眼诉求，早已超越冰冷的参数比拼。”天马微电子副总裁赵奇峰在发布会上坦言。过去，行业多聚焦于“减少伤害”，例如粗暴过滤蓝光导致屏幕偏黄，或是简单提高PWM调光频率。然而，真正的舒适是“柔和、均匀、稳定、自然”的综合感受，如同“清晨的一缕阳光”或“午后的树荫”。

天马微电子副总裁 赵奇峰

基于此洞察，天马提出了“像素级护眼”战略。其核心在于，护眼不是某个单点技术的胜利，而是硬件与软件“双轮驱动”的系统工程。硬件决定屏幕护眼能力的下限，而软件调校则决定体验的上限。天马的目标是让“每一粒像素发出的光都更护眼、更舒适、更真实”。

硬件的基石：新一代U9 Pro护眼基材

硬件层面，一切始于发光材料。天马此次发布的新一代U9 Pro护眼基材，是对OLED器件核心的一次“基因改造”。

硬件级低蓝光：与后期软件滤镜不同，U9 Pro从有机发光分子结构入手，在本征光谱中就显著降低了415-455纳米波段的有害蓝光成分，并通过纳米级蒸镀工艺精准迁移蓝光峰值波长。这意味着从物理源头就减少了有害光输出，实现了真正的“原生护眼”。

天马微电子OLED研发中心负责人 杨康

暗光稳定架构：针对用户在暗光环境下(如夜间使用)的敏感视觉，U9 Pro采用了自研的“双GP(绿光发光层)结构”。据天马OLED研发中心负责人杨康介绍，这一结构将暗光下的显示稳定性较上一代提升了30%，确保了屏幕在低亮度下不发灰、不闪烁，视觉体验更稳定可靠。

广色域与色偏控制：在实现DCI-P3 100%广色域覆盖的同时，U9 Pro基材凭借优异的色偏控制能力，保证即使在大角度观看时，色彩与亮度依然保持一致，有效避免了因画面偏色、失真带来的眩晕感。

软件的智慧：护眼视效“黄金三角”

在顶级硬件基材之上，天马通过三大软件算法，构建了“护眼视效黄金三角”，对屏幕体验进行像素级的精细雕刻。

超高频PWM调光 (3840Hz)：这是对抗屏幕频闪的“终极武器”之一。市面上常见的高频PWM为1920Hz或2160Hz，而天马将频率推至3840Hz的高水平。高频意味着“黑区”(屏幕关闭的瞬间)占比更小、条纹更细，人眼几乎完全无法感知频闪。杨康在发布会中做了一个生动的比喻：这如同从颠簸的乡间碎石路开上了平坦的高速公路，视觉流畅度得到质的飞跃，能显著缓解长时间观看带来的视觉疲劳。

在低亮下OPPO Find X9s Pro 高频PWM调光表现优秀，没有大黑边

千分级Gamma精细化校准：这是本次技术升级中最具含金量的一点。天马将亮度调校的精度做到了1nit的千分之一(0.001nit)。nit是衡量屏幕亮度的单位，1nit相当于一根蜡烛在一平方米上的光照度，是极暗环境下的典型亮度。实现千分之一的调控精度，意味着在深夜1nit的极致暗光场景下，屏幕的灰阶过渡能做到前所未有的平滑、细腻、均匀，彻底解决了低亮度下画面“发挥不均”、出现噪点或色块的行业难题。这确保了在任何亮度下，从最亮到最暗的过渡都如丝绸般顺滑，视觉感受自然柔和。(如头图)

DEMURA子像素补偿：每一块屏幕的每一个子像素(红、绿、蓝)都存在微小的发光效率差异。天马采用高精度彩色相机，结合自研算法，对屏幕上的每一个子像素进行独立的亮度与色彩补偿。这项“像素级体检”能极大提升画面的纯净度和均匀性，让显示效果更加清晰、干净，从另一个维度降低了因显示不均导致的视觉疲劳。

为何是“像素级”？天马的黑标产线与智造优势

一块好屏的诞生，不仅依赖于实验室里的技术突破，更离不开量产线上“像素级”的精准复现。天马武汉TM17黑标产线，正是这一切的基石。

天马武汉OLED基地面板厂负责人缪胜

天马武汉OLED基地面板厂负责人缪胜强调，天马的目标是“让每一块屏幕都经得起像素级的严苛审视”。为此，TM17产线配备了最高解析度达1.5微米(约为头发丝的1/50)的曝光机、膜厚准确性达1.2 Å(Å，原子尺度)的中路机等顶尖设备。通过全流程的数字化与智能化管控，天马实现了从材料蒸镀、器件封装到最终检测的“像素级”品控。

例如，通过“高精密彩色相机+一对一算法”的DEMURA补偿系统，就是对生产一致性的终极校验。缪胜透露，产线甚至能实现对每个像素点老化程度的实时追踪和动态补偿，确保屏幕在整个生命周期内都能保持出色的护眼一致性。这种将智能制造与护眼标准深度绑定的模式，让“像素级护眼”从技术口号，变成了可量产、可交付的硬核实力。

生态共筑：OPPO Find X9s Pro的首发与行业意义

技术的价值最终由产品定义。OPPO Find产品线项目负责人青国文在会上确认，搭载天马新一代U9 Pro护眼基材的全新屏幕，将由OPPO Find X9s Pro全球首发。这标志着双方的合作已从供应链采购，深化为“技术共创、标准共建”的深度协同模式。

OPPO Find产品线项目负责人青国文

OPPO Find产品线项目负责人青国文透露，OPPO为此投入了超过50亿元的研发资金，并构建了“双产线模式”：一边是OPPO定制的高规格屏幕产线，另一边是自研的显示芯片与算法技术底座。双方将天马的硬件创新与OPPO的软硬协同技术深度融合，旨在“解决低亮度画面下发光不均的行业难题”。OPPO Find X9s Pro，有望成为“像素级护眼”技术首个，也是最极致的载体。

权威与医学背书：从实验室到用户信赖的闭环

为了让“护眼”有据可依，天马积极引入权威第三方认证。中国质量认证中心(CQC)产品一部负责人杨晓洁现场宣布，搭载升级版天工屏的OPPO整机，在光学显示、光生物安全、视觉舒适度等五大维度均表现卓越，获得了CQC“视觉维度认证”的最高等级――卓越S++级证书。这是国内首个多维度的视觉健康评价方案，为行业提供了科学的评价标杆。

武汉协和医院眼科专家 石冰洁博士

来自武汉协和医院的眼科专家石冰洁博士，则从医学角度提供了关键洞察。她指出，真正的护眼不应以牺牲色彩和清晰度为代价，否则模糊的画质会给大脑认知增添额外负担，同样导致疲劳。天马“像素级护眼”方案，通过硬件级低蓝光和高频PWM解决了“有害光”和“频闪”两大核心刺激源，再通过1nit级精细调校和DEMURA补偿保证了画面的清晰、通透与均匀，实现了“为眼睛减负”与“为大脑松绑”的统一。她认为，选择一块真正的好屏幕，是“性价比最高的健康投资之一”。

结语：定义“健康显示”的新范式

天马此次的“像素级护眼”升级，并非一次简单的技术迭代，而是一次显示价值观的重塑。它标志着行业焦点从冰冷的参数竞赛，回归到“人”的真实感知与长期健康。

通过U9 Pro基材从源头重塑光谱，3840Hz超高频PWM消除频闪，1nit千分级校准攻克暗光均匀性难题，以及DEMURA实现子像素级补偿，天马构建了一个软硬一体、从像素出发的完整护眼闭环。而这一切，经由TM17黑标产线的尖端智造落地，并获得了OPPO旗舰级手机的搭载和CQC、医学界的双重背书。

2026年的旗舰护眼之战，序幕已经由天马和OPPO共同拉开。当OPPO Find X9s Pro带着这块“像素级护眼”屏幕到来时，它交付的将不仅是一部手机，更是一套关于“健康显示”的系统解决方案。对于无法脱离屏幕的我们而言，这或许不是杜绝眼疲劳的万能药，但无疑是目前技术所能给出的、最具诚意和深度的“拯救”方案。屏幕的竞争，终究是体验与人文关怀的竞争，而“像素级护眼”正在为我们点亮一条更健康、更舒适的未来路径。