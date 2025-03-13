京东与小米签订智能穿戴三年100亿目标

当下，智能穿戴设备市场正处于激烈竞争和发展中，用户群体和市场规模增长迅猛。3月12日，京东与小米宣布将全面深化战略合作，双方将在市场营销、新品共创等多个维度展开深度合作。据了解，双方明确了2025年小米智能穿戴设备(智能手表、智能手环)在京东全渠道成交量突破600万，3年内达成成交额100亿的目标，为消费者带来更加多元化和优质的智能穿戴产品及消费体验。

随着人民生活水平的提升，智能穿戴设备已成为科技消费的新趋势，不仅满足了时尚搭配的需求，更是智慧生活的得力助手。京东与小米的战略合作，不仅将推动双方在产品创新方面的深化合作，还将共同探索新的应用场景和市场机会，为智能穿戴行业的发展注入新的活力。自2024年京东与小米智能穿戴达成战略合作以来，小米智能穿戴品类的增速已远超行业平均水平，其中智能手表成交量同比增长超100%，智能手环成交量同比增长超50%。

在市场营销方面，京东将为小米智能穿戴产品提供全面的营销资源支持，特别是在“国家补贴”和新品推广方面展开深入合作。目前，全国多地2025年国家补贴活动已在京东上线，小米将全力支持京东的国家补贴工作，共同为消费者带来更加便捷和优惠的购物体验。此外，京东将依托其“小魔方”新品阵地，为小米智能穿戴新品提供全链路营销解决方案，打造品类新品标杆案例，助力小米实现“新品即爆品”的市场表现。

货品层面也是京东与小米战略合作的一大重点。小米将为京东提供丰富的货品资源支持，而通过京东3C数码新品“先人一步”计划，京东也将为用户提供小米智能穿戴新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，不仅为用户升级3C数码新品购买体验，更以此助推小米智能穿戴新品获得确定性增长。

在新品共创方面，京东与小米将在穿戴细分类目中尝试新形态，共同推动技术创新与产品优化。未来三年，双方将依托京东对用户需求和市场趋势的精准洞察，共同打造贴合市场需求和消费者个性化需求的产品，助力小米持续引领行业的产品创新。

智能穿戴设备行业的竞争已从单纯的产品竞争上升到了生态竞争。京东与小米的战略合作，不仅有助于双方构筑品牌壁垒，还将推动整个穿戴设备行业的生态发展。通过整合双方资源和技术优势，双方将共同打造更加完善的穿戴设备生态系统，为消费者提供更加丰富、便捷和智能的穿戴体验。