智能手表颜智实力派！华为WATCH GT 5系列耀目登场，你的腕上新选择

2024年9月24日，在华为秋季全场景新品发布会上，华为WATCH GT 5系列产品正式亮相。作为华为WATCH GT系列的最新一代产品，华为WATCH GT 5系列全系采用锋芒设计，首发搭载玄玑感知系统，带来情绪健康助手、女性卵巢健康研究等全新功能，以及科学专业的运动体验和“准、全、快”的健康守护，是当之无愧的“智能手表颜智实力派”。

对于这款时尚又全能的智能手表，华为运动健康全球代言人吴磊评价到：“我的最佳运动搭子是华为WATCH GT 5，戴上它可以灵活调节工作生活的平衡”，他表示“希望像个弹簧一样，有蓄力时间，有弹跳时间，这是我所定义的‘时刻好表现’。”同时，还发起“GT走跑骑遇记”活动，邀请大家一起出门运动，享受运动的快乐。

事实上，华为早已经成为智能穿戴领域的引领者，得到了消费者的广泛认可。根据IDC发布最新数据显示，华为2024年二季度全球出货量888.3万台，中国市场出货量596.5万台，成为该季度内全球和中国腕戴市场双第一;2024年上半年，华为可穿戴设备出货量同比增长55.1%;而在国内市场，华为更是已经连续5年蝉联出货量第一的宝座，这些令人瞩目的成绩和喜人的数据，无不说明华为在智能穿戴领域拥有着强劲实力与地位。

那么，这次全新登场的华为WATCH GT 5系列，又给我们带来什么样的惊喜和体验，让我们接着往下看!

外观设计锋芒毕露，锐利且优雅

2022年发布的华为WATCH GT 3 Pro一经发布就被称为“智能手表界的颜值天花板”，此次发布的全新华为WATCH GT 5系列则再一次开启智能手表美学新篇章。

华为WATCH GT 5 Pro 46mm在前代产品独特八边形设计的基础上，进化为几何锋芒设计，拥有钛空银和曜石黑两款时尚配色，将蓝宝石玻璃表镜、TC4钛合金表体和表圈以及纳米微晶陶瓷后壳完美结合，展现出了不凡的品质和独特魅力。

华为WATCH GT 5 Pro 42mm则更显优雅与精致，独特的金叶多切面设计表圈与温润的陶瓷表体完美结合，精致有型，让人一眼心动。同时，业界首发陶瓷金属表耳拼接设计，提升外观精致度的同时，为用户带来了更加舒适的佩戴体验，戴在手上是智能手表，更是腕上珠宝。

值得一提的是，华为WATCH GT 5系列还与知名配饰品牌CASETiFY联名，带来8款时尚潮流表带，可满足不同人群的审美喜好和穿搭需求。

玄玑感知系统加持，健康新标杆

为了更好地满足消费者日益增长的健康监测和管理需求，华为WATCH GT 5全系是首款搭载华为玄玑感知系统的智能手表，带来情绪健康助手、女性卵巢健康研究等多项新功能。

据《2024年情绪与睡眠白皮书》显示，情绪健康作为现代社会日益凸显的问题，68%的人存在情绪困扰，其中情绪亚健康人群占42.5%。在华为玄玑感知系统的加持下，华为WATCH GT 5系列全新推出情绪健康助手，通过持续追踪与分析用户的情绪状态，记录情绪健康趋势并评估情绪健康风险。贴心的是，还巧妙地融入了情绪萌宠表盘这一创新功能，萌宠情绪表盘，如同腕上情绪搭子emoda，戴上emoda，天天好心情。

另外，情绪和压力检测技术为中国科学院心理研究所和华为联合研究，检测技术已通过中国科学院心理研究所的权威测试验证。

卵巢健康对于女性的重要性不言而喻，华为WATCH GT 5系列搭载业界首发的女性健康研究，通过在一个生理周期内，除经期外14天的夜间佩戴，可实现卵巢健康评估，帮助女性用户更直观地了解自己的卵巢健康情况。除此之外，还支持睡眠呼吸暂停风险筛查、脉搏波房颤和早搏提示、ECG心电分析( 仅pro系列支持)等健康监测功能，为用户健康保驾护航。

健康监测，以华为WATCH GT 5为准。

科学运动全面进阶

华为 WATCH GT 5系列不仅是一位“身心兼顾”的健康管家，还可化身为你的专业运动搭子。

其首发搭载华为向日葵定位系统，轨迹精度对比上一代提升40%，里程准确度提升30%，配速准确度提升20%，定位准确度达到业界标杆水平，充分保证了骑行、跑步等多种户外运动的精准性和稳定性;

其首发搭载华为腕上跑姿功能，帮助跑者获得更安全、更专业的跑步体验。腕上全彩运动地图，可自动切换夜间/日间模式，让我们户外活动时全程跟练不迷路;除此以外，华为WATCH GT 5系列还首发带来运动涂鸦功能，同时支持更专业的越野跑功能，骑行模式也进行了全新升级，在运动方面实现了全面进阶。

与此同时，还未WATCH GT 5系列提供了100多种运动模式，其中包含了20种专业运动模式，Pro系列还支持自由潜水模式和高尔夫球场模式、练练健身APP和减脂塑形APP，助力每位用户戴上华为WATCH GT 5系列都能走出去，动出趣。

续航给力，兼容性强

对于任何一款穿戴产品来说，续航能力都是一个不可忽视的关键指标。华为WATCH GT 5 46mm与41、42mm在常规使用情况下，续航分别提高至9天与5天，最长续航分别可达14天与7天，支持无线超级快充，60分钟即可充满，充电5分钟，就能满足一天的使用需求，彻底告别电量焦虑。

在被各种电子设备包围的环境下，产品之间的兼容性也显得极其重要。华为WATCH GT 5系列可与安卓、iOS设备配对毫无阻碍，仅需5步12s即可完成配对，强大的兼容性减少繁琐步骤，使用起来省心又便捷。

同时，华为WATCH GT 5系列手表端也支持截图，其首发支持腕上截屏功能，同时按住手表上下两个按键即可完成截屏截好的图片可自动保存到手机相册，十分方便快捷。

写在最后

全新发布的华为WATCH GT 5系列在方方面面可谓打磨到了极致，可以预见，其将凭借锋芒毕露的外观设计、超强玄玑感知系统、情绪健康管理、女性健康研究等创新功能，再次刷新用户对智能手表的认知，成为当下智能手表的最优选!

当前新品数字款1488元起，Pro款元2488元起，华为WATCH GT 5已于9月20日开启预售，Pro系列将于9月24日16:08开启预售，9月30日10:08全渠道正式开售。用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。首销期间新品优惠50元，3期0分期利息。

2024年9月20日至2024年10月31日，在华为商城、各电商平台官方旗舰店购买产品的消费者，按照相应活动规则佩戴完成GT走跑骑遇记挑战，赢1000份免单，适配HUAWEI WATCH GT 5系列的CASETiFY系列表带上新8款，于2024年9月24日18:08上架华为商城开售，建议零售价369元/条，有需要的可以关注一下。