先锋美学、智感聆听、鸿蒙AI，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机全面进化

2025年9月24日，在华为穿戴音频新品线上发布会上，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机焕新亮相。作为行业首款创新C形桥架构的开放式耳机，HUAWEI FreeClip融合美学与科技，成为独特的象征。此次全新升级的HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机在C形桥架构上实现突破，带来了更加轻盈、稳固、贴合耳廓的佩戴体验。同时，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机搭载华为自研的第三代音频芯片和超澎湃双擎单元，将舒适佩戴、时尚设计、澎湃音质与智慧体验巧妙融合，开创了开放式耳机领域的全新可能。

美学C位，自由新生：时尚与舒适的全面进化

HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机突破传统设计边界，以“耳机即耳饰”的时尚形态，让聆听成为个人风格的宣言。此次推出丹宁蓝、羽沙白与摩登黑三款潮流配色，让每一次佩戴都个性十足。主打色丹宁蓝灵感源自经典丹宁牛仔布，带来自由、舒适与不设限的氛围。

不止于美，更臻于舒适。C形桥、舒适豆、聆听球在HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机上实现了系统性升级，单耳机重量仅有5.1g，佩戴时轻若无物，无负担。云感C形桥采用全新亲肤液态硅胶材质与高弹性记忆金属，带来云朵般柔软的贴合体验;全新升级的舒适豆更轻盈小巧，更贴合耳廓，不易掉落;聆听球声学系统再升级，真正做到“小身材，大能量”。

全“芯”音质，声随境动：智感聆听始终清晰如一

HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机采用全新华为自研第三代音频芯片，搭载 NPU AI 处理器，算力较上一代耳机提升10倍，可实现环境实时感知与音量、人声的智能匹配，无论是安静书房还是嘈杂街头，用户都能获得清晰的聆听体验。在音质上，配合超澎湃双擎单元带来双倍响度与低频动力，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机高音清亮、低音澎湃，既能还原人声的细腻质感，也能呈现鼓点的强劲力量。

在通话降噪上，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机搭载三麦克风通话降噪系统，配合多通道DNN降噪算法，可有效分离人声与环境噪声，确保双向清晰通话。得益于NPU AI处理器，耳机通话降噪能力大幅提升，可更精确识别并过滤环境噪音，对人声部分进行增强，即便在地铁、马路等嘈杂环境中，通话依然清晰。同时逆声场声学系统还可减少漏音，实现定向传声，让交流更私密。

一唤即懂，点头即控：鸿蒙AI耳边智慧助手

基于鸿蒙 AI[1]，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机化身贴身助手。支持“小艺”语音唤醒[2]，连续对话更自然。独特的头动交互，让用户可通过点头或摇头完成接听、拒接及控制信息播报。智慧播报[3]功能可自动精简航班、天气、出行等关键信息，高效传达。同时，HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机支持中文与 20 种语言互译，结合小艺翻译大模型[4]，一人一耳机，跨语言交流更加顺畅。它是真正意义上的“耳边智能助手”，让交互更主动、更贴心、更高效。

HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机支持左右耳机自适应识别，任意拿取佩戴;耳机机身具备IP57级防尘抗水[5]能力，可轻松应对汗水、雨水或日常泼溅;整机续航达38小时，单耳续航9小时[6]，更能满足用户长途出行、开会等长时间使用需求;耳机支持离线查找与楼层定位功能，耳机盒新增近距离星闪™精确查找[7]，防丢更周全。

HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机首发价格1299元，届时用户可登陆华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。‏

[1] 鸿蒙 AI：鸿蒙，是指产品搭载鸿蒙操作系统;AI，是指产品具备小艺唤醒、小艺翻译，智慧播报等 AI 功能与体验。

[2] 小艺唤醒需搭配 HamonyOS 5.1 及以上版本 HUAWEI Mate XTs 非凡大师、HUAWEI Pura 80 系列手机使用，后续将有更多机型升级支持。小艺连续对话和可随时打断功能需耳机 OTA 升级后支持。详情参见: https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16026218/，AI 生成内容仅供参考。

[3] 智慧播报需搭配 HarmonyOS 5.0 及以上版本的部分华为手机或平板使用，详情请⁠见：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16050593。播报内容仅供参考，请以实际体验为准，AI 生成内容仅供参考。

[4] 搭配 HarmonyOS 5.0 及以上华为手机或平板机型使用，小艺翻译更多功能和版本要求详情请见：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16026159/，AI 生成内容仅供参考。

[5] 本产品的耳机本体满足 IP57 (GB/T 4208) 的要求，不适用于充电盒，产品并非专业防水设备，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208 标准下达到 IP57 级别。不适用于游泳、淋浴等在高水压或高速水流下进行的活动。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。

[6] 续航数据来源于华为实验室。连接搭载 HarmonyOS 5.1 的 HUAWEI Pura 80，50% 音量、音乐采用 AAC 编码格式，其余功能处于默认设置状态。实际续航时间受音量、音源、环境干扰程度、产品功能和使用习惯的影响。

[7] 星闪™指星闪™无线通信技术，是一种无线短距离通信技术，用于承载智能终端、智能家居、智能汽车以及智能制造等领域应用场景的数据交互。星闪无线通信系统由星闪接入层、基础服务层以及基础应用层三部分构成。“星闪”是国际星闪无线短距通信联盟的注册商标。星闪精确查找需搭载 HarmonyOS 4.3 及以上版本的部分华为手机和平板等机型机型支持星闪™精确查找功能，搭配 HUAWEI Pura 80 测试，空旷环境下支持 50 米查找范围，数据来源于华为实验室。更多支持设备型号详情请 见：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16026154/。