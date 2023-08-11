你真的需要一块智能手表吗？2023年浅谈目前的三种腕上智能穿戴设备

智能可穿戴设备对大家来说早已不是陌生的概念，从2014年苹果和小米先后发布了Apple Watch1代与小米手环1代，腕上的智能穿戴设备也渐渐变得流行起来，随后各个厂商也通过手环和手表，给我们提供了不同价位段的多种选择。

其中手环这一品类的划分是最明确的，小巧的体积，主打的是在保证健康检测和消息通知的基础上，带来无感的佩戴体验。这类产品我用过很多，从最开始不带屏幕的小米手环，到带有一块简单单色屏幕的小米手环3，再到屏幕更大更好，健康监测数据更加全面的华为手环6。

这种智能穿戴设备虽然逐年都在增大机身的体积和屏幕的大小，同时让自身支持的功能不断接近智能手表。

但是大家仍然能从外形上很清晰地分辨出手环和手表的不同，而且像是智能手表的通话功能则需要手表中更大的机身空间来安装相应的硬件，这些是智能手环不具备的。

我们先来聊聊价格最亲民的智能手环，首先智能手环的优势是无感的佩戴体验和相对更长的续航，你在佩戴这类产品时更不容易察觉到它的存在。

在健康检测方面，手环的运动检测，心率，血氧检测已经是目前的标配功能，新款手环像是小米手环8，华为手环8都有支持;

在消息提醒方面，手环消息的同步取决于手机端的设置，手环能做的只是同步手机上接受到的通知，看个消息然后手机回复，这对大部分人来说也够用了。因此作为最平价，选择最多，佩戴最舒适的品类，智能手环仍然是现在适合推荐给大多数人的智能可穿戴设备选择。

智能手环更小的体积也就意味着功能的相对缺失，像是健康方面的心率和血氧检测，常用的原理是通过底部传感器发射特殊光线，打亮血管，计算其中的血液流动获得的数据，科学地判断我们心率和血氧的真实情况。

但是其他像是ECG心电图，甚至血糖检测这样的功能则需要其他类型的传感器，这就意味着，对于手环的小身板来说只能是和这些更高阶的功能无缘了。

消息回复与接打电话也是同样的道理，手表的体积下可以容纳更大的主板更多的芯片，运行完整的操作系统成为可能，再加上独立的麦克风和扬声器，大多我们在手机上常用的功能，在智能手表上也得以实现。

但是大家在选择智能手表时要注意的是，现在的智能手表又划分成运行Wear OS，安卓，RTOS这三条线。其中的Wear OS在使用时需要谷歌服务框架的支持，在我们国人常用的定制系统下没法正常使用，而采用安卓系统和RTOS系统的智能手表，目前来说更多是可玩性的区别。

RTOS是一种嵌入式系统，相比于安卓允许把系统和功能的修改权交给用户，RTOS的功能在出厂时就已经被厂商设置好并且定死了，在原理上这也是为什么网上常常把RTOS系统的智能手表戏称为大号手环。

RTOS相较于安卓当然也有它的优点，作为嵌入式系统，它的运行效率更高，这也就意味着在实现相同的功能下，RTOS的智能手表可以消耗更少的性能，获得更长的续航，对寸土寸金的手表来说尤为重要。

因此这两年厂商不断的在为RTOS添加功能，拿我前段时间使用过的荣耀手表4来说，它支持eSIM通信功能，可以回复微信消息，还自带了一些第三方软件，在功能的丰富程度上已经并不弱于运行安卓系统的智能手表，同时还获得了长续航的优点。因此对于普通用户来说，安卓智能手表和RTOS智能手表间的使用体验已经在无限的接近，大家选购时只要是确定自己需要手表接打电话的能力，更大的屏幕，那智能手表就是你需要的智能穿戴设备。

当然无论厂商如何给RTOS添砖加瓦，采用安卓或鸿蒙系统以及苹果Watch OS的智能手表在功能的丰富程度上永远是最好的，同时厂商也会用更豪华的配置与堆料，来衬托这类智能手表更高端的定位。

拿我在用的华为Watch 4 Pro来说，外部球面蓝宝石屏幕+航天级钛合金前壳+陶瓷后壳的引入进一步增强了这块智能手表的档次感，内部更多的堆料配置和更丰富的传感器，使得这款智能手表支持了ECG心电图，体温和血糖检测。

安卓系统也意味着更多折腾的可能，随着开发社群的不断壮大，现在手表端的第三方软件变得越来越丰富，再加上像是有OPPO Watch3这样采用了两套处理器，兼顾了省电和高性能的智能手表出现。

如果你愿意花时间去找资源的话，在脱离手机的情况下，上上网看看视频这样的操作都是可以实现的，当然在手表的小屏幕上这样的操作体验并不好，但是对于拥有大把时间和精力，但是又不允许带手机的那些学生党们来说，这样的智能手表也能给他们带来很多快乐的回忆。

随着智能手表硬件和做工的不断提升，这两年还出现了像是Apple Watch Ultra和华为Watch4 Ultimate这样的跨界产品出现，内部配置了两个独立GPS用来获得更好的定位能力，气压深度方面的传感器也有所加强，外部采用了防护等级更高的工艺，为使用手表进行潜水和登山等运动提供了保障。更加专业更有辨识度的外观，不仅让手表按键的操作变得更加容易，而且也在一定程度上弥补了手表体积增大之后的臃肿感觉，相信有不少人购买Apple Watch Ultra和华为Watch4 Ultimate的初衷是为了不同的外观。

当然这两款产品的专业性也是可以信任的，并且也有相关的测试作为背书，相信会成为部分户外运动爱好者的选择。

智能穿戴设备虽然不像手机是我们生活中最常使用的电子设备，但是它能给我能提供更多的陪伴，在背后默默守护我们的健康，提醒我们注意身体，是和手机同样重要的存在。我想在2023年应该不会有人再去质疑智能可穿戴设备是否有用，重要的是根据自己的情况选择适合自己的那一款，发挥对自己最大的作用。