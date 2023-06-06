Apple Vision Pro终于来了！WWDC23全回顾

北京时间6月6日凌晨1点，2023年苹果开发者大会(WWDC23)主题演讲如期举行。正如我们次前所得知的各路爆料信息那样，苹果在这场一年一度的开发者盛宴上带来了包括iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、tvOS 17和watchOS 10在内的五大系统更新，同时也为全球用户带来了万众瞩目的首款头显设备――Apple Vision Pro，同时还有与之相配的全新操作系统visionOS。系统硬件全面更新，就让我们一起来回顾一下本场WWDC23的主题演讲吧!趁热!

苹果要如何“码出新宇宙”？

毫无疑问，主题演讲中的焦点正是被爆料了数年的苹果AR头显设备，几年间，行业、产品已经迭代数次，但就目前来看，AR、VR、XR依然没有在消费级形成令人满意的规模，虽然市场在不断扩大，但是消费者买来之后大概率还是用于娱乐――这类产品的价值本不止于此。

长久以来，整个业界都一直把苹果作为对标、效仿的对象。因为苹果做的事情，往往更大概率是对的。尽管苹果最近几年被诟病创新性下降、面对安卓阵营毫无竞争优势，但是在MR头显这类新品方面，大家还是不自觉地想看到，苹果是怎么做的。

接下来，就是见证奇迹的时刻。

One More Thing：Apple Vision Pro

苹果首款空间计算设备来了。Apple Vision Pro的造型与此前爆料的内容有些相似，但并不完全一样。这款产品继承了AppleWatch & AirPods Max一样的设计风格，熟悉的铝合金外壳、熟悉的旋钮，同时，多达5000项专利告诉我们，Apple Vision Pro注定不简单。看到这款产品的一刻我不由得感叹，罗老师的设想由子公司实现了。

这款产品旨在将数字内容与物理空间无缝融合。Apple Vision Pro可以创造出一个空间环境，这个环境将排除外界干扰，让你可以沉浸于自己的世界。

苹果认为，眼睛、双手和语音是空间计算互动的最佳模式。因此我们能在Apple Vision Pro的操作中见到眼动控制、手势选择，只需注视输入栏说话即可启用听写功能进行输入。EyeSight功能意味着在佩戴Vision Pro时，外向显示屏会显示用户的眼睛，让其他人知道用户是正在使用应用程序或完全沉浸其中;同时你也可以使用设备与键盘、Mac等连接，进一步发挥苹果生态的生产力。

Apple Vision Pro搭载了一系列先进的摄像头和传感器，不仅可以让用户清楚地看到外界环境并可以检测手部输入。定制的microOLED显示器为每只眼睛提供23MP像素，这比4K的像素数更多。

Vision Pro采用模块化设计，3D编织头带很好地固定，方便佩戴;蔡司定制光学插片便于用户根据视力情况配置(需单独购买);续航方面，Vision Pro插电可以全天候使用，外接电池拥有2小时的续航。

Apple Vision Pro采用双芯提供支持。M2芯片为设备提供空间算力支持，全新的R1芯片专门用于处理信号输入，并在极低的延迟内将图像传输到显示器。而visionOS是苹果首款针对空间计算打造的操作系统，它建立在macOS、iOS和iPadOS的基础上，可提供强大的空间体验。音频方面，Apple Vision Pro搭载了苹果有史以来最先进的Spatial Audio系统。隐私方面，Vision Pro采用了Optic ID技术，这是一种使用虹膜唯一性的安全身份验证系统。极大保证了用户的视线所及的隐私保护。

借助Apple Vision Pro，用户可以拥有无限画布，随意放置应用程序、缩放大小，你可以在 Safari中浏览网页，在备忘录中创建待办事项，在FaceTime中与同事进行会议，与Mac连接成为扩展屏幕等等。Vision Pro还是苹果的第一款3D相机，用户可以拍摄3D空间照片和空间视频，此外，全景照片也让你如同站在拍摄地点般环绕。无论是生产力、社交、娱乐还是生活的方方面面，Apple Vision Pro真正开启了更多可能。

Apple Vision Pro将于明年初在美国上市，起售价3499美元，约合人民币24851元。

接下来我们来按照发布会顺序为大家回顾本场主题演讲的其他内容。

・15英寸MacBook Air

大屏确实是生产力，就连原本只有13.3英寸的Air也升级至15.3英寸，看上去也更加纤薄。 具体的参数我们就不再赘述，电池续航提升，搭载M2芯片，并且可以与苹果生态进行互动。立足于更大的屏幕，不知道会有多少用户为更广的视野买单呢？15英寸MacBook Air起售价10499元，顶配版11999元。

・Mac Studio & Mac Pro

接下来是Mac Studio，此前更新了M2芯片之后该系列产品广受好评，如今苹果为其带来了M2 Max版本。当然这不是重点，苹果再一次发挥了UltraFusion架构的优势，将两枚M2 Max拼接在一起，形成了现在的M2 Ultra芯片。

真是绝了苹果，以后的每一代都能这么来一下是吧？M2 Ultra芯片拥有恐怖的 23核CPU和76核GPU，最大支持192GB统一内存，其性能足够支持同时播放22条8K ProRes视频流，并能够负载同时驱动6台Pro display XDR显示器。恐怖如斯，传统PC阵营恐怕没有人能与之分庭抗礼了。

除了Mac Studio，时隔多年Mac Pro产品线也迎来了更新，这次它也搭载了全新的M2 Ultra芯片。具体的配置大家已经可以在苹果官网上查看了。价格方面，M2 Ultra版Mac Studio起售价为32999元人民币，Mac Pro起售价为55999元人民币。对于此前顶配需要40万人民币的Mac Pro来说，此次的M2 Ultra Mac Pro的顶配售价仅为不到10万元人民币，性能还有了代际升级，你看，这也算是等等党的胜利吧!

硬件聊完了，我们再来聊聊软件――这其实也是历届WWDC的固有节目了。

iOS 17在电话、FaceTime和Massages三款App上有了新的升级，像什么个性化来电海报、通讯录名片之类的属于小修小补，Live Voicemail电话语音实时转文字功能在某些场景还是比较有用的;Massages新增了语音转文字Check in平安确认功能，这个有点像我们打车时候的位置分享，这个会有朋友用得上的，让家人和同伴放心。全新的贴纸部分――演讲里面聊了太多，但是对于国内用户来说，我相信大家用得不会太频繁。

隔空投送功能可以被用来交换号码(NameDrop)，很不错的尝试!感觉这样交换号码就更方便了。新的Journal (手记)App能够帮你回忆美好时刻;在iPone 14 Pro系列的全天候显示加持下，待机Standby功能让手机不在用户手上的时候发挥更多作用。

哦对了!以后喊“Siri”不需要加“Hey!”了，爷青结!

iPadOS 17的更新幅度相对更小些。我们可以直接在桌面上的小组件内操作，不需要打开app。这与我们在安卓设备上看到的操作如出一辙。锁定屏幕自定义、左侧可添加小组件基本是对于前代iOS 16的继承发展。好消息是健康App加入了iPad，健身的朋友们终于可以在手机、手表、iPad上同步数据了。此外，iPadOS 17针对PDF、笔记App进行了专门的优化，进一步巩固“iPad是看PDF最好的设备”的定位。

全新macOS版本命名为Sonoma。小组件在Sonoma上可以不止存在于下拉菜单，还可以从通知中心直接拖到桌面;只需要连接到同一个WiFi，iPhone上的小组件在Mac上也能用。针对Mac不能玩游戏这一“固有印象”，苹果真的很努力想要改进。他们推出了全新的游戏模式GameMode，缩短手柄、耳机等配件的延迟，以求为用户提供更好的游戏体验。值得一提的是小岛秀夫也出现在了主题演讲中，为大家宣布了死亡搁浅Mac版本的消息。

最后我们再来聊聊watchOS 10。在发布会之前就有消息称，这将是watchOS迎来的最大革新。看完之后其实感觉也还好，是那种比较大版本的更新但也在能够接受的意料中。新的操作方式――旋转表冠即可切换智能小组件，这么一看，小组件正在成为苹果布局全部生态的重要元素，我们几乎能在所有的产品中能看到小组件的身影。健身App经过了一轮改版升级，针对骑行和徒步做了专项优化，例如用户可以将手表与iPhone连接，从手机获得骑行的进阶数据;徒步中，手表新增最后一次接收到运营商信号的点，方便用户定位，也为可能发生危险时提供了一层保障。WatchOS 10还带来了三维视图，地图、等高线、地貌、海拔等信息都可显示，真正成为户外可靠的专业设备。

此外，WatchOS还第一次将心理健康引入健康App，用户可以记录当前感受以及心理状态，通过长期数据得出建议，让用户可以掌握自己的心理状态。而视力健康也是苹果终于关注到的一个点。手表现在可以统计白天在户外停留的时间(通过光传感器)来判断用户的用眼情况，并且在像iPad这样的设备上也新增了屏幕距离功能，如果用户离屏幕太近，屏幕就会出现全屏提示，提醒用户注意使用距离，保持正确的姿势。这一功能也不太新鲜了，甚至于在一些千元平板中我们就体验过这样的距离提醒，对于孩子十分有用。

WWDC23观后感

兴奋!整场主题演讲看完，我的注意力几乎全部都被横空出世的Apple Vision Pro所吸引。可以说，苹果不愧是苹果，在回想了目前通行的各类头显设备之后，我可以笃定，苹果Vision Pro是一款不同于市面上任何一款设备的“新物种”。

正如苹果CEO库克所言，“今天标志着计算技术新时代的开端。”他表示，“如同Mac将我们带入个人计算时代， iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”

对于这款产品来说，苹果并没有定义它是VR、AR还是XR，而是称它为“空间计算设备”。可能你会觉得通过设备看外界不少产品都能实现，但是外界与你的交互，我只在Vision Pro上看到了解决方案。Vision Pro的堆料是极为恐怖的，双芯片组合、12枚摄像头、多个红外光传感器的加持，让这款产品取消了传统意义上的双手控制器，而用人最下意识的反应――眼睛、双手和语音。而在内容方面，苹果似乎从来都不知“匮乏”为何物，他把自己全套的开发套件给到开发者，连带顶级硬件一起，舞台已经搭好，就看开发者们有什么灵感了。

必须要说，Apple Vision Pro并不完美，一个非常显而易见的点在于它带上电池仅能维持2小时续航，尤其是随着使用，电池包的寿命势必缩减，这会是影响用户使用体验的一个隐患。其次，虽然调侃罗老师的点子被子公司实现了，但是就目前的展示画面来看，窗口、桌面等画面还都是以渲染给到的，实际体验还是要等实机感受才能知道。

至于iOS、iPadOS、watchOS以及MacOS，能够看出苹果在一些基本功能上在向安卓靠拢，也在汲取优秀经验。同时他们也坚守着自己的价值观，在细节的处理上很有苹果的风格。本场演讲中带来的新功能不少，但是都无法与Vision Pro的热度一较高下。软件的开发者版本很快就会开放测试，有想尝试的朋友也可以先行体验。可以说，对于已经极为完善的各大操作系统与软硬件生态，苹果近几年做的更多的是修补、巩固，至于颠覆性的大革新恐怕还需要有更大的“刺激”才可能出现吧。