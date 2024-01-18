赛博“兔兔” 、“风火轮”、魔镜” 聊聊CES 2024上那些有趣的产品

一年一度的CES展会已经落下了帷幕，数千家企业齐聚一堂，发布或是展出了诸多科技新品。其中AI可以说是这次展会最关键的元素之一，PC、手机、家电以及各种智能设备等等都在通过融入AI技术，为用户带来不一样的体验。今天我们简单盘盘这届产品中那些有趣、好玩或是炫酷的产品。

赛博小“兔兔”―Rabbit R1

Rabbit R1是一款掌上AI设备，非常的小巧轻盈，可以轻松揣进口袋之中，配备了一块2.88英寸触屏，一个拍摄用的可旋转摄像头、一个交互用的滚轮按钮以及一个麦克风。搭载2.3GHz联发科处理器，4GB内存和128GB存储空间，续航时间据称可达一整天。除支持蓝牙和WiFi外，它配有一个SIM卡插槽，为用户提供移动网络连接。

它运行的是它们自主研发的操作系统RabbitOS，基于大动作模型(Large Action Model)开发，能够使AI学会人类操作各种APP的方式，并通过与大语言模型的结合，从而达成用户发出指令，AI帮助执行的效果。Rabbit R1在使用时并不需要依赖手机，能够帮助用户完成很多日常任务，如播放音乐、订餐、打车等，甚至还能训练它学习操作特定应用。用户只需要按住交互用的滚轮按钮，对R1发出语音命令即可。

这款设备的定位是随身AI助理，并不是要替代手机这样的设备，而是想将用户从繁琐的任务中解放出来，在使用音乐、订餐、打车等服务时，通过AI来省略到那些复杂的步骤，实现一句话直达任务目标，提升人机交互的效率和体验。当然，虽然产品的设计思路很有趣，竞争对手也并非手机设备，其目标就是帮助用户摆脱手机复杂的交互，但从目前的发展趋势来看，手机正在全面拥抱大模型和AIGC，这样的交互方式离用户其实并不远，而且相比于这种小型AI设备，功能会更为丰富，其存在的必要就会很低了。

家庭AI伴侣―三星Ballie投影仪

虽然名为投影仪，但从功能角度来看，三星Ballie更像是一个家庭AI伴侣。通过内置的摄像头和传感器，Ballie能够识别家庭成员，并根据个人偏好提供定制化的服务，当主人回到家中后，Ballie会立刻向主人问好，并跟随左右随时服务主人的需求。

当用户不在家时，可以指示Ballie喂养宠物并检查宠物状况。它可以启动直播功能，并调用智能宠物喂食器给猫提供新鲜食物。

用户可以和Ballie进行很多互动，比如让它播放电影、调整音量，查询天气情况，甚至可以投射画面进行进行视频通话，或是变身为健身助手，为用户在墙壁上投出健身视频，亦或是在你烹饪时，投射菜谱等等。

值得一提的事，三星Ballie与智能投影、智能音箱最大的区别在于，它并非是固定在一个位置不动的，而是配备了先进的移动导航系统，能够智能规划路径，通过高精度的定位系统，能够避开障碍物，在你的屋里自由移动，为家庭中的每个用户进行服务。

我觉得三星Ballie是一款非常具有前瞻意义的产品，集成了高性能投影、智能家居控制、智能语音助手以及移动导航等诸多先进的功能，让它并不只是一款家中的智能设备，而更像是家中的“成员”，为每一位其它成员提供他们所需要的帮助，为家庭娱乐和智能家居带来了更多可能性。

未来感拉满―LG Signature OLED T电视

作为全球首款无线透明OLED电视，LG Signature OLED T可以说本次CES 2024上最吸睛的产品之一，它将透明4K OLED屏幕与LG的无线视频和音频传输技术相结合，以前所未有的方式改变了常规认知中的屏幕。

OLED T有着77英寸的屏幕尺寸，全透明的屏幕与环境无缝协调,关闭后几乎看不见,完美融入了家居环境之中。它拥有透明和不透明的双重观看模式，让它具有很多可能性。比如可以开启OLED T的始终显示(AOD)功能，电视将成为一个透明的数字画布,可以用于展示艺术品、视频或照片。而在想要看电视的时候，只需要按下遥控器上的按钮，就可以让这层膜升背后的张对比膜覆盖面板，成为一台普通的OLED电视。OLED T有独立式、靠墙式或壁挂式三种选择，并且是可以通过在屏幕的一侧或两侧添加立式或浮动架子来进一步定制。

这台透明电视还利用了LG Display在无线传输技术方面的工作，所有这些内容都不是通过任何HDMI 电缆传输到 Signature OLED T的，而是通过M系列电视用于无线传输内容的同一个盒子上，从而减少了单独供电的布线需求。

硬件方面，它搭载了升级版 Alpha 11 AI处理器，性能是此前型号的四倍，运行LG webOS智能电视操作系统。Alpha 11处理器通过逐像素细节分析和色彩校正来提升画质，并结合丰富细腻的空间音效。

LG Signature OLED T可以说是一款极具未来感的电视，很好的融合了科技和美学，既是电视，亦是艺术品，非常富有想象力。它的价格暂时没有公布，据说会在今年下半年上市，目测几万块，这个几很可能大于5，所以大多数消费者还是很难亲身体验到这样一台电视的。

脚踩“风火轮”―Moonwalkers X

就个人的角度来说，我并不知道该怎么定义这双鞋，看起来有点像凉鞋，但又带轱辘，说它是轮滑鞋的吧，它又不是那种用来滑的。不过可以肯定的是，它是一款很有趣的产品，名为Moonwalkers X，翻译过来的话叫“月行者X”，是Shift Robotics公司的全新产品，主要面向需要经常步行的外卖、快递、仓储人员、户外员工等等。

Moonwalkers X的底部配有6个滑轮，相比较前代Moonwalkers的10个有所减少，通过整合 AI 技术，每秒测量你的步幅100 次，从而更贴合用户行走习惯，加速行走速度。同时，新鞋比之前的产品请了一磅，单只重量为3.2磅(约为1.45kg)。并且基于数千名Moonwalkers用户的数据，改善了滑轮鞋的减震效果，从而有更舒适的穿着体验。

官方表示，在穿上这双鞋后，速度可比正常行走快250%，最高时速可达9英里(约合14.5km)，基本可以和一般的自行车比肩了，而充一次电，可续航1个小时。而且还配有AI检测功能，在检测到用户在上下楼梯的时候，就会自动卡住轮子，避免发生危险。

刚开始看到带轱辘的鞋，我不禁想起了小时候风靡一时的暴走鞋，虽然有点暴露年龄了，不过当时它走几步就可以打个滑的玩法还是很有趣的，但后面因为由于健康和安全的原因貌似就销声匿迹了。当然了，这款鞋显然更有科技感和智能，它也并不是靠滑，而是通过内部的电机和驱动轮加速我们步行的速度，虽然有轱辘，但实质上还是走路，具体啥感觉，只能自己亲自上脚感受了。至于使用场景，我个人觉得相比于室外行走，它更适合需要大量步行的仓储人员，帮助它们进行搬运和移动，提升工作效率。官方并没有公布其价格，不过考虑到前代1399美元(约合人民币10068元)的售价，它注定不会便宜。

懂你的“魔镜”―BMind智能镜子

王后问：“魔镜，魔镜，谁是世界上最美丽的女人？”魔镜回答：“是白雪公主”。尽管不少小伙伴可能并没有完整的看过《白雪公主》，但对这段对话应该不会陌生。虽然回答有些低情商，但能够和人互动的镜子听起来还是蛮有趣的。在这次CES 2024上，一家法国企业推出了号称是世界上第一款AI驱动的智能镜子BMind，专为心理健康而设计，是能够识别情绪、帮助管理压力的“健康伴侣”。

据了解，BMind配备全向麦克风进行语音识别，4K超高清摄像头来进行面部识别功能，由生成式AI和用于情感分析的自然语言处理(NLP)提供对话和辅导体验，通过解读手势、表情，语气，对用户进行情绪分析，并根据用户的精神状态提供个性化建议，如光疗、冥想等等，帮助用户调整情绪，有效管理压力。

用户可通过语音、手势等与镜子进行互动，例如握拳、敲击可返回主菜单，选择当前内容的手势则是竖起大拇指。这款镜子内置了CareOS操作系统，同时采用一种名为“Inclusive Brains”的技术，将生成式AI和神经生理学相结合，根据用户心情，自动调整灯光、声音和显示以做出响应。另外，其隐私保护这块也做的很到位，用户健康和个人数据存储在本地，未经用户明确请求和同意，绝不会与任何一方共享。

总的来看，BMind是一款非常懂你的“魔镜”，靠着AI技术的加持，它不仅仅是被动上的根据你的指令进行交互，而是主动地去了解你、陪伴你以及帮助你，让你可以更好的管理压力，保持健康。我觉得这样的产品也是未来智能家居设备的一个发展趋势，所谓的智能，要更加主动，让人和机器都更有参与感和互动感。这款智能的“魔镜”据说要在今年底才会上市，售价为500-1000美元，跨度好像有点大，反正至少要几千块就对了。

写在最后

本届CES 2024上有趣、好玩的产品肯定不只这些，我这里是根据个人的偏好选择了上面几款，像可以监测健康的戒指、LG的家庭陪伴机器人、三星的双向折叠屏手机、智能床垫、智能自行车等等等都有着其独特的功能，大家感兴趣可以了解下。