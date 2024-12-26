京东年货节又好又便宜 耳机音箱爆款产品低至真5折

时光的齿轮悄然转动，不知不觉间已经走到了2024年的尾声。无论是沉浸于古典旋律的音乐发烧友，还是偏爱流行金曲的电音潮人，音乐之旅总少不了高品质的耳机音箱相伴。为助力广大用户以更便宜的价格入手心仪的音频装备，京东推出了耳机音箱年货节活动，众多耳机、音箱爆款产品价格低至真5折，下单至高可享24期免息，部分产品还支持使用以旧换新国家补贴，又好又便宜。目前活动正在火热进行中，打开京东APP搜索“耳机年礼五折抢”即可进入活动会场，具体有哪些值得入手的音频好装备，下面一起来看看吧。

一提起无线耳机，很多朋友脑海中第一时间浮现的形象都是入耳式耳机的模样，而目前这也正是许多用户的首选类型。活动期间wedoking无线蓝牙耳机和SUDIO A1真无线蓝牙耳机迎来大力度折扣，现在来京东即可参与预约抽签赢5折优惠，并将于12月31日晚8点开奖，到手价均低至150元，高品质无线耳机半价抢的机遇就在眼前。此外还有华为FreeBuds Pro4悦彰耳机，支持星闪精确查找不怕丢失，并经由央音大师联合调音，音质出众，活动到手价1449元。小米REDMI Buds 6 Pro采用小米首发圈瓷同轴三单元，高清入耳更动听，京东售价399元，可享6期免息。

依据耳朵构造而设计的开放式耳机也备受青睐很多用户青睐，而京东年货节也带来了相应的好物。山水T19蓝牙耳机，可如同耳饰般稳固佩戴，双耳负担轻松，活动期间同样参与预约抽5折，到手价低至160元。漫步者Comfo Clip耳机，戴上感觉如同云感耳夹，轻态舒适，京东售价319元，可享3期免息。匹克骨传导蓝牙耳机佩戴时有多点支撑，剧烈运动也不用担心甩落，可参与预约抽签赢5折，到手价低至149元。韶音OpenRun Pro2骨传导蓝牙耳机同样为运动耳机，高精度发音单元经过精密设计，音质更进一步，京东售价1198元，可享6期免息。

既能做降噪装备，又能当穿戴搭子的头戴式耳机正逐渐成为潮流。森海塞尔MOMENTUM 4无线耳机，无论是智能化降噪还是透明聆听环境声音都能随心调整，续航长达60小时，出门佩戴更随心，京东售价1699元，可享3期免息。索尼头戴式无线降噪蓝牙耳机，同样支持主动降噪，音质出众佩戴轻盈，京东售价1869元，还可使用国家补贴享85折优惠。

对于儿童而言，不压迫内耳道的头戴式耳机更为合适。比如onanoff BuddtPhones儿童头戴式耳机，设有三档安全音量，贴心保护儿童听觉健康，还可开启学习模式，让家长放心，参与预约即可抽取5折机会，到手价低至190元。Tribit迪士尼联名儿童头戴式耳机，面盖主题采用迪士尼经典卡通角色形象，炫彩跑马灯闪耀童趣新年，参与预约有机会赢5折，到手价150元。

对于追求极致听觉效果的游戏爱好者而言，专业的电竞耳机几乎是刚需，在京东年货节同样有合适的产品。例如极度未知飓风3游戏耳机，拥有53mm大尺寸驱动单元，助你听清游戏每一个脚步声，活动期间直降100元，到手价599元。雷蛇旋风黑鲨V2 X游戏耳机，采用THX空间技术，营造出身临其境般的环绕声效，活动期间直降80元，到手价249元。

除了耳机，很多用户也想要换新音箱，京东年货节同样能满足用户的需求。JBL音乐世家A200蓝牙音箱采用黑金撞色设计，90W大功率扬声器还原声音本质，享受无损音质，京东售价1999元，晒单还送JBL耳机。漫步者M230 JD定制礼盒款，木质箱体复古感十足，并复刻了经典的琴键式按键，反馈清脆回弹舒适，京东售价339元，可享3期免息。

无论是喜欢入耳式、骨传导式、头戴式耳机，还是想要入手音质更出众的音箱，在京东年货节都有适合你的优质好物。想要低价换新耳机音箱装备的朋友就来京东年货节，耳机音箱齐贺岁，年礼五折热抢不容错过!