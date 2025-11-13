依托超级供应链支持，京东11.11成交额再创新高，下单用户增长40%，订单量增长60%。其中，耳机音箱品类表现尤为抢眼，实现了全面爆发，超400+品牌成交额翻倍，开放式耳机、AI音频等趋势品类增势强劲，成为推动业务增长的核心驱动力之一，充分印证了京东在推动音频消费升级、精准匹配用户需求方面的服务能力。

本次11.11期间，京东耳机音箱品类增长呈现全面爆发态势。400+品牌成交额实现同比翻倍，印证消费者对高品质耳机音箱产品的强劲需求;用户圈层持续拓宽，运动、明星与IP粉丝等人群规模同比增长超200%。供给侧持续丰富，入驻店铺数量较去年同期增长1000家，重磅新品成交超往期5倍，C2M定制产品成交用户数增长200%。此外，以旧换新成交额翻倍，绿色消费理念深入人心;直播间成交人数增长100%，展示出京东内容生态持续赋能销售转化。这一系列数据共同勾勒出京东在趋势洞察、产品供给、用户运营与服务体验上的系统化能力。

具体数据来看，当前耳机音箱消费呈现出“场景细分”与“技术突破”双轮驱动新格局。开放式耳机凭借舒适佩戴特性在运动场景中表现亮眼，成交额同比增长超5倍;居家艺术音箱则凭借美学设计收获用户青睐，成交用户数增长20%。与此同时，功能型音频设备同样增长显著，AI音频产品成交量实现超2倍增长，游戏音频设备则凭借沉浸式体验推动成交用户数增长60%。

战报数据还显示，消费者对耳机音箱产品的需求已超越基础功能，向时尚化、个性化方向拓展。明星同款耳机成交量增长超150%，配饰耳机成交额增长超2倍，显示出音频设备作为个人风格载体的新角色;联名IP产品成交额增长超3倍，限定礼盒成交金额增长超50%，充分体现了情感连接与收藏价值对耳机音箱类产品消费升级的推动作用。

活动期间，京东耳机音箱品类通过线上线下结合的多元化营销布局，实现了声量全域破圈。京东整合明星互动、品牌联合发声等线上内容，与商圈大屏、赛事合作等线下场景形成有效联动，为品牌与用户搭建了深度沟通的桥梁。这一系列创新举措，有效助力品牌拓展受众群体并实现业务增长，同时通过丰富的互动体验让消费者更全面地感知产品价值。

本次京东11.11耳机音箱品类的亮眼成绩，展现了京东与品牌、消费者三方共创的生态价值。未来，京东将继续携手品牌伙伴，深化用户需求洞察，推动产品体验持续升级，为消费者带来更多“又好又便宜”的耳机音箱产品选择。