数个月前，我们介绍了《移动电源安全技术规范》征求意见稿的相关情况，自2025年民航局收紧旅客携充电宝乘坐航班的规定后，充电宝生产制造与安全相关领域的新国标：GB 47372-2026终于在2026年3月31日正式发布，并将于1年后的2027年4月1日正式实施。

早在征求意见阶段，这部新国标就被称为“史上最严”，在整机标识、智能化、电芯安全测试等方面提出了数十项严苛要求，升级针刺及热滥用等测试标准，并强制要求标注电芯厂家，需要实时显示电池温度、电压等健康信息。我们预计新规将大幅提升行业技术门槛，研发、生产与检测等方面的新增投入，也将使移动电源整体制造成本上升。

我们选择了充电宝新国标中一些对用户安全与使用体验有较大影响的条目，并进行详细解析。

在移动电源表面的标识与警示要求方面，新国标继承了生产厂、制造商、生产日期、输入输出端口与标称输入/输出的电压、电流等基础信息标识要求。此外，具有移动电源功能的多功能产品也应明确标明“具有移动电源功能”，例如：“产品名称：蓝牙音箱(具有移动电源功能)”。

征求意见稿中的“建议安全使用年限”在新国标中也成为必须标注的信息，其中的年限则由各企业根据产品特性自行确定。此外新加入了对于使用锂离子电池(电芯)的电芯编码标注要求，为新国标移动电源带来电芯生产厂家、生产批次等信息的溯源能力。

此前新规征求意见稿的编制说明中提到，新标准的制定将为移动电源管理提供技术依据，明确技术门槛，从源头遏制劣质产品泛滥、降低事故风险，保障消费者的生命财产安全。因此在安全性方面，新国标在现有信息与通信技术产品与电池组安全技术相关规范文件的基础上，增加了过充、挤压、针刺等更多安全相关测试与功能要求，并对部分旧标准进行升级。

其中过充保护功能测试升级至1.2倍过压充电，要求移动电源在保护电路正常或单一故障条件下，均可触发过压充电保护。

电芯安全方面，新国标提升挤压力测试标准至20千牛(约2吨)，并细化硬壳方形电池、圆柱形电池与软包方形电池等类型的测试流程。

电芯热滥用测试标准进一步提升至135℃恒温保持60分钟，同时新增针刺与析锂测试，要求电芯经过针刺贯穿后不起火不爆炸，经300次循环后进行拆解与析锂判定。可以说新能源电动汽车等领域的安全标准与经验，正在逐步渗透移动电源等更加小型、日用的消费电子领域。

智能同样是本次充电宝新国标的重点，征求意见稿中提到，移动电源应具备智能化管理系统，该系统应具备智能监测、智能调节，以保证锂离子电池在整个生命过程中的安全性。新国标中正式对移动电源的正常状态监测、异常信息存储与信息读取功能提出了要求。

正常状态下，移动电源需监测电芯单级电压或串联总电压，以及电芯温度信息，出现过充、高温等异常状态时，则需要每1小时至少记录一次异常电压、温度值进行存储。且用户可通过移动电源自带显示屏，有线或无线等方式连接手机、计算机进行异常信息的读取，同时可读取电芯型号、编码等包含生产厂家与生产日期的信息。

基于以上的实时监测信息，移动电源也应具备欠压禁用与过压禁用功能，禁用电压值由移动电源厂家根据产品特性自行决定。

小结

我们在以上内容中解析了充电宝新国标中与功能、安全相关的标准内容，文件中其它内容更多与电池材料要求，生产、运输中的质量管理与安全要求相关。

简单称这部《移动电源安全技术规范》为“充电宝新国标”其实也不准确，它的适用范围包括质量不超过18kg的移动电源系统，也就是露营、旅行中会用到的户外电源，以及总额定能量不大于160Wh的便携式移动电源，即我们俗称的充电宝产品。

不过可以确定的是，在安全测试方面具备更全面与更高要求的新国标，将会有效出清落后产能，淘汰行业中的廉价“三无产品”，为消费者提供更具安全保障的移动电源产品。目前正在使用已通过3C认证移动电源的用户也仍然可以正常持有与使用，只需符合民航局现行规定，具备清晰明确的各类标识，且满足能量限制、携带方式、外观无破损鼓胀等仍然可正常搭乘航班，无需为此担忧。