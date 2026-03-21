过去这两年，你肯定在商场或者美术馆刷到过类似《消失的法老》《永恒高迪》《永恒之美・巴黎圣母院》这类大空间沉浸展。周末带孩子去体验，或者当成个新鲜的约会项目，已经成了一、二线城市年轻人的常规操作。

3月20日，这个赛道的“老大哥”HTC又拉着“国家队”中国数字文化集团(中数集团)在国家图书馆搞了个大动作。他们拿出了一个绝对重量级的全新大空间体验展――《小王子：星旅奇遇》。在国图体验过之后我不由得心想，这次的东西确实有点不太一样。它不仅是一个好看的沉浸式VR展，更像是整个沉浸式体验行业的一次“系统升级”。

告别旁观 LBE 2.0时代的玩法变了

在聊技术之前，我们先聊聊这次大家最关心的体验。

如果你之前体验过金字塔或者巴黎圣母院的VR展，大概会熟悉那种感觉：你戴着头显，跟在一个虚拟导游屁股后面，走在1:1还原的历史遗迹里。这个被称为LBE 1.0(Location-Based Entertainment，基于特定场地的娱乐)时代的典型玩法，这种体验很震撼，但本质上你是个“旁观者”。你能看，能听，但你改变不了任何事情。

但这次的《小王子》展，HTC把它定义为“LBE 2.0”的里程碑。最大的区别就在于两个词：互动与共鸣。

这本来就是全球首个直接获得《小王子》作者家族授权的XR内容，但他们没有搞成写实的画风。毕竟，给童话故事做成超写实3D，很容易落入“恐怖谷效应”。

相反，他们非常讨巧地选用了中国传统的折纸艺术风格。在3D和2D动画的交织下，整个虚拟空间变成了一个“可步入的立体绘本”。这种带点粗糙却又很细腻的折纸质感既保留了法国经典的童话内核，又沁出浓浓的东方美学。

HTC VIVE Focus Vision

更关键的是互动。在这段大约30分钟的旅程里，你戴着HTC VIVE Focus Vision头显，不再是只用眼睛看的路人甲。官方设计了将近50处互动点位。你可以亲自在虚拟星球上给那朵骄傲的玫瑰浇水，也可以跟那只想要被驯服的狐狸互动。你的动作会实打实地参与叙事进程，从“旁观者”变成了真正的“参与者”。

技术升级 整套平台不挑场地

作为一个体验过不少线下VR的人，我很清楚大空间体验的痛点在哪里――说白了就是对场地的要求极其苛刻。开发团队得根据场馆的物理图纸，一寸一寸地把虚拟世界的墙壁和现实世界的柱子对齐。如果换个城市、换个商场，整个动线代码几乎得推倒重来，这样时间成本和人力物力成本都高得吓人。

但这次在群访环节，HTC全球高级副总裁黄昭颖不露声色地透露了一个核心技术升级：“只要通过大空间的定位技术，就可以适配‘由小到大’各种不一样的空间。”

HTC全球高级副总裁 黄昭颖

HTC开发了一个内容和运营管理的系统，可以适配各种不同的空间。借助这套内容与运营管理系统，无论线下场馆是大是小、什么形状，系统都能自动规划动线。哪怕你只是在一个几百平米的不规则场地里绕圈子，在虚拟世界里，你也会感觉自己刚刚跨越了好几个星系。

这对于内容开发者和场馆运营方来说，简直是“救急良方”。技术门槛被彻底打了下来。内容创作者以后只管怎么把故事讲好，怎么把画风做漂亮。至于怎么定位、怎么防撞、怎么规划人流，全交由底层的技术平台去跑。这才是行业能迅速铺开的硬道理。

内容+技术双强联手 共建数字内容“中央厨房”

这时候你可能会问：一个《小王子》VR体验展，其背后需要由中数这样的“国家队”牵头吗？

顶级XR内容的开发，就是个无底洞。黄昭颖自己也承认，做这种世界级IP的内容，成本和团队规模不亚于拍一部高规格电影。无论是成本还是背后支持的工作、创意团队，和一般自媒体拍摄的东西比起来差距一定是很大的，成本投入也更高，所以在一开始的确是不挣钱的。

中数集团副总经理 梁川

但中数集团副总经理梁川给出了一个博采众长的解法――建设数字内容的“中央厨房”与院线体系。

作为国家文化数字化战略的牵头单位，中数手里握着极其庞大的线下渠道，也一直致力于研究中华优秀传统文化、数字技术和数字内容应用之间相结合的方向。全国的“四馆”(文化馆、图书馆、博物馆、美术馆)以及大量4A级以上的景区，都需要优质的、吸引年轻人的现代化内容。

双方这次签了全面合作协议，玩法就很清晰了。

HTC负责出高端的软硬件技术(VR/XR/AI)，甚至把海外的顶级IP请进来;中数负责把这些内容“标准化”，然后像分发电影一样，铺到全国各地的图书馆和博物馆里。通过这种多元化院线分发的模式，动辄千万的制作成本被极大地摊薄了。

后续，HTC与中数还将围绕“联合推进扩展现实沉浸式体验行业标准制定”“制作沉浸式体验空间优质文化内容”“文物数字内容与语料库的共建”等三个核心维度快速推进合作。

这不仅是一场商业上的共赢，更是公共文化服务的一次升维。让四五线城市的年轻人也能在当地图书馆里戴上头显，体验最前沿的世界级文学互动展，这就是科技普惠的另一层重要意义。

AI时代内容依然是王道

从2023年LBE概念在国内火爆开始，各种粗制滥造的套皮VR展也开始在各大商场割韭菜，市场和行业始终面临着劣币驱逐良币的风险。

HTC对此的解法有两个。第一是拥抱 AI，第二是要不落纯VR的“窠臼”。

就拿今年来说，Seedance 2.0的上线引发了一场全民视频生成的热潮，一时间大量AI视频占据平台，甚至有短剧公司已经开始采用AI制作，将男二以下演员全部换成AI的新闻也有爆出。

诚然，短视频、短剧依靠AI迅速拉低了成本。在XR领域，AI同样是降低3D资产制作门槛的利器。有了AI，高品质内容的产出周期会大幅缩短，成本也会直降，能否规避同质化的重点就在于是否能拿出更多精力去打磨内容，展现“文化底蕴”。

《与火共舞：王羽佳钢琴演奏沉浸体验》

内容才是血肉，技术永远只是骨架。黄昭颖举了个极好的例子：HTC之前在巴黎给华裔钢琴家王羽佳做的项目并没有走纯VR路线，而是用了AR(增强现实)虚实结合地讲故事的方式。

真实的钢琴演奏配合叠加在现实上的虚拟奇观，带来的震撼感是完全不同的，这说明大空间沉浸展绝不只有把人关在屋子里戴头显这一种解法。新技术的演进永远在为新创意提供基础设施，新创意内容也在为新技术的落地提供养分，二者相辅相成，缺一不可。

写在最后

《小王子：星旅奇遇》这次在国家图书馆的展期很长，从2026年2月3日一直持续到11月3日。想要看到自己脑海中小王子、小狐狸、玫瑰和一众星球变为现实呈现在自己眼前的朋友们有一个很长的体验期。

这大半年的展期加上背后成熟的SOP(标准作业程序)，足够让它成为国内文旅数字化转型的一个新标杆。这次合作让我们看到了一群务实的人，在用最前沿的技术降低内容成本，做着最接地气的产品，推动着科技普惠。

当你通过望远镜看到每个不同的星球、用水壶浇灌沙漠中的玫瑰时，你不会去想什么LBE 2.0，也不会去想这套系统的定位算法有多厉害。你只会觉得这个钱花得还挺值，这个周末没白过。这大概就是此次HTC与中数集团携手共进的最小单位的成果，也是对他们合作推进科技普惠的最高评价。