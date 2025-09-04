华为FreeBuds 7i耳机京东上新 覆盖通勤、娱乐等场景打造沉浸体验

近期，华为非凡大师发布会引发全网关注，其中已在京东自营上架的华为FreeBuds 7i耳机新品，以出色的降噪能力与智能交互设计，为用户带来沉浸式听觉体验。9月4日10:08至10日23:59期间抢先下单可享新品直降100元福利，到手价499 元，同时带来QQ音乐月卡礼包、限时领一年期HUAWEICare+、抽开心消消乐耳机包、前2200名用户晒单赢随行杯等多重新品福利及京东独家权益好礼。

华为FreeBuds 7i采用简洁流畅的外观设计，轻巧的机身配合多种尺寸耳塞，能够适应不同用户的佩戴需求，满足消费者对美观与实用兼具的期待，产品还提供三种颜色选择，分别是樱语粉、深空灰和贝母白，既能搭配日常休闲穿搭，也能适配职场简约风格，让耳机不仅是听觉工具，更成为日常搭配的小巧思。

降噪能力是华为FreeBuds 7i的核心优势，其搭载的智慧动态降噪4.0技术，可实现28d全频段平均降噪深度，无论是通勤时的地铁噪音，还是宿舍的环境杂音都能快速过滤;高清空间音频功能搭配头部跟踪技术可打造360°环绕沉浸感，满足听音乐、刷视频的沉浸需求;三麦克风与骨传导麦克风组合搭配抗风噪设计，保证通话清晰，解决通勤、户外沟通痛点。

在续航方面，华为FreeBuds7i在关闭降噪模式下，整机最长可使用35小时，且充电10分钟就能听歌4小时，无论是早晚通勤时长达1-2小时的沉浸式聆听，出差途中数小时的音乐陪伴，还是日常午休、短途出行等碎片时间的使用，都无需频繁为耳机充电，避免了电量中断带来的使用体验割裂，让音频享受更随心。

操作便捷性上，华为FreeBuds 7i支持头动交互与智慧播报功能，用户通过简单头部动作就能接听或拒接电话，运动、双手忙碌时使用更省心;智慧播报可让用户无需查看设备，就能快速获取重要信息，提升使用效率。此外，耳机还支持IP54级防尘抗水，即便遇到沙尘天气或雨天户外使用，也不用担心设备受损。

目前，华为FreeBuds 7i已在京东正式上线，活动期间，华为FreeBuds 7i新品直降100元，还可享晒单赢随行杯及京东独家的QQ音乐月卡等多重福利。不管是需要安静环境的上班族、追求无干扰听觉体验的学生党，还是注重沉浸效果的音频爱好者，这款耳机都是理想之选，想要入手的用户快来京东APP搜索“华为耳机”一键下单!