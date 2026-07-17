今日，在世界人工智能大会上，加速进化最新发布的具身开发旗舰平台 Booster T2，正式亮相。作为面向未来真实应用打造的新一代人形机器人，Booster T2融合领先的腿足运动控制能力、旗舰级智能计算平台、可靠工程设计与开放开发生态，旨在推动人形机器人从“能动”走向“能用”，加速具身智能从技术探索迈向实际应用。

过去几年，人形机器人产业快速发展。从实验室研究到商业探索，从动作展示到复杂任务执行，机器人正在不断突破能力边界。但随着行业进入新的发展阶段，机器人面临的核心挑战也正在发生变化：真正走向现实世界，机器人不仅需要具备自然流畅的运动能力，更需要拥有理解环境、实时决策、持续工作的综合能力。

Booster T2正是在这一背景下打造的具身开发旗舰平台。

在人形机器人领域，运动能力始终是迈向真实世界的基础。Booster T2基于加速进化长期积累的腿足运动控制技术，通过高度仿生的身体设计与先进运动算法，让机器人具备更加自然、稳定、灵活的运动表现。无论是高速移动、动态平衡，还是复杂环境下的连续运动，稳定可靠的身体能力都为机器人进一步释放智能提供了基础。

与此同时，具身智能的发展也正在进入“高算力驱动智能”的阶段。Booster T2搭载旗舰级智能计算平台，专业版配备NVIDIA Thor旗舰芯片，提供高达2070 TFLOPS的强大算力，成为当前双足人形机器人领域算力领先的平台。强大的端侧计算能力，让机器人能够更高效地完成视觉感知、多模态理解与实时决策，将感知、思考与行动连接起来，进一步提升机器人在复杂环境中的自主能力。

从运动控制到智能计算，Booster T2希望解决的是人形机器人走向真实应用过程中最关键的基础问题：如何让机器人不仅完成一次演示，而是在真实环境中持续工作、不断创造价值。

除了硬件能力的提升，Booster T2也进一步构建开放的人形机器人开发平台。依托加速进化自主打造的 Booster Studio 具身智能开发平台，开发者可以在统一环境中完成从仿真训练、算法开发到真机部署的完整流程，实现从虚拟世界到真实机器人的高效迁移。

通过开放的软件接口、丰富的开发工具以及持续完善的生态支持，Booster Studio 让开发者无需从零搭建完整机器人系统，而能够将更多精力投入感知、决策、交互和应用创新之中。无论是高校科研团队、开发者，还是更多具身智能探索者，都能够基于这一平台快速验证想法，加速机器人能力从实验环境走向真实场景。

值得注意的是，在刚刚过去的2026年 7月5日 RoboCup(机器人世界杯)在韩国仁川结束，备受瞩目的人形机器人项目中，中国战队清华火神队搭载加速进化成功卫冕人形组世界冠军。继去年在巴西打破中国战队28年冠军荒后，火神队在面对全球顶尖强队的针对性挑战下再次登顶，证明了其在具身智能算法领域的领先水平。与此同时，本届赛场传递出一个更具产业风向标意义的信号：具身智能底层硬件的“平台化共识”正在全球范围内加速形成。强势突围，科技力量闪耀全球顶级赛场在竞技体育与前沿科技的交汇点，完成卫冕意味着技术体系经受住了全球顶尖同行的持续拆解与极限施压。

然而，本届RoboCup赛场上最具行业震撼力的事件，并非单一战队的夺冠，而是越来越多来自不同国家、不同技术路线的队伍，因为同一款机器人站上了领奖台。据赛事信息显示，本届 RoboCup 共有38支队伍使用了加速进化的机器人作为比赛载体。除了清华火神队使 Booster T1 卫冕 Large 组外，B-Human 队搭载 Booster K1 获得 Middle 组冠军;武汉大学 Invic 机器人团队搭载Booster K1 Air 斩获 Small 组冠军，加速进化机器人包揽双足人形所有组别的全部金牌。此外，包括来自德国的 HTWK 队、来自美国的 UT Austin 队 等多支国际传统强队，均选用加速进化机器人并站上各自组别的领奖台。

Booster T2的发布，是加速进化面向下一阶段具身智能发展的重要探索。通过持续提升机器人本体能力、智能计算能力与开放开发生态，加速进化希望推动人形机器人更快走向真实世界，在更多场景中释放价值。

未来，具身智能的发展不会只依靠单一团队完成，而需要整个生态共同推动。一个成熟的人形机器人平台，不仅要具备强大的身体和智能，更要让更多创新者能够参与其中。