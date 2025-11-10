在此前发布的《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出，推动健康服务从以治病为中心向以人民健康为中心转变，在此背景下，预防关口前移，强化覆盖全生命周期的主动健康管理已成为核心议题。

2025年11月7日至9日，2025年中国脑卒中大会在北京国家会议中心举办。此次大会对“防治体系”的深入探讨，不仅是单一病种的攻坚，更深刻折射出全社会对构建主动健康管理体系的迫切需求。

作为在运动健康领域深耕十年的引领者，华为携旗下擎云智慧医疗解决方案亮相本次大会。华为技术有限公司战略研究院、医疗健康产业发展专家王巍发表了《基于可穿戴+AI的主动健康管理创新之路》主题演讲。

展会期间，大会主办方相关领导专家带队，至华为擎云展台参观体验，全方面了解擎云智慧医疗解决方案，并对健康表、卒中风险监测预警等方案进行深度交流。

当前，我们医疗健康行业正经历着从“被动治疗”向“主动健康管理”的范式改革，但此过程中仍存在不少痛点和短板亟待破除。传统医疗模式下，院内外数据割裂，难以对居民的健康状况进行连续、全面的追踪和管理，所以患者一旦出院就会进入医疗服务的“真空地带”;另外，传统的、单向的医疗模式下，缺乏有效的数据反馈和持续的互动机制，导致患者依从性差、康复效果不理想。

华为擎云精准洞察洞察到这些深层次的行业痛点，携手合作伙伴打造了包括擎云智慧医疗-健康表、诊后疾病管理方案在内的一系列成熟实践，切实解决了医疗健康行业改革的实际问题。值得一提的是，擎云智慧医疗-健康表在大会现场亮相，成为大会焦点。

擎云智慧医疗-健康表方案以“医嘱版智能穿戴(健康表)”、“轻量化医生工作台(定制平板)”和“机构管理后台”三大核心组件，共同构成了一个完整的健康服务闭环。该方案中，患者佩戴医嘱版穿戴设备，与医生团队绑定后就可实现心率、血氧、睡眠质量等关键健康指标的连续检测与风险自动预警;医生则使用华为擎云平板作为“轻量化工作台”，快速为患者建立健康档案、下发方案，并借助“AI协同诊疗”工具辅助开展高效随访，实现“千人千策”的个性化价值医疗;医疗机构通过统一后台，实现全局可视化管理，并打通“上下级联动转诊”的绿色通道，提升区域健康服务效率 。

针对院外康复场景，华为擎云携手合作伙伴打造了擎云智慧医疗-院外健康管理方案。患者出院时将华为擎云商用穿戴设备带回家，设备会自动采集并回传连续的健康数据，医生通过商用穿戴获得患者院外健康数据，为患者提供个性化预后方案，该方案不仅有效解决了患者离院后“无人监管、依从性差”的难题，为患者提供触手可及的个性化服务，改善了预后，还显著提升服务满意度。

写在最后

总而言之，擎云智慧医疗-健康表、诊后疾病管理等场景化方案，将传统“被动复诊、数据割裂”的管理模式，转变为“主动预警、数据连续”的数字化服务新模式。通过“终端+平台”的协同，覆盖诊前、诊中、诊后全链路，实现了对患者的连续监测与智能预警，显著提升依从性与满意度;轻量化工作台将医生从纸质档案和电话随访中解放，使其工作重心回归到最高价值的诊断和决策上;一体化后台打通数据孤岛，并将零散数据转化为驱动科研与服务创新的核心资产，开辟院外增长新曲线。

可以说，华为擎云以数字化创新重新定义了健康服务的边界，正引领医疗健康服务迈入全新阶段。‌