海尔兄弟儿童电话手表K1体验评测：守护每一位小朋友

作为一个国民的IP形象，海尔兄弟可以说是诸多80、90后的童年回忆，而除了不少人熟知的动画片外，在上个月的时候它们推出了首款儿童智能手表K1，旨在为广大儿童提供贴心的呵护，增进家长和孩子之间的沟通和信任，那么这款产品的表现究竟如何呢？我们今天就一起来看看吧。

先来简单开个箱，包装采用长条设计，上面印有海尔兄弟的卡通IP形象。

打开盒子，内部的配件很简单，除了手表主体外，还有一根充电线和一本说明书。

我们来看手表主体，这次海尔兄弟儿童手表共提供了星云粉、熔岩黑、星空蓝以及悠野绿四款配色，我拿到的这款是星云粉配色，非常适合女孩子。

它配备一块1.83英寸的触控屏，在儿童手表中算是比较大的尺寸了，更大的屏幕让孩子可以看的更加清楚。

屏幕顶部是一颗30万像素的摄像头，可以让孩子自拍或者与家长进行视频通话。

2.5D玻璃的使用让屏幕与边框部分的过渡更加顺滑，让孩子在使用时不会硌手。

手表的上壳和底壳、屏幕周围的装饰件以及按键均采用了PC+ABS材质，有着良好的机械强度和韧性，抗冲击能力和耐用性很不错。

其中，底壳部分通过注塑+丝印工艺处理，触感非常亲肤细腻，佩戴时更加的舒服。装饰件和按键部分则通过注塑+真空镀工艺打造，带来了金属一般的光泽感，让表身不那么单调。

腕带部分为硅胶材质，触感非常柔软亲肤，孩子佩戴时很舒服，而且有着很强的韧性，不易因为一些拉拽而损坏。表扣部分则采用了塑胶材质，不会像金属那么锐利，更不容易划伤孩子。

SIM卡槽位于手表的一侧，支持的是移动、联通、电信4G全网通，各个运营商的卡都可以使用。

手表支持生活等级的级别的防水，家长不必担心孩子日常洗手或者下雨天导致手表损坏的问题。

作为一款儿童手表，其最核心的功能之一就是定位，让家长可以掌握孩子的位置信息。通过我实际的使用来看，海尔兄弟儿童手表K1可以实现非常精准的定位，家长则可以在海宝贝APP中实时查看孩子所在的位置。

而且除了可以查看孩子当前的位置外，在APP内还能查看孩子在一天内移动的历史轨迹，掌握孩子的行程信息。

家长还能直接在APP内调用地图，直接导航到孩子所在的位置，非常方便。

为了让孩子不随意乱跑，家长还可以在APP内设置电子围栏，单个围栏的范围最大为5KM。当孩子出入家长设置的电子围栏时，APP端便会给出提示，方便家长对孩子的活动范围进行管理。而且家长可以设置多个围栏，比如上学和游玩可以划分不同的区域。

接下来我们看看手表上的一些功能，整体的UI界面非常简洁，操作逻辑很简单，流畅度也很OK。

手表的功能比较简单且实用，包括可以存储电话号码的电话本、用户拨打电话的拨号盘、可以视频通话、能够自拍的相机、天气、交友、与家人聊天的微聊、功能丰富的工具箱、可以扫码收付款的支付宝、益智趣味的速算游戏以及可以对话的AI机器人等。

我们来挑一些重点功能来说一说，首先电话本内可以存储一些电话号码，点击即可拨打。

手表扬声器的音量很给力，收音效果也可以，通话的清晰度没啥问题，既可以让孩子与家长及时联系，又不会像手机那样让孩子沉迷其中。孩子无法自己在手表上自行添加号码，需要家长在APP上为孩子去添加并保存。

拨号盘则可以让孩子可以输入一些想要拨打的电话，当然为了防止孩子乱拨号，家长可以在APP端关闭这一功能。

视频通话就不用多说了，可以让孩子和家长实现视频沟通，相比与单纯的语音电话更能了解孩子的状况，实测下来通话的流畅度还是蛮不错的。目前正值暑期，不少家长都会带孩子出去游玩，由于人流量大，可能就会出现于家长与孩子被分开的情况，儿童智能手表的定位和语音/通话功能就能发挥出非常重要的作用。

微聊则可以像微信那样与家长进行聊天，手表端这边只能发送语音，家长在APP端则可以发送文字或者语音进行沟通。

交友功能内可以和同样带海尔儿童手表的小伙伴添加好友，目前支持摇一摇和验证码两种方式，添加好友后孩子就可以和小伙伴之间进行沟通了，建立属于自己的社交圈。

工具箱里都是一些实用的工具，包括课程表、闹钟、计算器、秒表以及手电筒等等，课程表和闹钟孩子在手表中只能查看，需要家长在APP帮孩子设置好。

设置里可以进行表盘更换、调节声音和亮度、设置主菜单格式、关机/重启等，目前表盘仅提供了两个，希望后续可以增加一些。

AI机器人基于科大讯飞的算法，孩子遇到一些问题时可以询问它，或者让其给孩子讲故事，满足孩子们的求知欲，反应的速度也不错。

最后则是支付宝，如今我们线下吃饭或者买东西基本都离不开它，在家长绑定上支付宝后，海尔儿童手表上可以使用付款码进行支付，或是进行收钱。家长可以在支付宝APP为孩子存零用钱，并且设置每日最高的额度，限制孩子的花销，还能设置短信提醒，当孩子零花钱不足或是资金发生变动时给自己发短信，起到更好的监督作用，非常的不错。

除了手表的功能外，海宝贝APP端还有很多功能，我也挑一些重要的分享下，首先就是SOS号码，家长可以为孩子设置最多3个SOS号码，当孩子遇到紧急情况是，可以通过长按手表上的按钮直接求救，更加的方便快快捷，而且即便没有接通，家长在APP端也会收到孩子的SOS求助，可以迅速采取行动。

位置上传间隔里可以设置手表上传定位频率，频率约高，孩子运动轨迹中的点越多，路线会更精准，当然也会更费电一些。

拒接陌生人来电这个功能非常有用，让孩子只能接通讯录中联系人的电话，有效避免骚扰电话对孩子造成影响。

另外还有几个限制孩子使用的功能，定时开关机里可以设置孩子手表开启和关闭的时间;上课禁用里则可以根据孩子上学的时间进行设置，禁止孩子在上课期间使用，以免分心影响学习。这里多说一句，开启上课禁用时孩子依然是可以通过长按按钮触发SOS进行求救的。

最后是续航这块，它内置了一块680mAh电池，因为要频繁定位，所以其实还挺费电的，不过孩子用一整天是没啥问题的，甚至可以到三四天，不过建议还是一天一充，防止因为没电，导致孩子失联。

写在最后

作为一款价格非常亲民的产品，海尔兄弟K1儿童手表的功能上还是很齐全的，可以实现孩子的实时定位，查看行动轨迹，圈定活动范围，而且不仅能够与孩子实现文字、语音通话，还能够视频通话，孩子还能一键进行求救，为孩子的安全报价护航。同时，手表和APP内的功能都非常实用，可以进行交友、实现线下支付、通过AI机器人解决问题、限制孩子使用时间、拒接陌生人电话等等。