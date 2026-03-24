2026年3月23日，华为高端智能腕表HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索迎来重大升级。此次焕新不仅带来全新“旷野绿”配色，更在延续潜水、户外探险等专业运动能力基础上，针对高尔夫练习场与球场模式进行升级，为追求精湛球技与优雅生活的精英用户，提供更精准、智能、沉浸的腕上进阶体验。

旷野之息：尖端工艺，演绎自然美学

HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索全新旷野绿配色，灵感源自球场绿茵与澄澈晴空。其标志性的绿白双色纳米微晶陶瓷表圈历经数十道工序，凝聚了华为在材料科学与制造工艺的深厚沉淀。

全新素皮复合表带，以细腻素皮表层搭配柔软内层软胶，兼顾高级质感与亲肤舒适，此外，随表附赠钛金属与绿色氟橡胶表带，可轻松适配商务、休闲等多种场景。

高球利器：从练习场到实战，打好球场每一杆

HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索此次全面升级练习场与球场模式的核心功能。

在练习场模式下，HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索新增自由切换球杆功能，可精准记录使用不同球杆训练时的数据。在原有上下杆时间、击球节奏、击球速度等丰富数据的基础上，新增了上杆幅度与击球平面两大关键指标，帮助球手清晰判断击球蓄力是否充分、挥杆是否稳定，让每一支球杆的练习皆有据可依，训练更高效。

进入球场模式，HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索化身可靠的场上助手，它新增的果岭旗杆自定义功能，可手动调整插旗位置，让球手获得更精准的击球策略;其果岭视图实时旋转功能，以第一人称视角动态旋转，让球手减少脑内转译，更加准确地理解果岭坡度、推杆路线及球与旗杆的相对位置，从而显著降低误判，让每一次击球都更加从容自信。

球局过程中，HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索新增多彩18洞表圈计分卡，球手可通过冷暖色调不同的色条，实时尽览每一洞的成绩，轻松将全场表现了然于心。此外，球手的精彩战绩截图可随时与朋友分享，让每一次进步都有迹可循。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索的此次升级，不止于工艺的精进，更是专业运动与智慧生活领域的双重创新。它持续巩固其在高端智能穿戴领域的标杆地位，并为追求卓越的用户，开启了探索身体潜能与世界边界的新维度。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索 旷野绿售价7999元，将在4月10日正式开售。