当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

作为全球领先的中小尺寸显示面板企业，天马将AI深度融入产品与显示技术布局，在智能手机、智能座舱、IT显示、运动健康、智能家居、智慧医疗等领域，重新定义显示的存在形态与功能边界，推动显示技术从“硬件精准”迈向“场景智能”。在本届AWE展位现场，就以多种创新显示模组形态与技术，展现多样化的显示落地场景。

天马带来12.3英寸Meta Sight系列2D/3D可切换光场显示器，采用全自研液晶棱镜技术，支持2D/3D无损一键切换，以及3D显示深度实时调节，同时具有500PPI高像素密度带来的高清晰度优势。借助自研光场渲染技术，它也无需眼球追踪即可呈现稳定的3D视觉体验，同时宽屏比例使其更适应观影、车载仪表显示等需求。

Meta Sight系列显示器搭配一旁展示的曲面AM-OLED，融合了主驾信息与副驾娱乐显示需求，组成天马新一代车载显示方案组合。此外天马也展示了InvisiVue™隐藏显示产品。其中，27英寸隐私木纹车载显示屏，不止于一块显示屏，更是一件内饰艺术品。

作为中国最早进入全球车载显示市场的企业之一，天马凭借深厚的技术积累与持续创新，已为全球超过千款车型提供显示解决方案，覆盖率达95%的汽车品牌，并持续定义未来座舱显示新形态。

在智能终端等IT显示领域，天马展示了包括智能旋钮屏、平板终端、AIoT智能模组等多种产品与解决方案。其中重点展示的3英寸AI智能终端，作为天马AI显示技术落地的首款标准品，集“语音+触控+旋钮“三重交互于一体，通过融合本地语音识别模型、固定指令集及AI大模型技术

智能旋钮是专为智能家居、物联网场景量身打造的创新交互组件，仅需旋转、按压等操作即可完成终端设备的全逻辑控制，极大降低操作门槛。在与天马领先的屏显、触控解决方案融合后，可显示更多信息、提供更丰富的交互维度，并结合远程控制能力实现更加智能、便捷的体验。

与新一代智能终端高度集成的AIoT智能模组，将硬件精密性能、软件智能算法、结构的精巧设计融为一体，提供充足算力以流畅运行操作系统和交互界面，并深度融合多模态传感、Wi-Fi/蓝牙无线通信等技术。借助天马创新显示技术，可将功能单一的产品融入智慧生态场景。

小结

作为显示领域的领军企业，天马携一系列前沿创新显示技术、模组方案惊艳亮相，带来车载、IT、智能终端、穿戴等多个细分领域全场景智慧显示的呈现，全面展示了天马“创造精彩 引领视界”的美好愿景。