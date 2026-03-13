当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

中国科技品牌绿联本次参展AWE以「联接 AI，智护未来」为核心主题，围绕用户核心的「数据安全」与「充电安全」两大用户需求全面展现创新成果，也将品牌理念具象化为可触可感的场景体验，构建覆盖办公、家庭、出行、娱乐等多元场景的安全协同AI应用新生态。

绿联以AI加持让NAS私有云从传统存储设备升级为用户专属的智能数据中心，并持续夯实绿联在消费级智能存储赛道的核心技术优势。本次在AWE现场就带来全新搭载 LLM 语言模型的绿联iDX系列AI NAS，其中的旗舰iDX6011 Pro内置Intel 酷睿Ultra处理器，最高支持64GB LPDDR5x内存，深度集成了新一代本地化AI大模型，支持以自然语义实现对话式文件搜索与交互，更通过独特的屏显交互带来更多玩法。

绿联DXP系列NAS私有云也成为现场的亮眼产品，其中的8盘位旗舰DXP8800 Pro凭借大容量扩展性、高规格接口配置与多任务处理能力，能够满足企业级用户对数据存储的安全与效率需求。

聚焦办公协作、户外出行、居家生活、影视摄影四大高频场景，绿联AI NAS私有云依托本地算力实现自定义对话、AI相册智能管理、内容精准搜索、Uliya AI助手对话交互等强大功能，数据本地处理筑牢数据安全防线。数据安全中心设计有「创作者工作站」，真实还原专业影视创作场景的本地部署，搭配多种存储扩容、设备扩展系列产品，展现了面向用户前沿需求的精准创新能力。

在「充电安全」方面，绿联矩阵式陈列了多款3C认证的氮化镓充电器、移动电源等新一代安全快充产品，将 “充电安全” 的核心价值融入可感知、可体验的产品细节。现场还设置「巨型能量湃Pro」供用户即时体验、快速补电，以轻盈松弛的生活化场景，传递科技背后的温度。

展会首日，绿联携手人气数码博主何同学共同发布首款极致小巧的45W指尖湃充电器，同步官宣中国摄影报・旅拍中国、理想汽车等多项战略合作，并携手行业媒体、科技领域内容创作者与核心技术专家举办研讨活动，聚焦数据安全、充电安全、AI时代的运用与赋能三大核心方向。

小结

绿联在本届AWE 2026上的全场景亮相，以及携手行业人物的深度研讨，展现出AI时代背景下，数据安全与充电安全成为全场景智慧生活核心底座的价值。随着AI Agent走向台前，这种专注于任务达成与自动化工作流的AI应用新形式，或许将深度影响互联网形态，并改变我们的生活。绿联也将持续以安全为基石、以 AI 为引擎，推进贴合用户需求的技术创新。