7月31日至8月3日，第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心如期开幕。今年展会以「与AI同游」(Level up with AI)为主题，总展览面积突破14万平方米，吸引近900家企业参展，其中外资企业275家、来自39个国家和地区;超过500家游戏厂商带来1000余款游戏现场试玩。腾讯、网易、暴雪、世纪华通、巨人网络、完美世界、PlayStation、B站等悉数到场。从AI NPC、具身机器人到AI眼镜、智能座舱，前沿科技第一次以前所未有的密度站到了玩家面前。

过去几年，AI对游戏产业的价值更多藏在幕后：它优化渲染、辅助测试、驱动推荐与反作弊，普通玩家几乎无感。而今年主办方把主题直接定为「与AI同游」，释放出一个明确信号――AI已从后台工具，变成可被玩家亲手把玩、互动、甚至带回家的体验主体。展会首次设立Vision Future前沿科技展区与NextPlay创新游戏体验场，把AI NPC、互动叙事和生成式内容直接塞进试玩区;高通第七次包下N5馆打造骁龙主题馆，集中展示310多款智能设备;京东展台则搬来雷鸟V4 AI眼镜、NUNA AI智能吊坠等可穿戴新物种。AI不再是一行行代码，而是一副眼镜、一个会接话的角色。

往届ChinaJoy展会现场

更关键的是，AI正在贯通游戏产业的上下游链路。在上游，AI大幅降低美术、文案、音频的内容生产成本，让中小团队也能跑通从原型到上线的闭环;在中游，AI参与运营与客服，用更低的边际成本提升留存与转化;在下游，玩家实际感知到的，则是更聪明的队友、更自然的剧情分支、更个性化的内容推荐。当开发效率与体验质量被同一股技术力量同时撬动，「与AI同游」就不是一句口号，而是开发侧与玩家侧双向受益的真实拐点。

作为中国数字娱乐产业发展的年度盛会，ChinaJoy折射了每一轮前沿科技与生态的进步成果。当下AI不仅在游戏开发、运营过程中起到关键作用，更能将Agent应用与角色互动融合――你在展台遇见的那个能接话、会陪伴、能即兴编剧的NPC，正是Agent化交互的雏形。

而当AI与智能汽车、机器人的场景融合同场发生，车机里的副驾助手、家里的陪护机器人和游戏里的虚拟伙伴，正共用同一套「理解人、回应人」的能力底座。这种跨终端、跨场景的融合，同样全方位展现着「与AI同游」的未来。

从一块屏幕里的像素，到一个能对话的世界，2026 ChinaJoy让我们看见：当游戏产业愿意把AI请到台前，玩家收获的将不只是一届更好玩的展会，而是一张通往「与AI同游」时代的入场券。