OpenAI要做硬件这件事，行业里传了快两年。据知情人透露它是一款无屏、可移动、带摄像头、有"生命感"的智能音箱――你会发现，它跟所有人预期的都不一样。它不是其他智能音箱的竞品，它甚至不太像一台"音箱"。

当智能音箱市场逐渐沉寂时，OpenAI却选择重新进入这个领域。表面来看，这是一款新的消费硬件产品;但从产业逻辑来看，它更像是OpenAI对于未来AI入口的一次探索。

过去几年，智能音箱曾被认为是智能家居的重要入口。亚马逊Echo等产品迅速普及，但最终并没有成为家庭中的“智能管家”。原因在于，传统智能音箱更多依赖固定指令，用户需要主动告诉设备“播放音乐”“打开空调”“查询天气”。

问题并不在于音箱，而在于当时的人工智能还不够智能。它们能够识别声音，却无法真正理解人。

大模型时代的到来，正在改变这一局面。OpenAI正在打造的AI伴侣设备，并不是简单升级一台音箱，而是试图让设备从“等待指令”变成“主动理解”。与传统智能音箱不同，它希望成为一个长期存在于家庭场景中的AI伙伴。

为什么选择无屏幕？

答案可能在于，未来AI交互不一定需要依靠屏幕。过去智能手机时代，人们通过App获取服务;而AI时代，用户可能通过自然语言直接调用能力。

当AI能够理解上下文，它不需要用户打开应用、寻找功能，而是可以直接参与生活。例如，它可以提醒用户日程安排，帮助整理信息，甚至根据长期习惯提供建议。这也是OpenAI布局硬件的重要原因。

目前，AI公司的竞争已经不仅是模型能力的竞争。拥有更强的大模型固然重要，但如何让用户每天接触AI，才决定了未来商业价值。

过去，互联网公司的入口是网页和App;移动互联网时代，入口变成智能手机;而在AI时代，入口可能变成一个随时在线的智能助手。

因此，OpenAI做智能硬件，本质上是在争夺下一代人机交互入口。不过，AI伴侣进入家庭，也带来了新的挑战。

一个真正了解用户的AI，需要长期学习用户的生活习惯、沟通方式甚至家庭环境。这意味着它可能成为最懂用户的设备，同时也意味着它掌握了大量个人数据。

当AI进入私人空间，用户关注的不只是它是否聪明，更关心是否值得信任。隐私保护、安全机制以及人与AI之间的边界，将成为未来AI硬件竞争的重要因素。从这个角度来看，OpenAI打造的可能不是一台智能音箱，而是在探索后智能手机时代的新型计算设备。未来AI硬件竞争的关键，不只是芯片、模型和功能，而是谁能够真正融入人的生活，成为用户愿意长期依赖的智能伙伴。

AI时代真正的入口，或许不是一块更大的屏幕，而是一个更懂人的智能存在。