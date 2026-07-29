近日，农民日报社与大疆农业在北京联合举办“数智耕大地 科技兴三农――《农业无人机行业白皮书(2025/2026)》发布会”，正式发布该年度行业白皮书(以下简称《白皮书》)，大疆农业、数智化、农业无人机成为本次发布会的核心关键词。《白皮书》系统梳理了2025年以来全球农业无人机行业在政策法规、技术验证、应用场景、人员培训与安全规范等方面的进展，围绕数智化背景下农业无人机规模化、多场景应用的安全治理与行业发展展开交流，为农业低空经济健康、有序、高质量发展提供参考。

当前，农业无人机已从植保喷洒、播撒施肥，拓展至农用吊运、智慧巡田、水产养殖、林业运输和特色农业管理等场景，成为农业新质生产力和农业低空经济的重要载体。伴随应用规模扩大，安全飞行、人员培训、产品技术保障、作业规范和法规适配，正成为行业高质量发展的关键课题。

《白皮书》披露的大疆农业数据显示，截至2026年6月30日，大疆农业无人机全球累计销量突破70万台，业务覆盖全球100余个国家和地区;全球服务网络建成3500余家维修网点，拥有7000余名认证培训讲师，累计培养70余万名持证飞手。与此同时，大疆农业无人机相关吊运场景已累计吊运1700万吨农业物资，累计节水4.8亿吨，累计减少二氧化碳排放6132万吨。

共话发展：安全规范护航农业低空经济

发布会上，农民日报社党委书记、社长宁启文致辞表示，2026年中央一号文件首次将无人机和机器人写入其中，农业智能装备发展按下“加速键”。农业无人机正成为生产一线的“新农具”，应用由植保喷洒进一步延伸至播撒、吊运等环节。《白皮书》将为政府决策、农业生产经营主体应用新技术及产业链协同创新提供参考。

农民日报社党委书记、社长宁启文致辞

大疆创新副总裁邵建伙表示，安全是行业发展的前提。随着农业无人机从单一植保工具走向多场景、规模化应用，大疆农业将持续围绕产品安全、人员培训、作业规范和服务保障投入，与行业各方共同推动农业无人机安全、规范、可持续发展。

大疆创新副总裁邵建伙致辞

华南农业大学教授罗锡文通过视频致辞表示，农业无人机是应用广泛的新型农业装备，已在植保、播撒、巡田、变量作业和山地运输等场景发挥作用，成为现代农业装备体系的重要组成部分。

华南农业大学罗锡文教授视频致辞

中国农业科学院植物保护研究所研究员闫晓静围绕农业无人机飞防效果与多作物应用进行分享。她介绍，田间试验和生产实践表明，在科学参数和规范操作条件下，农业无人机在作业效率、病虫害防治和减药增效等方面表现良好，并已在水稻、小麦、玉米、大豆、果树及多类经济作物上形成应用经验。

中国农业科学院植物保护研究所研究员闫晓静发言

行业观察：农业无人机进入规模化、多场景应用新阶段

发布会上，大疆农业全球政策负责人王亚琼正式发布《农业无人机行业白皮书(2025/2026)》，并围绕全球政策法规、农业无人机田间试验、多场景应用和安全飞行规范等核心内容进行解读。

她介绍，2025年全球精准农业和农业无人机应用加快发展，多国监管政策正从“试点探索”转向“分级管理、标准准入和场景化监管”。同时，OECD、FAO、ISO等国际组织也在推动无人机施药风险评估、喷施系统测试、飞手资质等相关标准加快协调与完善，为农业无人机规模化、规范化应用提供更清晰的制度环境。

大疆农业全球政策负责人王亚琼发布《白皮书》

《白皮书》指出，农业无人机已进入规模化、多场景应用新阶段：应用区域从平原大田延伸至山地果园、湖区藕田、沿海滩涂、近海养殖和林竹山区等复杂场景;作业内容从喷洒、播撒拓展至吊运、巡田、测绘、数据采集和智能识别;行业生态则逐步覆盖产品、培训、维修、服务、作业规范与数据能力。

应用落地：从吊运到AI巡田，释放农业新质生产力

《白皮书》集中呈现了农业无人机在多场景应用中的新进展。以大疆农业的实践为样本，农业无人机正由单一作业工具，向覆盖喷洒、播撒、吊运、巡检、测绘、数据采集和智能识别的综合生产系统演进。

在农用吊运方面，大疆农业无人机T100S最大吊运载重达95公斤，推动农业无人机向空中短途转运工具升级。大疆农业无人机相关吊运场景已累计转运1700万吨农业物资，覆盖水稻秧苗、莲藕、毛竹、芒果、农资和水产物资等场景，为山地、湖区、滩涂等地提供运输助力。

大疆农业无人机在山区吊运脐橙

在湖北洪湖莲藕基地，无人机参与藕苗吊运、喷洒、施肥和商品藕转运;在安徽黄山等皖南山区，无人机用于毛竹、茶叶和农林物资运输;在海南三亚芒果产区，无人机吊运帮助提升陡坡果园采收转运效率、减少果品损耗。

在智慧农业方面，大疆机场2、机场3等无人值守方案开始进入农业场景。广西马山玉米制种基地利用大疆机场3自动巡检与智能算法识别漏去雄、未授粉等问题;海南澄迈荔枝园通过大疆机场2结合果园管理平台识别果树病虫害风险，推动果园管理由人工巡查、经验判断走向数据驱动。

安全底座：从作业规范到实践支撑

随着农业无人机保有量、作业频次和应用场景复杂度持续提升，行业安全治理的重要性进一步凸显。本年度《白皮书》特别设置农业无人机安全飞行章节，系统梳理植保喷洒、颗粒播撒、农用吊运、夜间作业、农田测绘巡检等场景的安全规范，并针对高压线、铁路、公路、水利设施、通信设施、电池储运、应急处置等高风险场景及关键环节提出作业建议。

《白皮书》提出，农业无人机规模化应用应坚持“持证上岗、分级作业”“安全第一、预防为主”“依法报备、主动协同”“敬畏规章、杜绝侥幸”等基本原则，并明确“不盲目启动、不摘机取挂、不攀爬杆塔、不超限穿越、不超视距盲飞、不冒险作业”等安全铁律。对于公共基础设施附近作业，应提前完成地块勘察、风险标注、航线规划和必要报备;发生突发情况时，应优先保障人员安全。

《白皮书》安全飞行规范

安全规范的落地，离不开产品技术、人员培训、服务保障和作业管理的协同支撑。《白皮书》梳理了大疆农业的安全实践：以T100S为代表的新一代农业无人机通过激光雷达、毫米波雷达、视觉系统和AR辅助影像等能力提升障碍物识别与避让能力;同时开展基础操控、场景作业、应急处置、设备维护及吊运专项等分层培训，3500余家维修网点则为农忙期设备维护、故障响应和作业稳定提供支撑。

大疆农业全球市场负责人沈晓君表示，农业无人机行业的长期发展，必须建立在安全、规范和可信赖的基础之上。大疆农业希望通过《白皮书》沉淀并共享一线安全经验与作业规范，为行业安全治理、标准建设和监管体系完善提供参考。

飞手使用大疆无人机进行农业吊运

《白皮书》指出，随着中央一号文件明确拓展无人机等数字化装备应用场景，农业低空经济被纳入农业农村现代化相关规划，农业无人机正迎来更清晰的政策环境和更广阔的应用空间。面向未来，行业需要在安全底线、标准建设、技术创新、场景应用和监管协同之间形成更好平衡，让农业无人机在规范发展中释放更大价值。

小结

本次发布的《农业无人机行业白皮书(2025/2026)》以行业数据、场景实践与安全规范，为农业无人机的数智化发展提供了可参考的路径。随着AI、数据能力与低空装备加速融合，农业无人机将从单一作业设备进一步演进为数智化农业生产工具;而安全标准、人才培训和服务网络的同步完善，将是行业释放长期价值的重要基础。