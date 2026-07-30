以Osmo Pocket系列为代表，大疆便携影像设备不仅在国内表现亮眼，更是获得了海外市场的青睐。据日本IT・数码市场调查机构BCN公布的2026年上半年数据，大疆在日本数码摄像机品类取得超60%的销量份额，位居销量第一。自2024年以来，大疆已连续近三年保持BCN数码摄像机品类销量第一。

销量王：市占第一，Top15独占10席

Pocket 4的市场表现为大疆上半年成绩提供了重要支撑。今年4月，Pocket 4上市9天即取得21.5%的销量份额，当月市占升至72.5%。

从上半年维度看，大疆的销量份额意味着日本市场每售出3台数码摄像机，近2台来自大疆。BCN 6月畅销榜前8名均为大疆产品；2026年上半年畅销机型Top 15中，大疆占据10席，覆盖口袋云台相机、运动相机与可穿戴相机等产品线。

具体到机型，Pocket 3位居销量榜首，Pocket 4系列上市后快速走热。新老两代产品合计贡献全市场约三成销量，成为大疆在日本数码摄像机市场保持领先的重要基础。

备受专业媒体关注，Pocket 4频登封面推荐

销量之外，Pocket系列也获得日本消费科技媒体关注。据公开信息，Osmo Pocket 4获得《GoodsPress》2026年上半年Best Vlog Camera认证，并获《家电批评》(Kaden Hihyo)2026年上半年Best Buy推荐；Pocket 4与Pocket 4P还登上《GetNavi》封面，并入选2026年上半年Best Hit。

在用户购买决策端，Pocket 4位列Mybest视频相机人气榜第一；Pocket系列在Kakaku等日本本地购买参考平台上也长期位于热销榜前列。专业测评、主流媒体及大众榜单的多维认可，进一步放大了Pocket系列的市场热度。

日本是全球影像产业的重要市场。除Pocket系列外，以Osmo 360为代表的全景相机在日本也受到关注，并入选《家电批评》(Kaden Hihyo)评选的“2025年最值得购买产品”之一。覆盖口袋云台相机、运动相机、可穿戴相机与全景相机的产品布局，为大疆在日本便携影像市场的表现提供了支撑。

小结

2026上半年占据超60%的销量份额、Pocket 4快速上量以及多款产品进入畅销榜，显示出大疆在日本数码摄像机市场的产品覆盖与用户认可度。对便携影像市场而言，持续迭代产品体验并覆盖更多创作场景，仍将是品牌保持竞争力的关键。