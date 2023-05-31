vivo TWS Air Pro发布仅299元：半入耳主动降噪+最高30小时续航

5月31日，vivo首款半入耳主动降噪耳机vivo TWS Air Pro正式发布。在这个TWS⽿机全⾯普及的时代，降噪功能越来越受到更多消费者的关注。目前，市售降噪⽿机普遍采⽤⼊⽿式设计，虽然可以带来沉浸式的降噪体验，但很难兼顾佩戴舒适性。vivo TWS Air Pro作为vivo TWS Air系列的最新产品，采用了全新半⼊⽿设计，加入前馈式+后馈式混合降噪、声波耳道检测、双麦AI通话降噪、3D环绕低音、DeepX 立体声效、30小时超长续航、IP54级防尘防水等性能加持，带来降噪性能的同时兼顾音质和舒适佩戴，实现主动降噪的高沉浸感与舒适佩戴体验之间的完美平衡，是目前同价位中唯一一款半入耳主动降噪耳机产品。

价格方面，vivo TWS Air Pro售价299元，首销优惠价269元。5月31日15:30-6月3日23:59购买立减30元并赠送耳机套，官方商城、京东、天猫等各大平台均可购买。官网商城参与预购且购买成功加赠网易云月卡(限1000份)，积分最高抵现10%，同时官网还提供个性化镭雕定制服务。

自适应主动降噪 舒适聆听好音质

作为vivo旗下首款半入耳主动降噪耳机，vivo TWS Air Pro为使用者带来自适应主动降噪的沉浸式聆听体验的同时还兼顾舒适佩戴。其采⽤前馈式+后馈式混合降噪，利用降噪芯⽚+降噪算法⽣成反相位、等强度声波对噪音进行有效抵消。同时通过检测⽿道内部声场环境和外部环境噪声变化，智能匹配降噪模式，有效降低地铁、公交等日常生活中的中低频环境噪⾳，让使用者更舒适地沉浸在美妙的⾳乐中，不被⼲扰，带来高沉浸感的聆听感受。除此之外，vivo TWS Air Pro还内置了多种降噪模式，满足不同场景下的使用需求。

除此之外，vivo TWS Air Pro延续与人耳吻合度更高的半入耳设计，恰到好处的贴合度搭配通气孔设计，使得气流与声音流通更自由，让耳朵更具呼吸感。与耳道的佩戴接触固定点位更多、更有利于分压，相比入耳式耳塞压迫感更小，长久佩戴也更舒适。

双麦AI通话降噪 户外通话 字字清晰

除了听感上的主动降噪加持，vivo TWS Air Pro还内置了双麦AI通话降噪功能，双波束成形麦克风精准采集人声，再通过AI算法去除噪声，在嘈杂环境下声音也能纯净还原。其采用精密L形抗风噪导管设计，在清晰收声的同时减少风声干扰，在跑步、骑行时也能更清晰通话。通过双麦克风阵列默契配合，通过波束成形技术对声源进行定位，消除掉人说话区域以外的声音，精准识别并过滤背景噪声。利用AI深度算法模拟人耳听觉系统，保留人声，去除噪声，vivo TWS Air Pro能快速识别环境并运用最佳降噪模型算法，对于非稳态噪声如突然的鸣笛和风噪，有更好抑制效果。

vivo通过精密的气流仿真设计，选择麦克风的最佳开孔位置，将侧面麦克风移到顶部，避免直接迎风，底部麦克风则采用更长的L型导音管，以削弱风的能量。双管齐下，抗风噪性能大幅提升。即便在嘈杂环境通话也能清晰响亮。

14.2mm巨能声音单元 3D环绕低音 如临现场

vivo TWS Air Pro采用定制版14.2mm全频段声音单元，保持在同价位最大的单元尺寸，也是整个TWS耳机行业数一数二的规格。同时环体部分振膜厚度相比vivo TWS Air增加50%，达到60μm，可以得到更为强劲的功率输出。后腔透气网格孔径相比vivo TWS Air也有增大，透气量提升7倍，带来更高的中频灵敏度。拥有超大尺寸和强劲空气推力的振膜，使得vivo TWS Air Pro频响范围覆盖广，解析度更高。声音表现上，低音下潜有力、中频丰富细腻、高频通透明澈，三频的过渡更是均衡自然。

经过vivo音频音效算法团队在深空音效上的多年打磨，在vivo TWS 3旗舰系列上首次搭载的3D全景音频，能将普通左右立体声和多声道音源，还原出匹配原始场景的3D全景听感。卓越的音效表现获得了消费者的普遍认可，此次3D全景音频再次升级，vivo声学算法团队通过对不同声场的声音脉冲响应分析、混响及声场分布分析，在vivo TWS Air Pro上准确还原了四种主流空间模式，分别为剧场、音乐厅、录音棚、演唱会，为用户提供更多声临其境的听音感受。

由vivo声学算法团队打造，金耳朵团队精细调教的DeepX 立体声效，搭配14.2mm单元的强劲能量优势，提升低频响应力度，带来强力的音频承受能力，低音浑厚清晰，声音细节丰富而不失真。仿佛置身于电影现场，带来声临其境般观影体验。

得益于vivo TWS Air Pro搭载超低功耗无线芯片以及优秀的电源管理，⼀次充电就可尽享6⼩时续航，搭配强⼤电⼒储备的充电盒，最高可达30小时续航。另外，vivo TWS Air Pro还加入了专为真无线耳机设计的闪充，让vivo TWS Air Pro超来电。当耳机电量告急时，只需放入充电盒15分钟，即可再畅听3小时，轻松告别电量焦虑。

另外，vivo TWS Air Pro还支持IP54防尘防水性能，让你全天候都可以享受⾳乐的陪伴。其采用全新天线设计，与最新蓝⽛5.3搭配，进⼀步提升⽿机蓝⽛性能，将全链路延迟降⾄最低88ms，保障游戏过程中更快更稳的连接体验，听声即刻辨位，制胜决赛圈，并且支持同时连接两台设备。

最后，vivo TWS Air Pro与vivo手机默契配合，还可实现一键闪连、Jovi语音、查找耳机等功能，为用户打造更多妙不可言的无线体验。

外观设计方面，vivo TWS Air Pro延续经典设计语言，充电盒形态小巧圆润，握感如鹅卵石般温润流畅，可轻易在掌心握持或放入口袋。vivo TWS Air Pro有原石蓝与元气白两种配色，分别呈现亚光与高亮质感，两种质感皆如工艺品精致。原石蓝版的充电盒采用三层喷涂工艺，呈现亚光仿金属质感，就像一块未经打磨的原石，并且不易沾染指纹。元气白版的充电盒呈现高亮质感，更加活泼灵动。轻巧舒适，尽显质感美学。

vivo 散热背夹 Pro 怪兽级散热 实力爆表

同期vivo为广大手机游戏爱好者带来了全新vivo 散热背夹 Pro，支持开机急速降温，内置三挡降温模式，拥有高温断电保护技术，采用干湿分离防冷凝⽔保护设计，配有双Type-C L型短充电线，可实现边散热边充电。外观设计方面，vivo 散热背夹 Pro采用标志性的X造型流线机身设计，搭配Halo极⻛灯效，电竞氛围感瞬间拉满。vivo 散热背夹 Pro正式在官网和各大电商平台以及线下门店上架发售，新品售价249元，首销优惠价229元。

目前，vivo TWS Air Pro耳机及vivo 散热背夹 Pro已在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道正式开售。