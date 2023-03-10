无线路由器也要“内外兼修” OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400评测

2023年2月底，OPPO受邀参展世界移动通信大会MWC 2023，带来了包括OPPO Find N2折叠屏系列、全新网络连接产品、物联网技术、芯片、AR等领域的新进展，其中就有一款OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400是首次亮相。近期我们收到了这款产品，接下来就通过评测体验来了解一下。

外观设计

作为OPPO首款家庭场景的路由器设备，设计团队在选择了AX5400规格这个足够高起点的同时，也希望打破消费者对中高端Wi-Fi 6路由器的固有印象。具体而言，就是路由器的外观不一定要长得像“八爪鱼”，而是既要作为网络连接产品带来稳定、迅疾的传输体验，也要成为家居环境中的美学担当。

这种理念造就了我们今天所见的这款OPPO Wi-Fi 6路由器，设计师从极简家居风中吸收灵感，运用曲线设计，将OPPO Wi-Fi 6路由器设计为整体具有圆润、对称的圆柱体外观。天线、接口、散热以及核心元件部分都隐藏在柔和的外观下，整体观感给人的第一印象更像一些轻奢无线音频产品，这一点也与一些非“八爪鱼”设计的分布式路由产生了不小的差异化表现。

而即使在霓虹灯装饰、电竞风RGB下，OPPO Wi-Fi 6路由器曲面复杂的半透明外壳同样能提供充满氛围的光影观感。这充分说明它能够适应多种家居环境，无论是家中的客厅、书房、卧室还是办公室的各种位置，OPPO Wi-Fi 6路由器都能成为颜值突出的软装，而不仅仅是一台功能性的设备。

那么这样独特的外观设计会不会影响到它的散热？要知道传统路由器的构型其实也考虑到在机身各处布置散热格栅，从而增大表面积的需求，OPPO Wi-Fi 6路由器如何处理高性能硬件带来的发热与机身美观性的平衡呢？

从顶部观察可以看出，OPPO Wi-Fi 6路由器的圆柱体外观之下其实呈现出中空的风囱形态，可增大机身底部自然进风、顶部自然出风的压差，在整体被动散热的基础上强化自然风在其中的作用。此外，OPPO设计师为内部散热结构采用仿生曲面设计，并采用铝合金材质散热鳍片和高导热系数材料，为这款AX5400规格的产品提供出色的散热表现，在性能测试的最后我们也会对它的机身温度进行实测。

最后是机身表面接口与功能按键方面，OPPO Wi-Fi 6路由器搭载1个2.5G网口与2个千兆网口，均为自适应接口，支持WAN/LAN即插即用，无需用户费心区分。接口左右侧分别为重置键与MESH组网键，基本覆盖常规功能的快捷操作，此外电源接口隐藏于机身底部，更有利于整体美观。

硬件配置

在进入实测之前，我们先了解一下这款OPPO Wi-Fi 6路由器各项配置与属性。

这款路由器为Wi-Fi 6标准、AX5400规格，支持2.4+5GHz双频，最高连接速率为4804Mbps+574Mbps。

硬件方面，OPPO Wi-Fi 6路由器采用AX5400路由器中比较常见的高通IPQ5018处理器，并另外搭载一颗高通QCN9024作为5GHz频段射频芯片，支持160MHz频宽，并拥有512MB内存与128MB存储。

而OPPO为隐藏在半透明外壳下的4根天线搭配了6颗信号放大器，也就是射频前端，其中4颗为QPF4588(5GHz)、2颗为QPF4288(2.4GHz)。

综合来看，OPPO Wi-Fi 6路由器的硬件配置在同级产品中还是相当强劲的，这有助于它在尽可能大的空间内为用户提供更稳定的网络连接性能。

性能测试

我们在一处面积约280平方米的室内空间中开展接下来的信号测试，预设多个点位，通过手机软件对不同位置的信号强度、网速、延迟和抖动进行测试。测试手机支持Wi-Fi 6，测试宽带为电信500M，OPPO Wi-Fi 6路由器设置采用默认的双频合一。

测试空间示意图如下：

测试数据一览如下：

(数据仅代表单次测试结果，可能受到网络波动等干扰因素影响。)

我们采用的测试空间为办公室类型，其中不可避免地存在其它无线信号与各式用电器的影响，但依然可以看出，OPPO Wi-Fi 6路由器整体拥有优质的信号与传输速率表现。最高下载速率可达665Mbps，无疑跑满了500M网络，延迟在多数情况下较为稳定。

在与路由器相隔若干用电器以及一堵承重墙的E点，信号同样能维持在-56dBm的优质水平，同时传输速率没有明显差异。

即使是在信号表现最弱的F点与距离最远的H点，最大传输速率也能够达到200Mbps以上，表现出色。

我们在OPPO Wi-Fi 6路由器连续工作一段时间后，使用红外可视温度计对其进行测温，结果如下图：

分别对机身侧面底部与内部散热鳍片处进行测温，在约27℃的室内温度中，OPPO Wi-Fi 6路由器底部测得30.7℃，鳍片处测得49.2℃，可以预想到如果开启空调或放置在通风处会有更低的温度表现。

设置界面

OPPO Wi-Fi 6路由器提供手机APP与PC网页两种调整路由器设置的界面，此外在首次启动连接时，也会提供一个快速的引导网页供用户进行基础设定。

我们使用ColorOS设备扫描路由器底部二维码安装OPPO Connect APP，启动后即可识别当前连接的OPPO路由器设备。APP中提供了基础网络状态、设备信息的查询，也可调整网络模式(分频/混合)，Mesh管理等，以及进行接入设备的控制，针对带宝家庭还提供了用网时间、域名限制等功能。

网页界面则更贴近传统Wi-Fi的设置页面，并提供相比手机APP更多细节功能与高级设置，路由器内网地址为独特的oppowifi.com。

评测总结

总体而言，OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400称得上是OPPO继一系列5G CPE产品后，在家用路由器领域的开创性作品。它在基础性能强劲、配置规格充分满足中高端需求的同时，拥有更符合现代人家庭生活的外观设计理念，凭借柔和对称的轮廓，它可以出现在家居环境中的任何一处，即作为高性能网络设备，也是一件美观和谐的家居装饰。

OPPO的第一款家用路由器产品选择了AX5400这一承前启后的规格，既强于Wi-Fi 6入门级的AX3000，也通过搭载2.5G网口适应千兆以上的网络。我们也期待这款OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400与OPPO更多路由器产品的上市，能够持续扩大这股功能与设计内外兼修的新风尚。