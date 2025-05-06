当iPhone16用上中国外挂“神器”，手机已进入影像场景时代

手机大厂“狂卷”影像 摄影配件屡建奇功

从2024年下旬的苹果秋季新品发布会开始，国内外各大手机品牌再次进入密集换代期。备受期待的iPhone 16系列在设计与硬件方面都进行升级，满足空间视频、杜比视界等高阶拍摄、录制需求。国内手机品牌延续与影像大厂的联名策略，不断推出在影像硬件、算法优化等方面拥有更强堆料的“Pro”级乃至“Ultra”级产品。

无论是苹果主打的“Pro”级创作能力，还是国内安卓旗舰们重点呈现的“Ultra”级影像，在宣传中都离不开影像配件的支持。

苹果在发布会上通过一段音乐视频的幕后花絮展示了iPhone 16 Pro的影像能力，画面中，iPhone手机搭配来自SmallRig斯莫格的通用手机扩展框，用于握持、稳定，并为各式影像配件提供快装接口。华为、vivo等品牌在产品发布会与新春节日等时间节点，发布的新春短片及其创作幕后视频中，SmallRig斯莫格通用手机扩展框，以及更多支撑、稳定类配件产品也频频现身。

事实上，这个来自中国的影像器材品牌已经连续三年出现在苹果发布会上，并默默地渗透进各大主流手机品牌的宣传视频中，似乎为我们预示了未来配件生态将对影像场景产生何种深刻影响。

影像赛道切换 场景+生态产业更具大众基础

尽管方向不同，包括苹果在内的主流手机品牌都将自家的旗舰产品推向了影像赛道的“内卷”竞争中。其背后的增长逻辑，并不仅在于寻找一个能被受众感知到的新升级点，而是考虑到影像制作行业本身正在朝着大众化的方向转变，而手机可能是未来最具潜力且大众化的影像功能载体。

自独立视频时代起，影像制作不再是少数专业电影公司、大型广播电视企业的专属能力，而是伴随着拍摄、录制设备的数码化、小型化，作为内容传播平台的互联网、视频网站的发展，扩展到个人创作者与小型工作室的领域。

在如今的自媒体短视频时代，创作大众化的趋势依旧在持续，内容生产的逻辑依旧相通，但不同之处在于影像设备的多样性得到前所未有的提升。

数码相机在创作中依旧可谓中坚力量，但更丰富的创作者与创作场景类型追求具备更强适应性，更加轻便、可移动使用以及智能化的设备，其中涵盖了最具大众化特点的手机，将我们的视角扩展到空中的航拍无人机，注重图像稳定能力与户外环境可靠性的运动相机，以及可捕捉360°视角的全景相机等等。

由用户需求引领的影像创作新业态，同样成为影像设备与配件生态市场发展的重要因素。无论是专业用户对影像能力“深度”提升的需求，还是大众用户对影像设备可用场景“广度”增长的需求，都共同影响了主机与配件的更新迭代，需要厂商在解决用户痛点的同时，创新更多可用场景，激发影像用户的创作需求。

以时下热门的短视频为例，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第55次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年12月中国网民规模达11.05亿人，其中使用手机上网的比例为99.7%。更进一步，网络视频用户规模达10.70亿人，使用网络视频、短视频、网络直播三类视频相关应用占网民整体的比例分别达到96.6%、93.8%与75.2%。

凭借小体量、快节奏、低成本的特点，直播已成为推动网络视频行业创新发展的新力量。在过去的2024年，有更多互联网企业将直播作为巩固核心业务优势、拓展业务领域的重要手段，内容创作者与带货主播推动直播形式更加丰富。新兴技术与移动影像配件生态的参与，也使得直播能够由个人与中小企业用户随时随地一键发起，效率得到进一步提升。

在手机影像能力突飞猛进的当下，每个人都能随时随地进行更高质量的影像创作或网络直播，全民参与影像创作的新业态已为影像配件生态产业注入新动能。而基于统一生态打造“一站式”的个人直播间，或是专业级片场、演播厅等场景化解决方案的能力，将成为影像配件行业未来的突破点。

注重协同创新 面向多元化、重场景的行业新趋势

当前，全球影像场景正经历结构性变革。在短视频日均产量超10亿条、智能拍摄设备年增速28%的市场背景下，专业创作与全民创作需求交叉催生了千亿级配件市场，而影像配件正从依附主机的“工具性配角”进化为定义场景的生态主角。

可以看到，移动影像能力的发展正带动大众用户创造新场景、发掘新需求，进而激发高品质创作的热情，推动配件等影像生态产业的发展。未来或许有更多专业的摄影功能进入手机等大众设备，进一步拓展个人影像场景，其中有许多关键的功能、步骤与技巧也将与影像配件生态产生深度关联。

面对未来可能的机遇与挑战，手机、相机等主机品牌与影像配件企业不应“单打独斗”，而是要突破单向适配的模式进行协同创新，以定制化、模块化、生态化的能力为用户拓展新场景、新玩法。

借势影像场景的崛起而迅速成长的乐其创新，经过十余年的发展，旗下品牌SmallRig斯莫格已从单一相机支撑类产品起步，逐步发展成700多个单品的全球化品牌，涵盖了相机支撑与稳定、智能手机支撑与稳定、灯光与控制系统、影像电源四大产品线。

近期，SmallRig斯莫格、Sony索尼以及湖南广电针对综艺节目拍摄场景，联合举办“轻量化拍摄方案”的研讨与产品结合运用。将适配暗光环境拍摄的镜头、机身方案，与具备更高机动性的稳定系统、肩扛系统、快拆系统等结合起来，解决综艺拍摄中设备增强机动性、降低灯光依赖的复杂需求，成为主机品牌与配件生态企业协同打造一站式解决方案的典型案例。

新业态下，围绕场景与用户需求展开创新、构建解决方案，将会是影像场景生态企业随时代进步的不竭动力。对专业级消费者与大众用户而言，借助不断完善进步的配件与生态产品，他们能够满足自身的创作需求，甚至激发更多场景下的创作欲望，反哺影像场景生态的发展空间。

在科技平权的时代，移动影像生态前所未有的爆发也将实现创作与表达的平权。从相机时代发展至今的影像场景生态企业很多，能否紧随新业态，快速响应移动影像时代用户的创作、表达需求，将会是决定未来发展成功与否的关键因素。