8月3日，@华为终端将率先释出WATCH GT 7系列的代言人海报及预热小片，华为运动健康全球代言人吴磊佩戴新款GT 7 手表出镜，运动气息扑面而来。同日，北京、上海、重庆、南京、大连等核心商圈的户外大屏广告同步点亮，吴磊佩戴 GT 7 的运动形象集中刷屏，全程围绕「此刻就出发」核心主题展开，主打"超长续航颜智实力派"。

高密度的线下曝光也迅速引发大众关注与期待，所有的目光已锁定：8月5日，WATCH GT 7系列将在"尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会"上正式登场!

颜值再进化，“很野也很美”

回顾GT系列的进化之路，"颜值"始终是这条产品线的核心关键词。从 GT 4以八边几何设计+闪耀光环设计打开双表径格局，GT 5全系升级为几何锋芒美学，再到GT 6以无界几何美学搭配立式计时表圈，华为WATCH GT家族每一代都精准踩中审美趋势。

从已释出的代言人海报与运动小片来看，WATCH GT 7系列延续了这一基因，外观采用先锋时尚运动美学设计，主打“耀目不止一面”，从都市到山顶，GT7陪你，此刻就出发。结合吴磊在都市、户外等多场景的佩戴画面，新品大概率延续大小表径的策略，大表轮廓棱角分明，走硬朗户外路线，风格“很野”，小表啧延续上一代的精致小巧，搭配更具活力的配色方案，兼顾运动感与都市审美。表圈工艺、机身结构设计、材质选用上也有望进一步升级，继续夯实“智能手表时尚天花板”的定位。

运动健康再进阶，面子之外的硬实力

如果说先锋美学是GT系列的"面子"，那运动与健康的硬核实力就是它"里子"。回望进化之路，GT 4以TruSeen™ 5.5+与五星双频定位筑牢根基;GT 5首发玄玑感知系统，将情绪健康首次带上手腕;GT 6则把多维情绪健康、全新骑行体验与21天超长续航整合到同一代产品上。

来到WATCH GT 7系列，结合预热物料与吴磊在徒步、草原、山顶等户外场景的佩戴画面，新品有望依托玄玑感知系统的迭代，以及GT系列一贯的超长续航基因，在户外运动赛道重点发力：例如针对徒步、越野跑等场景优化轨迹精度，情绪健康、血管弹性等微体检功能或也将迎来算法升级，让腕上健康管理更精细。这意味着，WATCH GT 7系列不仅会是全新的智能手表时尚天花板，更是值得期待的腕上健康伙伴。

华为穿戴，持续领跑

华为穿戴一直是全球腕戴市场的头部玩家。根据IDC公布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2026年Q1全球腕戴设备市场，华为以950万台出货量、20.2%的市场份额，持续领跑;另据华为终端公布的信息，华为穿戴全球累计出货量已突破2亿台，这一份份硬核数据是华为每一代产品稳扎稳打迭代的结果，也足以证明，华为在这个赛道的"独一档"实力。

小结

作为新一代GT旗舰，WATCH GT 7系列将延续超长续航颜智实力派的定位，以“耀目不只一面”的设计语言，以更加全面的运动健康能力，刷新高端智能手表的产品预期。

至于这款新品到底还有多少惊喜？8月5日的发布会，我们拭目以待。