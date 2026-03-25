随着春季气温回暖，马拉松与城市夜跑等运动持续升温。然而，因过量运动引发的健康风险引发广泛关注，“科学运动”、“健康跑”也已成为大众共识。智能手表、手环等智能穿戴设备通过对心率、血氧、运动负荷等多维生理指标的实时监测，帮助用户更直观地掌握身体状态，让用户在运动中获得更有力的安全保障。如果你想要选购相关产品，现在打开京东APP搜索“智能穿戴健康季”即可下单，还可享国补叠加以旧换新优惠，部分产品低至5折起。快来看看有哪些产品值得冲吧!

华为WATCH GT6支持心脏健康研究，并新增房颤负荷分析功能，可生成健康摘要，助力长期健康管理;小米Watch S5提供一键健康扫描，支持全天候高精度心率检测，能够持续记录心率变化并在异常时及时提醒;vivo WATCH 5聚焦心脏健康研究，具备心律不齐分析及房颤、早搏监测能力。三星Watch 8在既有基础上完善心脏健康监测体系，新增心率不齐通知(ECG);荣耀手表5支持对疑似房颤、早搏及心率异常等多种情况进行筛查预警;OPPO Watch X3可一键检测14项健康指标，并结合AI进行潜在风险分析，覆盖窦性心律、房颤、早搏等多项提示。华为WATCH GT Runner 2支持ECG心电分析，可识别多种心律状态;Apple Series 11支持心律不齐提示、移动心电图房颤提示、跌倒及车祸检测、SOS紧急联络;Apple Watch Ultra3持续监测心脏关键指标，对心律不齐、房颤等异常情况及时提醒，全方位守护心脏健康。

智能手环同样在健康监测领域持续进阶。华为手环11基于PPG高性能传感器，可实现房颤与早搏的单次或连续测量;小米手环9 Pro则支持全天候心率监测与异常提醒，为用户的日常运动与健康管理提供持续、稳定的支持。

在硬件监测能力日益提升的同时，面向大众的心脏健康科普图书也集中推出。胡歌推荐的《心眼》由全国心内科排名前三医院的医生撰写，以通俗方式解答公众最关注的心血管健康与诊疗问题;《你好，心脏》是一本一看就懂的心脏健康书，覆盖了关于心血管健康的绝大部分常见疑问;《心脏使用说明书》则凝聚了心血管科医生20年临床经验，将医学科普与人文思考融为一体，为读者提供实用而温暖的健康指引。

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