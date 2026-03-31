2026年3月31日，天马微电子在武汉天马第6代柔性AMOLED生产线，举行“像素级护眼天工好屏”探秘之旅。作为 “好屏・天马行”系列2026年度首场活动，本次活动聚焦“像素级护眼”，从技术创新、材料升级、智造、应用、认证等维度，全面呈现了天马软硬件一体化的像素级护眼科技矩阵。不仅再次印证了央视认证“五星”好屏――天工屏的硬核护眼实力，更进一步传递了天马以显示科技驱动健康视觉、点亮美好生活的理念。

活动邀请了50余位媒体代表共同见证天马天工屏的新升级，通过交流分享、技术展示、互动体验及TM17黑标产线的深度探访，天马全方位展示了其“像素级护眼”战略背后的坚实支撑，并推出全新自研的新一代U9 Pro护眼基材和护眼视效黄金三角，以“像素级”护眼好屏引领健康显示新未来。

天马微电子执行副总裁姜华玮致辞表示，作为中国显示产业的的领先企业，天马四十三年来始终深耕显示领域，持续为终端用户提供更优质的显示解决方案。自去年9月发布高端OLED技术品牌“天马天工屏”以来，天马正加速从传统的“硬件制造商”转变为“感官体验的创造者”，构建起覆盖护眼、显示、交互的用户体验系统，将技术实力转化为更具感知的场景价值。此次天工屏新升级，以“像素级”护眼技术矩阵，进一步刷新护眼视界的高度与温度，为显示行业带来新技术、新场景与新体验。同时，他也期待未来与终端伙伴及媒体伙伴继续携手同行，共探显示技术的无限可能，共同守护健康视界。

天马微电子执行副总裁 姜华玮

天马以“像素级护眼”战略，回应健康显示时代新需求

在数字化加速发展的今天，显示设备已成为人们日常生活与工作中不可或缺的一部分。据QuestMobile调研数据，2025年中国人均移动互联网使用时长超过7小时。长时间盯屏引发的视觉疲劳、近视等问题也日益凸显，护眼显示技术已升级为时代刚需。对此，天马微电子副总裁赵奇峰表示：“用户的护眼诉求，早已超越冰冷的参数比拼，从‘看得清’升级为‘看得舒服、看得健康’。像素级护眼，正是天马对健康显示时代的全新战略回应。”

天马微电子副总裁 赵奇峰

他还强调，像素级护眼不是一句口号，而是天马对用户的长期承诺。天马以材料技术、智能制造、权威认证三大支柱为支撑，构建起立体化、系统性护眼工程。从新一代U9 Pro发光基材，到黑标产线智造赋能，再到多项护眼权威认证，天马好屏“天生自带护眼基因”，守护用户视觉健康。他也表示，面向未来，在客户与用户的双重价值认证中，天马将持续投入、持续创新、持续进化，让护眼成为天马天工屏“默认配置”，从每一粒像素开始，真正实现对用户眼睛“舒适”负责。

硬件与软件双驱动，从像素开启健康“视”界全链路守护

深耕显示领域43年的天马，始终以引领者姿态积极进行“主动护眼”技术探索与创新，致力于为用户带来健康舒适的 “好屏”体验。活动现场，天马微电子OLED研发中心负责人杨康深度解读天马的像素级护眼科技矩阵。他表示：“护眼，不是单点突破，而是双轮驱动。硬件决定屏幕的底线，软件决定体验的上限，天马像素级护眼，以硬件 + 软件全链路驱动与精细化调校，让每一个像素发出的光都更护眼、更舒适、更真实。”

天马微电子OLED研发中心负责人 杨康

新一代U9 Pro护眼基材，从源头定义像素级硬件护眼

天马新一代U9 Pro护眼基材深入OLED器件核心，对材料、器件、工艺三大维度进行了全面进化。

l 硬件级低蓝光，原生更护眼。天马从发光分子结构入手，让新一代U9 Pro有机发光材料在本征光谱中有害蓝光成分显著降低。同时，通过纳米级蒸镀工艺精准迁移蓝光峰值波长，从硬件源头规避有害蓝光的输出，实现真正的硬核降蓝害，无论追剧还是刷视频，护眼更安心。

l 低亮更可靠，暗光更舒适。天马自研双GP结构，暗光稳定更佳，较上一代提升30%，能够精准适配人眼在不同光线下的敏感特性，夜间观看也能舒适安心。

l 色彩更精准，舒瞳不失真。天工屏升级实现DCI-P3 100%广色域覆盖，凭借优异的色偏控制与稳定的色轨迹，即便在大角度观看时，色彩与亮度依然保持如一，画面持久不偏色、不失真。无论是坐着还是躺着看手机，都能有效避免眩晕感，让护眼体验更进一步。

护眼视效黄金三角，像素级软件打造舒适护眼体验

除了在硬件层面通过U9 Pro护眼基材给屏幕素质筑牢基石，天马还以场景为驱、研发筑基，将软件层面的守护做实做细，通过打造护眼视效黄金三角，为屏幕带来全方位舒适护眼体验。

l 超高频PWM调光，频闪无感看得久。天马推出3840Hz极致高频PWM调光方案，从源头解决低频调光带来的频闪困扰，显著降低人眼闪烁感知，有效缓解视觉疲劳。无论是在明亮户外或昏暗室内，久刷视频、看资讯还是处理文档，画面始终如流水般稳定舒适。

l 千分级GAMMA精细化校准，视觉自然看得真。亮度调校精度高达1nit的千分之一，配合精细化校准调校与反馈机制，确保所有灰阶过渡平滑细腻。暗夜1nit场景下，屏幕灰阶均一性更出色，观感更真切，深夜追剧或睡前阅读，画面依旧细腻柔和。

l DEMURA子像素补偿，画质纯净看得清。天马采用高精密彩色相机，结合一对一自研算法补偿与大数据分析，对每个子像素进行精准调校，画质均匀清晰。浏览高清影像或激战游戏时，能呈现更纯净的显示效果，有效缓解长时间观看带来的视觉疲劳。

黑标产线与高端智造，共筑像素级护眼基石

一块真正的像素级护眼好屏，不仅源于前沿技术创新，更离不开高端智造的硬核支撑。正如天马微电子武汉OLED基地面板厂负责人缪胜所言：“天马的研发理念很纯粹，用户的眼睛值得最好的，所以我们愿意用极致的技术追求与顶尖智造实力，让每一块屏幕都经得起像素级的严苛审视。”

天马微电子武汉OLED基地面板厂负责人 缪胜

作为国内最早点亮的第6代柔性AMOLED产线之一，TM17产线以精准、高效、进化的黑标品质，构建起从材料、器件、算法到检测的全链路研发平台，为像素级护眼好屏的量产筑牢智造根基，带来纯净、均匀、自适应、可持续的像素级动态护眼新体验。产线还通过配备高精度的蒸镀机、曝光机，Demura等一流设备，保障高精细制程工艺;依托数智平台，实现自动化生产与智能化分析的协同作战，打通从需求预测到敏捷交付的全链路闭环，完成从“制造”到“智造”的新跃迁。 此外，TM17产线还是行业独有“一厂多能”架构，可覆盖手机、车载、IT、智能穿戴等多元产品的柔性生产。

与OPPO生态合作创新，共建产业新生态

活动现场，OPPO Find产品线项目负责人青国文分享了OPPO新一代1nit明眸护眼屏的最新进展。通过护眼技术的全新升级，新一代屏幕将在护眼体验上更进一步。他也对天马在高端显示以及为用户所带来的像素级护眼体验表达高度认可，未来双方依托双产线智能协同，将持续深化健康显示技术的共创合作，夯实“技术共创、标准共建” 的深度协同模式。他也透露，此次天马全新升级的天工屏护眼基材，将首发于OPPO 即将上市的旗舰机型，为用户带来更出色的护眼显示体验。

OPPO Find产品线项目负责人 青国文

权威背书加持，引领健康显示新标准

中国质量认证中心产品一部视觉健康项目负责人杨晓洁，现场深度解读了屏幕视觉健康评价体系。她表示，在“万物皆显示”的时代，屏幕已成为感知世界、连接社会、创造价值的核心界面。经中国质量认证中心严格、系统的全维度测试，搭载“升级版天工屏・新一代U9 Pro护眼基材”的OPPO整机在所有核心维度均表现卓越，全面符合CQC的认证规范，成功荣获“视觉维度认证”最高等级卓越S++级证书。此次权威认证，再次印证了天马像素级护眼技术的领先实力。

中国质量认证中心产品一部视觉健康项目负责人 杨晓洁

武汉协和医院眼科专家石冰洁博士，从日常用眼场景出发，带来了医学角度的专业科普，并分享了当代人 “屏幕依赖” 下的实用护眼方案。她表示，真正的护眼不应以牺牲色彩为代价，而是应当在保持高清晰度的同时，让屏幕呈现足够通透。天马天工屏的护眼设计正体现了技术与健康的深度融合，让眼睛“看”得省力，也让大脑“读”得轻松 。

武汉协和医院眼科专家 石冰洁

好屏・天马行“像素级护眼天工好屏”探厂之旅，既是对天马天工屏新升级及像素级护眼技术创新的见证，也彰显了天马始终坚守“健康显示” 的科技初心。天马以像素级护眼好屏的全新技术宣言，持续刷新“护眼好屏”标准。

从创造精彩显示到守护健康视界，从发布新一代护眼基材到构建软硬件全链路护眼体系，天马 “像素级护眼”不止是技术的升维，更是天马对“科技向善”理念的深刻践行。未来，天马将继续深耕护眼赛道，以“像素级护眼”为支点，推动显示技术回归人本需求，让屏幕从“看得清”迈向“看得健康、看得舒适”的全新境界，点亮更健康、更美好的未来。