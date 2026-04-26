当前，AI正加速从云端走向终端。AI智能穿戴、AI PC、AI Native、端侧大模型、具身智能等赛道持续升温，AI硬件迎来前所未有的发展机遇。然而，许多具备潜力的创新项目在从技术到商业、从实验到量产方面存在一定挑战。为了帮助更多创新团队跨过从研发到商业化的难关，4月26日，京东正式启动了“Aidol创造营”计划，面向全球征集AI智能硬件项目，希望联合产业伙伴的力量，在今年共同孵化101个AI硬件标杆。

本次招募面向全球AI创新品牌、初创团队、硬件创客、独立开发者及高校科研实验室，申报项目没有企业规模或历史销售数据门槛，只看产品本身创新力与用户体验价值，凡具备明确技术路径与场景落地潜力的AI硬件项目均可参与。

该计划中，京东将依托其超级供应链与全域生态能力，构建覆盖“产品定义―量产落地―全域引爆”的全链路孵化机制，为创新者提供一条从概念验证到规模化落地的确定性路径。

入选项目将获得京东的全方位赋能，依托其行业影响力，团队可直通顶级投资机构，开启高速成长通道。表现卓越者，更将有机会亮相全球顶尖行业盛会。

在销售与运营环节，京东通过专业自营能力赋能，全链路包销助力增长，护航品牌从入驻、众测众筹、量产上市到物流售后全生命周期成长打爆，京东新品还将通过“新奇集市”频道进行专项扶持。同时，依托2026年京东重点打造的“AI黑科技”沉浸式体验能力(如3D交互、AR试戴、AI 体验)，入选项目可快速接入前沿购物场景，让用户更全方位体验商品的 AI 能力，提升用户转化效率。

技术方面，京东开放JoyInside，提供平台支持，AI能力支持和技术保障。对于大多数硬件团队来说，AI能力是核心卖点，但从零训练模型、部署端侧推理引擎，技术门槛和成本都很高。基于京东JoyAI大模型，JoyInside为选手提供成熟的AI技术平台，覆盖语音、语义、端侧推理等常见场景。团队可以专注于产品定义和硬件设计，不需要重复造轮子。

针对全球化布局需求，京东Joybuy团队提供一站式跨境解决方案，链接线下消费电子零售巨头Mediamarkt，涵盖物流清关、合规审核、本地化运营及海外售后，助力创新产品高效拓展全球市场。

同时，入选产品将进入全国京东MALL与超4500家京东之家等线下门店AI专区，通过展样、快闪等活动，实景体验强化用户感知，提升产品转化与品牌信任度，实现线上线下全域曝光。

目前报名通道已开启，报名截止时间为5月15日，首期“Aidol创造营”活动将于5月25日至6月18日落地，与京东618大促周期深度联动。入选项目可以直接承接年中大促的流量高点，获得集中的曝光资源，入围前十名将有机会获得京东百万台包销资源，助力新品快速切入核心市场，实现从流量到品牌影响力的跨越式增长。

让技术落地，让创新发声。京东愿与每一位变革者同行，共同打造下一代智能硬件标杆，推动AI终端创新生态的繁荣发展。