时尚头戴式耳机享0元抽 京东带来“花开有声”头戴式耳机时尚派对

耳机早已成为年轻人生活中不可或缺的单品，头戴式耳机更是凭借其卓越的音质和时尚的设计，成为潮流穿搭和音乐体验的必备神器。3月8日至9日，京东在上海TX淮海年轻力中心开启一场主题为“花开有声，今天听你的”线下派对，为消费者带来一场头戴式耳机的视听盛宴。活动现场不仅有精彩互动，还有机会赢取京东JOY爱心玩偶、专属定制钥匙扣、春季鲜花手提包等精美礼品。此外，Bose QC Ultra京东限定款、Linklike HS1头戴降噪耳机、iKF R1复古头戴式耳机、毕加索钢笔礼盒等大牌好礼也将悉数登场，在享受音乐的同时，收获满满的惊喜。

无法亲临现场的消费者也不必遗憾!京东特别上线“时髦戴头人，悦享新声活”活动专区，打开京东APP搜索“时尚头戴0元抽”，即可直达活动会场。海量头戴式耳机任君挑选，更有机会以0元价格赢取大牌耳机，随时随地开启音乐之旅。

头戴式耳机不仅能满足音乐、游戏的需求，更是OOTD(今日穿搭)中不可或缺的一部分。iKF R1复古无线蓝牙耳机，以其复古金属材质和哑光工艺设计，搭配亲肤蛋白皮和零压感透气海绵，不仅佩戴舒适还极具时尚感，成为时尚达人们的拍照“神器”。京东秒杀价仅需149元，晒单更有好礼相赠;京东限定色冷丁香紫的Bose QC45升级款耳机，颜值出众，更有享誉全球的消噪技术，到手价1299元，享3期免息。此外，索尼新品惊喜玫瑰灰配色的索尼WH-1000XM5，知性优雅，音质实力出众，京东到手价2299元，下单送索尼音乐精选会员卡，3月3日晚8点至3月8日晚8点，还限量送玫瑰鲜花卡。

对于追求极致降噪体验的用户，唐麦 H5 Max双金标版头戴式降噪蓝牙耳机就是不错的选择。A级降噪，刷新降噪性能天花板，Hybrid主动消噪技术，可全方位提供安静的私人空间。京东活动价384元，晒单还赠好礼;森海塞尔MOMENTUM 4无线耳机京东特别设计版，独具匠心的设计，圆滑的耳机外部轮廓减少风带来的噪声，简单手势操作就能自由调整降噪强度，42mm动圈驱动单元可提供卓越的高保真声音品质，60小时超长续航，一路畅享美好声音，无惧断电。京东到手价1699元，享3期免息。

个性化的设计也是头戴式耳机吸引年轻人的关键所在。可折叠设计的马歇尔MAJOR V头戴式耳机，续航超过100小时，可连续数天享受音乐之旅，京东到手价1299元;拥有一块个性化灵动屏的MORRORART VWS X1显示蓝牙耳机，可以随心上传个性化显示内容，超有个性。京东到手价3280元，下单赠定制收纳包，晒单还送网易云音乐年卡。

此外，外星人PRO系列专业电竞耳机，由全球超过100位职业战队选手联合研发，50mm石墨烯驱动单元，拥有更大声音的传导面积，减少声音失真，支持杜比全景声，还原真实游戏世界，精准呈现声音细节，京东到手价1999元，晒单赠手提帆布袋。来自丹麦的世界知名视听品牌Bang&Olufsen也于近日带来了新品B&O H100全新旗舰款头戴耳机，通过了Hi-Res金标认证，能呈现无损饱满的原音。专业杜比全景声和立体声打造的B&O空间音频，带来颠覆性的听感体验，京东首发价11598元，限量赠车载香氛。参与“带上BO打卡落日”活动还有机会赢取价值1560元的WEDGWOOD茶具礼盒。

音质是耳机的灵魂，而“花开有声，今天听你的”线下派对将为广大消费者呈现一场极致的听觉盛宴，让消费者可以体验不同耳机的音效差异，沉浸式感受头戴耳机的佩戴舒适度。3月8日至9日，上海TX淮海年轻力中心，来赴一场音乐之约，不见不散!无法亲临现场的消费者，线上同样可以开启一场音乐与潮流之旅，享受这个春天最动听的旋律!