4月24日，以“领时代 智未来”为主题的2026北京国际汽车展览会(以下简称“北京车展”)正式开幕。作为全球汽车产业的重要风向标之一，本届车展在规模、参展阵容和技术展示等方面实现多维升级，集中展现了汽车行业在电动化与智能化浪潮下的最新成果和下一阶段发展中心。

当前，随着大模型技术的迅猛发展，AI正加速规模化上车，深入汽车功能与体验升级的方方面面。中国汽车工程学会《2026年度中国汽车十大技术趋势》明确指出，端到端AI Agent智能座舱即将进入规模化量产阶段，并向多模态协作、长时空记忆、多场景服务演进，推动汽车实现从“人适应车”到“车适应人”的范式转型。随着“养龙虾(OpenClaw)”成为当前智能体落地炙手可热的风向标，“龙虾上车”正成为行业共识――AI不再是单纯的执行工具，而是进一步演进为能理解用户意图、预判需求、主动服务的智能体，能够更精准、安全地控制车辆动作，加速实现“所想即所得”的人车交互体验。

左：斑马智能AutoClaw智舱协作服务方案实车体验

右：中科创达滴水AIOS超级融合AI智能体和滴水AIOS 2.1

在北京车展现场，高通携手生态伙伴，展示了基于“龙虾”框架的前沿应用，推动车载智能体从概念走向现实。斑马智能展台带来了基于骁龙8295打造的AutoClaw智舱协作服务方案实车体验，支持AutoClaw和端到端语音功能，通过主动交互以及多重信息确认，能够自主执行用户确认、搜索、外呼及链接不同Skill等任务，并能根据动态需求自动编排、修正并输出最优方案。中科创达则带来了基于骁龙8255的滴水AIOS超级融合AI智能体实车演示，以及基于骁龙汽车平台至尊版的滴水AIOS 2.1解决方案。据了解，滴水AIOS 2.1是行业首款真正意义上的“AI as OS”的AI原生汽车操作系统，以超级融合AI智能体为核心，依托OpenClaw架构搭建AquaClaw汽车智能体技术底座，完成操作系统从内核到应用的全栈重构，实现智能座舱由“被动响应执行”向“主动全域智能”的进阶。

随着前沿“龙虾上车”创新成果的落地，汽车智能化正加速从“加分项”走向“刚需标配”，成为重构产业格局的核心变量。作为汽车行业优选技术合作伙伴，高通预见并积极拥抱汽车智能化演进方向，在此次北京车展携手广泛汽车“朋友圈”，亮出了一份扎实的智能化“成绩单”：首批搭载骁龙汽车平台至尊版的新车纷纷亮相，成为推动AI大模型、智能体快速落地的智能底座;基于骁龙数字底盘的新合作接连发布;ADAS(先进驾驶辅助系统)、数字座舱和舱驾融合新演示集中展出。据悉，超过60家北京车展参展企业是高通生态伙伴。

搭载骁龙数字底盘的现场展车

在2026北京车展上，汽车产业智能化进程再次按下加速键。汽车正从传统工具，演进为集感知、计算、连接、推理和执行于一体的移动智能体，成为物理AI在现实世界率先落地的重要一步。依托骁龙数字底盘，高通正持续整合汽车智能化所需的关键能力，进一步搭建起从“软件定义汽车”通往“AI定义汽车”的桥梁，协同广泛汽车生态伙伴，共同打造更智能、安全、高效沉浸的下一代出行体验。