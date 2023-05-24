华为MatePad Air正式开售，专属年轻人的轻旗舰平板，赋能职场办公新体验

不可否认，平板电脑拥有比笔记本更加轻巧便携、比手机更大屏幕的特性，尤其是在移动办公领域，平板电脑的优势更加凸显。因此，职场新锐和年轻新生代都热衷于入手平板电脑，来满足在专业创造力、生产力、教育、娱乐等多方面需求。

5月18日，华为在夏季全场景新品发布会上正式发布了华为MatePad Air，这是一款为职场新锐、内容深造人群与自由创作者新势力打造，是专属年轻新生代的轻旗舰平板。它拥有轻旗舰级的配置、便捷的生产力属性、多彩的机身，可满足用户在轻办公等场合的各种使用需求，成为用户平衡工作和生活的好帮手。

3:2黄金比例+144Hz高刷，好一块生产力屏幕

华为MatePad Air延续了MatePad家族设计语言，采用同旗舰业界首创的玻纤光学镀转印膜凝霜工艺设计，家族化设计标识的宇宙星环设计也没有落下，提供羽砂紫、星河蓝、云锦白、原野绿、曜石黑等五种配色;同时，华为MatePad Air的体感克重达到了同挡位最轻，整体厚度为6.4mm，重量为 508g，随带随走，没有负担。

不止如此，华为MatePad Air还承袭了华为笔记本MateBook中适合办公学习3:2生产力屏，阅读密集信息和浏览网页、视频等内容时可以更多的显示;这块屏幕还拥有P3专业广色域、2.8K超清分辨率，可以细腻地还原真实色彩，带来绝佳的视觉享受;还需要说明的是，它不仅是华为首款支持高达144Hz刷新率屏幕的平板，支持30-144Hz自适应刷新率切换，还是全球首款通过HDR Vivid专业认证的平板。

值得一提的是，华为MatePad Air首次将《原神》帧率由60fps提升至90fps，画面流畅度大幅提升;首发独家支持《暗黑破坏神》原画画质，支持720p @90Hz，1080p @60Hz两种配置;同时针对《和平精英》适配144Hz极致帧率，给用户带来更沉浸流畅的游戏体验;还支持《王者荣耀》超清画质原生120Hz，更有144Hz超帧供玩家尝鲜体验。

PC级别WPS办公体验，让工作随心所欲

好的办公体验自然少不了优秀的软硬件协同，得益于华为PC应用引擎技术的加持，华为MatePad Air实现了PC应用的原生体验。我们以PC级WPS Office体验为例，其保留了“目录”“大纲”“章节”“引用”等功能，实现WPS桌面级UI、窗口随处悬停、多窗口等复杂操作，当你需要赶稿论文、制作PPT时，不需要固定在某一个小房间里的办公桌椅上，即便此时正与朋友聚会或是外出游玩，只要随身携带华为MatePad Air，就能轻松搞定。

针对学术研究等科研用途，华为MatePad Air还支持了CAJViewer阅读器，下载好的caj文件可以一键直达CAJViewer，能让用户向阅读纸质书一样，无感佳在内容和页面切换。

华为笔记在华为MatePad Air也有了新变化，升级了华为自研的笔刷，在书写的时候体验更加流畅、更加清晰，配合华为M-Pencil智能手写笔第二代，使用体验更是锦上添花，使华为MatePad Air拥有跨应用取色、跨设备取色以及一键摘录等功能，让学术阅读更便捷高效。

这还不够，华为MatePad Air还搭配了全新分体式键盘，支持磁吸配对、无感充电、智慧语音输入等功能，更是带来了分体式设计，配合华为MatePad Air能展现出类似笔记本的形态，更加贴合办公人士的日常使用需求。内置8300mAh的超大容量电池，支持40W快充及UFCS融合快充，让你摆脱低电量焦虑。而为保证在线会议的流畅，华为MatePad Air引入了灵犀天线技术，配合Wi-Fi6增强高规则通信配置，让用户在办公、娱乐是能够享受更高速、低延迟的网络链接。

鸿蒙加持，带来智慧创新生产力

华为MatePad Air搭载了最新的HarmonyOS 3.1，带来简洁、安全、可靠的全场景交互体验。针对PC平板多屏协同的场景，平板可化身为PC外的另一块显示屏，双屏协同使工作更高效。全新升级的智慧多窗，最多支持4款应用并行操作、协同互动，实现左边聊微信，右边看视频。

多设备通信共享在华为MatePad Air上也获得了全面的继承和提升，多设备通信共享已经支持26款华为手机机型，远程PC支持超过40款华为PC机型;不仅如此，华为MatePad Air还支持超级中转站、口罩人脸解锁、超空间存储压缩等智慧功能，让平板具备更多智慧创新生产力。

华为MatePad Air不光具备很强的生产力，影音娱乐体验方面也有这不错的表现。华为MatePad Air采用四扬声器设计，再加上声场的扩展优化算法、分场景的专业调教以及Histen8.0 智慧音效，在听音乐、上网课又或视屏会议等场景下，带来更加极致的剧院级影音体验。对了，华为MatePad Air还支持麦克定向收音、AI降噪、48K全频通话功能，让你在进行远程会议时拥有清晰真实的沟通体验。

总体而言，作为华为平板全新的产品系列，华为MatePad Air可谓满身优点，诸如3：2的屏幕、PC级别WPS、轻薄多彩的外观以及分体式磁吸键盘等等，而这些亮点也正好契合当代年轻人对一款平板的要求。

如果你正在考虑入手一款平板电脑，不妨试试华为MatePad Air，相信一定不会让你失望。5月25日，华为平板MatePad Air震撼首销，上华为天猫官方旗舰店或华为京东自营官方旗舰店，可享限时至高100元优惠!还有更多爆品，等你挑选!心动就赶紧行动吧!