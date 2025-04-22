三年150万台！ 京东与vivo智能穿戴达成战略合作

随着人民生活水平的提升，智能穿戴设备已成为科技消费的新趋势，市场迎来激烈竞争和发展，用户群体和市场规模增长迅猛。近日，京东与vivo宣布达成战略合作，双方将加大资源投入，在智能穿戴品类的产品、营销、用户三大核心板块展开深度合作，共同推动智能穿戴市场的创新发展，为消费者带来更优质的体验。双方约定，2025年至2027年，vivo智能穿戴设备在京东三年累计成交量目标锁定150万台。

产品合作方面，vivo会为京东带来丰富独特的货源支持。vivo将在每个产品系列上为京东提供独家型号，强化产品在京东的差异化竞争力，并推出与京东合作的独家IP联名产品，以及全年多款尾货包销产品，进一步深化双方合作。此外，双方将重点在智能手环品类达成战略合作，助推vivo获得确定性增长。

营销共建方面，京东将凭借其强大的渠道资源和营销能力，为vivo智能穿戴产品提供全方位的支持。包括新品资源、搜推资源等重量级的营销资源支持，助力其新品快速打开市场，提升新品曝光度;除此以外还包括京东超级马拉松等优势IP在内的趋势品类营销资源，全方位推广vivo智能穿戴产品。同时配合采销直播、新品及爆品短视频制作及分发、站外投放等多种方式，共同提升品牌影响力和市场占有率。

用户共建方面，京东依托其庞大的用户群体以及对用户需求的深度洞察，为vivo提供持机用户、校园用户、女性用户及老用户等不同人群的需求和偏好分析，制定更加精准的营销策略和产品规划。包括针对校园用户提供专属产品权益，针对女性用户推出女表、表带等产品，针对老用户“以旧换新”展开共建，以产品与服务提升用户的购物体验。

此次京东与vivo的战略携手，不仅将推动双方在产品创新方面的深化合作，还将共同探索新的应用场景和市场机会，为智能穿戴行业的发展注入新的活力。双方将充分发挥各自优势，实现资源共享、优势互补，共同探索智能穿戴产品的创新方向，为消费者带来更多优质产品和智能体验，持续引领智能穿戴行业发展新趋势。